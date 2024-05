Defensa del expresidente Uribe se opone a que Deyanira Gómez sea reconocida como víctima y advierte contradicciones en su relato

“De algo que no tenía Álvaro Uribe Vélez, ni su defensa, ni nadie (...), cuatro días después asegura (en referencia a Deyanira) que estaba en peligro”, advirtió Granados al afirmar que todo esto hizo parte de una estrategia dentro de este caso para generar caos.

Olmedo López ratificó que Iván Name y Andrés Calle sí recibieron 4.000 millones de pesos de la corrupción del Gobierno Petro

Igualmente, no entiende por qué, pese a la denuncia que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia Juan Guillermo Monsalve, “el mal llamado testigo estrella” dentro de este caso, no ha pedido ser reconocido como víctima si “supuestamente” el que ha recibido amenazas, intimidaciones, presiones para cambiar su declaración ha sido él y no su ahora exesposa.