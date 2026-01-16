Política

Catherine Juvinao fue hasta el restaurante que le prestó $742 millones a Carolina Corcho y sembró dudas: “Tiene mucho que explicar”

La congresista cuestionó que, según el registro mercantil de la empresa, no reporta movimientos desde 2021, por lo que le pide a la exministra explicar estos hechos.

Redacción Semana
16 de enero de 2026, 8:08 p. m.
Catherine Juvinao cuestionó a Carolina Corcho.
Catherine Juvinao cuestionó a Carolina Corcho. Foto: SEMANA

La representante Catherine Juvinao fue hasta el restaurante “Custeau Chefcito” que según el reporte que tienen que entregar los candidatos a Cuentas Claras, le prestó 742 millones de pesos a la campaña de Carolina Corcho para la consulta del Pacto Histórico.

Según Juvinao, en la dirección que está referenciada en el reporte entregado no existiría el restaurante por lo que le genera alertas que se pueda tratar de una fachada.

“Fui a dos partes, tratando de descartar, estuvimos en la localidad de Bosa, que es donde dice el registro mercantil que está el restaurante. Se supone que es la calle 77 I # 69b - 62 sur, entonces fui ahí, no había absolutamente nada”, le contó Juvinao a SEMANA. Además, fue a la misma dirección pero en la calle 77 L para descartar si se trataba de un error. “Realmente no hay nada en ningún lado”, agregó.

Carolina Corcho
Carolina Corcho recibió un préstamo por más de 700 millones para su campaña. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Juvinao considera que estos hechos son sumamente graves, por lo que le envió un derecho de petición a Carolina Corcho para que responda varias preguntas sobre este hecho.

“Ella se supone que financió su campaña con las regalías de un libro que ella escribió”, dijo la candidata a la Cámara.

Para la congresista esta información no coincidiría con el reporte de Cuentas Claras, lo que le parece sumamente grave. “Estamos hablando ni más ni menos de una mujer que fue precandidata presidencial de la consulta y que ahora está aspirando como cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico”, agregó.

Iván Cepeda señala que goza de “buena salud” y anuncia “tres actos multitudinarios” para esta semana

Juvinao reclamó porque Corcho “se la pasa dándole cátedra a todo el mundo” del uso de los recursos públicos por lo que debería explicarle al país qué pasa con este restaurante que por ahora “parece de papel”. “Esto huele muy mal”, criticó la congresista.

Juvinao revisó los activos reportados por el restaurante y le genera más dudas, pues encontró que según los registros de la Cámara de Comercio, el restaurante fue fundado en 2020 con un capital de 100.000 millones de pesos, mientras que reportó activos en 2020 por 1.720.000 pesos.

Instalación de la Camara de Representantes 2024
La congresista le envió un derecho de petición a la exministra para que responda por estos hechos. Foto: Guillermo Torres

“Desde 2021 el restaurante no ha actualizado su registro mercantil y eso, por ley, lo que quiere decir es que ya es una empresa o inactiva o en liquidación. No ha reportado un ingreso de ningún tipo en estos años”, afirmó Juvinao.

La congresista recordó que estos hechos recuerdan a las dudas que dejó la campaña de Petro en el 2022 y que fue investigada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que pide que Corcho aclare esta situación.

SEMANA contactó a la exministra Corcho para conocer su versión sobre estos hechos, sin embargo, no contestó los mensajes y llamadas.

Noticias Destacadas