Catherine Juvinao denuncia a asesor de campaña de Carolina Corcho que habría pedido donaciones por Nequi a través de empresa “fantasma”

La congresista le pidió a la exministra responder por estos hechos y aclararlo ante la opinión pública.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 12:01 p. m.
Catherine Juvinao hizo una nueva denuncia sobre la campaña de Carolina Corcho.
Catherine Juvinao hizo una nueva denuncia sobre la campaña de Carolina Corcho. Foto: SEMANA

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, hizo una nueva denuncia en contra de Carolina Corcho y su campaña al Senado. Según dijo, se trataría de una persona clave en ese proceso: Juan Manuel Moreno Becerra, quien hace parte de su equipo.

Juvinao investigó a Moreno y aseguró que ha sido demandado en 23 ocasiones desde 1995. Algunas investigaciones siguen abiertas, mientras que otras ya se han cerrado. “La mayoría de estos procesos son por deudas millonarias que nunca le pagó a distintas personas naturales y jurídicas”, aseguró Juvinao.

La congresista mencionó que Moreno es quien se habría encargado de los refrigerios que costaron 742 millones de pesos en la campaña de Corcho a través del restaurante Gusteau Chefcito, que generó dudas en su momento.

Catherine Juvinao denuncia a Corcho.
Catherine Juvinao denunció hechos presuntamente irregulares de la campaña de la exministra. Foto: Pantallazo Instagram: cathy_juvinao

“Uno se preguntaría si estamos ante un posible estafador que se la pasa pidiendo plata prestada y luego no le paga a nadie”, cuestionó la congresista.

Según detalló Juvinao, una de las dudas que surge en este caso es que, en medio de la campaña, Moreno habría pedido donaciones para Corcho a través de un Nequi, asociado a la empresa Tutrailer.com que, aparentemente, sería “fantasma”, pues no se encontraron registros de la compañía.

“Este señor abrió un canal de donación a través de Facebook para la candidata Corcho con un número de Nequi asociado a la empresa que no existe”, denunció Juvinao.

Directivos de la campaña de Carolina Corcho descartaron posibles irregularidades en su financiación: “Señalamientos falsos”

El tema es que, según la congresista, la ley establece que las donaciones se deben hacer únicamente a través de las cuentas oficiales del candidato o del partido, por lo que cuestionó si se podría tratar de un delito electoral.

“Es ilegal porque si el señor recibe plata a un Nequi no sabemos cómo la mandó a la campaña. A nombre de él, de terceros, o esa plata hace parte de los 43 millones que metió en calidad de préstamo a nombre de él”, denunció Juvinao.

Carolina Corcho
Carolina Corcho no ha respondido por estos hechos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La congresista anunció que presentará toda la información que tiene al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que verifique los reportes de la campaña. Además, radicará recursos ante la Fiscalía para saber si caben delitos penales.

Por otro lado, Moreno habría aportado 43 millones de pesos en efectivo a la campaña de Juvinao, por lo que también tendría derecho a la reposición de votos.

Sobre las empresas de Moreno, dijo que es gerente de Tutrailer.com y Construinsumos. La primera es la que genera dudas en la campaña, mientras que la segunda está inactiva y en liquidación, pues no tiene movimientos hace más de 10 años.

“Reporta empresas fantasma o que no existen o que hace más de 10 años están inactivas o en liquidación según la norma”, denunció Juvinao.

La congresista le solicitó a Corcho que responda por esos hechos y aclare lo sucedido con el integrante de su campaña.

