Judiciales

Magistrado Héctor Alarcón le respondió al congresista Wadith Manzur: “Absolutamente desatinado”

El congresista pidió que el magistrado se alejara de conocer la investigación por el escándalo de la UNGRD.

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Redacción Semana
24 de abril de 2026 a las 11:44 a. m.
El senador electo Wadith Manzur se encuentra privado de su libertad desde marzo por orden de la Corte Suprema de Justicia.
El senador electo Wadith Manzur se encuentra privado de su libertad desde marzo por orden de la Corte Suprema de Justicia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le respondió al congresista Wadith Mazur, quien en las últimas horas presentó una recusación en su contra para que se alejara de conocer la investigación que se adelanta por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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Para el togado, los argumentos que presentó el dirigente político conservador no tienen vocación de prosperidad.

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