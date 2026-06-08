Le advierten a Iván Cepeda en un grupo de WhatsApp que él mismo está difundiendo información falsa sobre Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se medirán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 21 de junio, en medio de un ambiente polarizado y con constantes ataques entre los diferentes seguidores de ambas campañas, quienes han recurrido, incluso, a montajes con mentiras.

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En medio de este escenario, SEMANA conoció este lunes un mensaje que envió el candidato presidencial del Pacto Histórico en un grupo de WhatsApp en el que participan personas que apoyan a un medio de comunicación, donde se refiere a la campaña de Abelardo de la Espriella.

Tres personas que hacen parte de este grupo se contactaron con SEMANA y le mostraron el contenido del mensaje. Además, señalaron que, pese a que algunas personas le advirtieron que se podría tratar de una fake news, el candidato presidencial se sostuvo en la información.

Se trata de un supuesto mensaje con el que buscan demostrar la forma en la que el movimiento Defensores de la Patria estaría tratando a los profesores universitarios que no votarán el próximo 21 de junio por él.

Mensaje enviado por Iván Cepeda en un chat de Whatsapp. Foto: Suministrado a Semana

“Sabemos que los centros de formación ideológica para comunistas están desesperados buscando cómo hacernos trampa. Pero desde el movimiento Defensores de la Patria les advertimos que no vamos a descansar hasta erradicar a todo aquel que piense desde el marxismo y haga apología a ideologías basura que no le sirven a la Patria Milagro”, dice el mensaje compartido por Cepeda.

Y agrega la publicación: “Colombia no es territorio de escorias y no vamos a dejarlos robarse las elecciones. Las universidades públicas, privadas e institutos de garaje van a tener que pagar por la formación ideológica a guerrilleros y violentos. EL TERRORISMO EN COLOMBIA NO VA MÁS CON EL TIGRE. EXTERMINAR EL COMUNISMO ES UNA MISIÓN SAGRADA”.

Y termina asegurando que “vamos a limpiar todas las universidades de este país, vamos a eliminar el Ministerio de Educación y no vamos a permitir que los guerrilleros terroristas se sigan formando en estos centros basura. Téngalo claro, señores, NO LOS VAMOS A DEJAR SALIRSE CON LA SUYA”.

Pese a que le advirtieron al candidato presidencial que se podría tratar de una noticia falsa, como las que vienen circulando en el país en contra de ambas campañas, Cepeda se mantuvo en asegurar “que es lo que viene si triunfa la extrema derecha”.