Las dudas sobre el prestamista de la campaña de Carolina Corcho que tenía un restaurante en Bosa y le dio $742 millones

Cada vez son más los interrogantes que deja el préstamo por 742 millones de pesos que hizo Gusteau Chefcito Sigi. ML JV EU a la campaña de Carolina Corcho para la consulta del Pacto Histórico, según el reporte de Cuentas Claras que deben entregar todos los candidatos.

La representante a la Cámara y candidata a esa corporación Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, llegó hasta el lugar, sin embargo, no encontró nada en esa dirección.

“Fui a dos partes, tratando de descartar; estuvimos en la localidad de Bosa, que es donde dice el registro mercantil que está el restaurante. Se supone que es la calle 77 I # 69b - 62 sur, entonces fui ahí, no había absolutamente nada”, afirmó la congresista.

Carolina Corcho no ha respondido por estos hechos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

SEMANA conoció nuevos detalles de quién podría estar detrás del misterioso lugar que hizo el millonario aporte a la campaña de Corcho. Según el Registro Único Empresarial y Social (RUES), su representante legal es Sigifredo Vergara Martínez.

La congresista Jennifer Pedraza reveló que Vergara hace parte del régimen subsidiado, como está consignado en los reportes de la Adres, por lo que la pregunta es de dónde habría salido el dinero para el aporte a la campaña.

“Además, el ‘millonario restaurantero’ se presentó para recibir subsidios de economía popular en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y fue seleccionado como viable. Con un restaurante en liquidación, sin plata para su salud ni para emprender, ¿cómo sacó Sigifredo $737 millones para financiar a Carolina Corcho?“, preguntó la congresista.

Catherine Juvinao fue hasta el restaurante que le prestó $742 millones a Carolina Corcho y sembró dudas: “Tiene mucho que explicar”

Al parecer no se trataría de un “millonario restaurantero”, sino todo lo contrario; Vergara tenía en esa dirección un pequeño restaurante que ya no está funcionando.

SEMANA encontró que en el lugar de la dirección funcionaba un local de comidas rápidas que habría dejado de existir. De hecho, el mismo Vergara lo promocionaba en sus redes sociales.

La promoción de comidas rápidas coincide con los datos del restaurante que le habría prestado el dinero a Corcho: “Burger Chefcito Sigi”. Allí mismo menciona que la dirección en la que estaba ubicado era la: Carrera 77i # 69b - 62 sur, en la localidad de Bosa, registrada en Cuentas Claras.

SEMANA contactó a Vergara a través de redes sociales; sin embargo, no respondió las preguntas.

Por su parte, Carolina Corcho no se ha pronunciado sobre estos hechos y tampoco respondió a llamadas ni mensajes.

Desde distintos sectores han pedido que los líderes del Pacto Histórico salgan a aclarar los préstamos que se hicieron tanto a la campaña de Corcho, como a la de Iván Cepeda.

Sobre este último, el periodista Melquisedec Torres ya había prendido alarmas.