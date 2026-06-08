Abelardo de la Espriella confirmó el lugar donde hará el cierre de su campaña presidencial el próximo domingo

Cada vez está más cerca la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el próximo 21 de junio. El cierre de las campañas en plaza pública, que será aprovechado por ambos candidatos, será el próximo domingo.

En su transmisión en vivo, el candidato Abelardo de la Espriella reveló que el cierre de su campaña se llevará a cabo en el municipio de Buga, en Valle del Cauca.

“El próximo domingo cerraré mi campaña en el último día de plaza pública en la ciudad milagro. Iré ante el Señor de los Milagros, en Buga, para pedir la sanación de nuestra nación y rogar su divina intervención para ganar la batalla espiritual que estamos librando en contra del mal”, anunció.

Finalmente, el candidato aseguró que la construcción de la llamada “patria milagro” necesita “la intersección de mi querido negro de Buga”.

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“Ahí te veo, negrito”, concluyó el candidato, que en primera vuelta logró una ventaja de más de 500.000 votos con respecto a Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico.