La ruta de Iván Cepeda en España, la misma de Petro en 2022

Con los mismos aliados, asistiendo a los mismos escenarios e incluso en las mismas fechas, Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, lleva a cabo una gira por las principales ciudades de España, casi calcando la ruta de Gustavo Petro como aspirante en 2022.

También se organizó un evento en la Unión General de Trabajadores (UGT), acompañado del secretario internacional, Jesús Gallego; hubo encuentro con el presidente Pedro Sánchez, contó con el respaldo de Enrique Santiago, asesor de las Farc y conocido aliado del régimen venezolano, y con la coordinación de Irene Montero, eurodiputada de Podemos.

Uribismo responde a señalamientos de Iván Cepeda: “Busca poder para silenciar la oposición y proteger a sus amigos de la guerrilla”

La agenda de Cepeda, acompañado de la senadora María José Pizarro, se extenderá hasta la próxima semana, intentando repetir la fórmula con la que el ahora presidente Petro rodeó y legitimó su candidatura internacionalmente.