El asesor de las Farc que apareció en la mesa principal del evento de Iván Cepeda en España

Una particular foto que se conoció en la red social X dejó en evidencia que el abogado español Enrique Santiago asistió y fue uno de los invitados principales en el encuentro que sostuvo el precandidato presidencial Iván Cepeda con ciudadanos colombianos en Madrid, España.

Lo curioso es que Enrique Santiago es reconocido en Colombia por la asesoría jurídica que le dio a la extinta guerrilla de las Farc en la mesa de negociación de La Habana, en Cuba, con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

Santiago apareció sentado en la mesa principal del encuentro y tomándose fotos muy cerca del precandidato, quien llegó hasta el continente europeo junto a su escudera María José Pizarro, la senadora del Pacto Histórico que se desempeña como su jefe de debate político.

El abogado español ha sido secretario general del partido comunista en España, defendió en Europa a personas acusadas de crear una guerrilla y ha participado en procesos judiciales por delitos cometidos en varias dictaduras que se dieron en Suramérica.