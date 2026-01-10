CONFIDENCIALES

La ruta de Iván Cepeda en España, la misma de Petro en 2022

La agenda del candidato, acompañado de la senadora María José Pizarro, se extenderá hasta la próxima semana.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
10 de enero de 2026, 7:44 a. m.
Pedro Sánchez e Iván Cepeda.
Pedro Sánchez e Iván Cepeda. Foto: Foto: @IvanCepedaCast

Con los mismos aliados, asistiendo a los mismos escenarios e incluso en las mismas fechas, Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, lleva a cabo una gira por las principales ciudades de España, casi calcando la ruta de Gustavo Petro como aspirante en 2022.

También se organizó un evento en la Unión General de Trabajadores (UGT), acompañado del secretario internacional, Jesús Gallego; hubo encuentro con el presidente Pedro Sánchez, contó con el respaldo de Enrique Santiago, asesor de las Farc y conocido aliado del régimen venezolano, y con la coordinación de Irene Montero, eurodiputada de Podemos.

Uribismo responde a señalamientos de Iván Cepeda: “Busca poder para silenciar la oposición y proteger a sus amigos de la guerrilla”

La agenda de Cepeda, acompañado de la senadora María José Pizarro, se extenderá hasta la próxima semana, intentando repetir la fórmula con la que el ahora presidente Petro rodeó y legitimó su candidatura internacionalmente.

Más de Confidenciales

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

En minutos, ¿Cuánto habló Petro y cuánto Trump en la llamada telefónica?

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump.

“Se parecía a un computador”: la historia del dispositivo que tuvo que usar Petro para hablar con Trump

Casa de Nariño Gustavo Petro

Habrá cumbre en Bogotá sobre la crisis de Venezuela

Zapatero ha sido famoso por su cercanía con el régimen de Maduro.

José Luis Rodríguez Zapatero, el mediador secreto en Venezuela

El presidente, Gustavo Petro, el 10 de diciembre de 2025 en el consejo de ministros adelantado en la Casa de Nariño, en Bogotá

¿Ministros del Gobierno Petro contra la oposición?

Pedro Sánchez e Iván Cepeda.

La ruta de Iván Cepeda en España, la misma de Petro en 2022

Armando Benedetti, Angie Rodríguez y Carlos Carrillo.

Carlos Carrillo seguirá al frente de la UNGRD, en medio de la disputa con Angie Rodríguez

El aumento desbordado del salario mínimo para 2026 presionará la inflación, las cuentas fiscales y el mercado laboral.

La tormenta perfecta que vive el sector empresarial

Álvaro Uribe y Delcy Rodríguez.

Álvaro Uribe dio su opinión sobre la visita de Delcy Rodríguez a Colombia; esto dijo

El ministro del Interior, Armando Benedetti.

Armando Benedetti celebra respuesta de Donald Trump sobre reunión con Gustavo Petro: “Saldrá muy bien”

Noticias Destacadas