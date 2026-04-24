El magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le respondió al congresista Wadith Mazur, quien en las últimas horas presentó una recusación en su contra para que se alejara de conocer la investigación que se adelanta por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Para el togado, los argumentos que presentó el dirigente político conservador no tienen vocación de prosperidad.

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