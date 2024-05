Rechazan definitivamente demanda que buscaba tumbar el nombramiento de Carlos Carrillo como director de la UNGRD

Este lunes 27 de mayo, el Consejo de Estado rechazó definitivamente la demanda que pedía anular el nombramiento de Carlos Carrillo como director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD). En la decisión conocida en primicia por SEMANA, la Sección Quinta del alto tribunal manifestó que no se corrigió de “debida forma” la acción judicial.

El demandante, el exconcejal de Medellín, Carlos David Pineda, advertía que Carrillo no contaba con la experiencia para ese cargo, situación por la cual se debía anular inmediatamente su nombramiento. Sin embargo, pese a que el Consejo de Estado le había indicado el pasado 20 de mayo que debía anexar documentos y hacer varias claridades de forma y fondo, el excabildante no lo hizo.

“Hacerse nombrar en un cargo para el que no tienes experiencia es CORRUPCIÓN”, había alegado Pineda. “Según el decreto 1083, un directivo grado 24 requiere 68 meses de experiencia profesional relacionada. Su única experiencia como profesional reportada en el SIGEP fue Concejal”.

“Están muy bravos porque yo detuve esos 141 mil millones de pesos que iban de manera irregular a esas corporaciones. El presidente Petro, y le agradezco muchísimo, me dio su respaldo”, aseveró Carrillo. “Quién es el dueño de Corpuraba y Corantioquia que ha estado tan furioso el señor Quintero y me demandó el nombramiento amante el Consejo de Estado, bueno, perdón no fue Quintero, fue su mandadero. Por qué están tan bravos porque yo detuve esos 141.000 millones de pesos que iba de manera absolutamente irregular a esas dos Corporaciones Autónomas”.