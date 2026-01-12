Iván Cepeda señala que goza de “buena salud” y anuncia “tres actos multitudinarios” para esta semana

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, denunció este domingo, 12 de enero, una nueva campaña de desinformación en su contra, luego de que se difundiera una falsa versión sobre el posible retiro de la contienda electoral a causa de un deterioro de salud.

"Hoy está circulando la falsa versión de que, debido a un repentino deterioro de mi salud, yo habría tomado la decisión de retirarme de la contienda electoral. La angustia de mis adversarios por el avance en mi campaña electoral los lleva a que cada mentira, rumor malintencionado o agravio sea más bajo", manifestó Cepeda en su cuenta de X.

El aspirante a la Casa de Nariño desmintió los rumores y aseguró que es “totalmente falso” que esté pensando en retirarse de la contienda electoral, y que, por el contrario, “gozo de buena salud”.

Indicó que este nuevo año su campaña iniciará con pie derecho y tendrá esta semana “tres actos multitudinarios”, ya que su recorrido por todo el país sigue firme y andando.

“En coherencia con lo que he expresado sobre la importancia de un debate respetuoso, centrado en las ideas y alejado de los insultos o las mentiras, invito a mantener un diálogo público responsable, fundamentado en la verdad, el respeto por los adversarios y la información confiable”, resaltó.

El candidato presidencial publicó una foto el pasado 8 de enero con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en medio de un encuentro que sostuvieron en el marco de un evento en el país europeo.

“Agradezco su apoyo a Colombia, a la paz en América Latina y al diálogo constructivo”, escribió Cepeda tras el encuentro con Sánchez.

Cepeda se reunió en España con algunos colombianos que le manifestaron su apoyo para que sea el sucesor de Gustavo Petro y se convierta en el próximo presidente de Colombia.

El candidato del Pacto Histórico fue recibido por más de 500 personas en la Av. América de Madrid, donde escucharon a Cepeda, quien presentó sus propuestas a la comunidad de colombianos en Madrid.