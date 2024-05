Expresidente Álvaro Uribe Vélez contrataca y pide un nuevo fiscal que “garantice la objetividad e imparcialidad” en su proceso

Para el exmandatario, estos señalamientos afectan sus garantías procesales. “Su desbordada intervención solo denota que usted no está actuando en este proceso de forma objetiva, ni imparcial ni serene y que, particularmente, no tiene frente a mí una posición neutral, ni desapasionada”.

Igualmente, se reseña que el fiscal delegado aseveró que Uribe ejerció presiones contra Deyanira Gómez . “Me sindica usted, ante audiencia, ante la señora juez y sin que medie ninguna prueba en ese sentido las expresiones que la prensa hizo en su contra (...) Si usted sabe que no he hecho ese señalamiento por qué dice usted lo contrario ¿corresponde ello a un comportamiento sereno por parte de un fiscal imparcial y objetivo”.

Finalmente, el expresidente aseguró que varios acápites de la acusación formulada en la tarde del pasado viernes no fueron claros y omitieron varias declaraciones. Para el exmandatario, no se realizaron las aclaraciones que pidió por medio de su defensa.

“Los episodios Tuso Sierra y Harlington Mosquera, donde no fui acusado por ningún delito o el episodio de Cómbita donde no fui acusado por el delito de soborno en actuación penal y ni es claro que me acusara o no por el delito de fraude procesal”, aseveró Uribe.