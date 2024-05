Expresidente Álvaro Uribe insiste en que se le han vulnerado sus derechos procesales y pide que se declare la nulidad

De manera sorpresiva, en esa oportunidad, la Corte Suprema le señaló que ya era imputado, esto pese a que la narración de los hechos nunca fue clara ni coherente. “Yo me dije, ¿pero soborno de testigos? Yo acá nunca intenté sobornar a un testigo, lo que hice fue pedir unas verificaciones de una información que me llegaba, que el señor fiscal las ha ignorado completamente”.

En este sentido, manifestó que la imputación “no fue clara, concisa, no se me dijo: ‘Señor Uribe, usted está inmerso en estos hechos y por eso lo imputamos’. No, acá no hay congruencia”.