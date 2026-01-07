Confidencial

El asesor de las Farc que apareció en la mesa principal del evento de Iván Cepeda en España

El precandidato presidencial estuvo en Madrid junto a la senadora María José Pizarro.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 11:43 p. m.
Enrique Santiago (izq), Iván Cepeda (ctr) y María José Pizarro (der).
Enrique Santiago (izq), Iván Cepeda (ctr) y María José Pizarro (der). Foto: No

Una particular foto que se conoció en la red social X dejó en evidencia que el abogado español Enrique Santiago asistió y fue uno de los invitados principales en el encuentro que sostuvo el precandidato presidencial Iván Cepeda con ciudadanos colombianos en Madrid, España.

Lo curioso es que Enrique Santiago es reconocido en Colombia por la asesoría jurídica que le dio a la extinta guerrilla de las Farc en la mesa de negociación de La Habana, en Cuba, con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

Santiago apareció sentado en la mesa principal del encuentro y tomándose fotos muy cerca del precandidato, quien llegó hasta el continente europeo junto a su escudera María José Pizarro, la senadora del Pacto Histórico que se desempeña como su jefe de debate político.

El abogado español ha sido secretario general del partido comunista en España, defendió en Europa a personas acusadas de crear una guerrilla y ha participado en procesos judiciales por delitos cometidos en varias dictaduras que se dieron en Suramérica.

Confidenciales

Juan Carlos Pinzón agradece a los siete precandidatos por su participación en la Gran Consulta por Colombia: “Necesitamos unidad”

Confidenciales

La llamativa chaqueta que usó Gustavo Petro en la plaza de Bolívar, en honor al legendario helicóptero Black Hawk UH-60

Confidenciales

Gustavo Petro habla del barco que era “mentira” y que lo hizo pensar en una “guardia de sirenas”

Confidenciales

Primera fotografía de la llamada de Gustavo Petro con Donald Trump

Confidenciales

Precandidatos le dieron la bienvenida a Juan Carlos Pinzón en la Gran Consulta por Colombia; la primera conversación fue “sobre el futuro del país”

Confidenciales

Nueva EPS anuncia que garantizará entrega de medicamentos tras finalización de contrato con Colsubsidio

Confidenciales

Nuevo choque entre Tomás Uribe y los hijos de Juan Manuel Santos: “Su papá fue aliado de Maduro”

Política

Iván Cepeda arremete contra Álvaro Uribe desde España: “Construyeron su poderío económico en estrecha relación con los narcotraficantes”

Política

“No son discursos, son hechos”: Iván Cepeda advierte que la operación de EE. UU. en Venezuela responde al petróleo

Confidenciales

“Está escondido”: el reto de Abelardo de la Espriella a Iván Cepeda para responder por su presunta relación con las FARC y el ELN

Más de Confidenciales

Presidente Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar.

La llamativa chaqueta que usó Gustavo Petro en la plaza de Bolívar, en honor al legendario helicóptero Black Hawk UH-60

Presidente Gustavo Petro, desde la Plaza de Bolívar.

Gustavo Petro habla del barco que era “mentira” y que lo hizo pensar en una “guardia de sirenas”

Llamada entre Gustavo Petro y Donald Trump.

Primera fotografía de la llamada de Gustavo Petro con Donald Trump

La gran consulta por Colombia: Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Paloma Valencia.

Precandidatos le dieron la bienvenida a Juan Carlos Pinzón en la Gran Consulta por Colombia; la primera conversación fue “sobre el futuro del país”

No

El asesor de las Farc que apareció en la mesa principal del evento de Iván Cepeda en España

La Nueva EPS lleva un año intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Es la EPS con más afiliados del país.

Nueva EPS anuncia que garantizará entrega de medicamentos tras finalización de contrato con Colsubsidio

Tomás Uribe, Esteban Santos y Martín Santos.

Nuevo choque entre Tomás Uribe y los hijos de Juan Manuel Santos: “Su papá fue aliado de Maduro”

La funcionaria habló nuevamente de lo que pasó con el Gobierno Petro.

Portavoz de la Casa Blanca se pronuncia sobre si adelantarán o no una operación militar en Colombia: esto dijo

Entrega de motocarros eléctricos en Barranquilla.

Alcalde Char entrega motocarros eléctricos a bicitaxistas de Puerto Mocho en Barranquilla

Juan Fernando Cristo, líder de En Marcha.

La carta con la que el exministro Juan Fernando Cristo llamó a otros candidatos a blindar la democracia y a rechazar cualquier injerencia extranjera

Noticias Destacadas