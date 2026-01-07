Política

Uribismo responde a señalamientos de Iván Cepeda: “Busca poder para silenciar la oposición y proteger a sus amigos de la guerrilla”

El Centro Democrático aseguró que el candidato del petrismo usa el “mismo libreto” desde España.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 9:56 p. m.
Álvaro Uribe e Iván Cepeda.
Álvaro Uribe e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

El Centro Democrático respondió al candidato presidencial Iván Cepeda, luego de que desde España acusara, este miércoles, 7 de enero, al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano de construir su “poderío económico en estrecha relación con los narcotraficantes”.

En principio, lo calificaron de “cínico” y resaltaron que “Colombia debe dejar de ser una colonia de grupos criminales”.

Luego lo acusaron de repetir el “mismo libreto” desde España y de guardar “silencio cómplice” ante el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“En España usted repite el mismo libreto por conveniencia: ataca a aliados estratégicos mientras guarda un silencio cómplice frente a la dictadura de Maduro. Ese régimen ha violado sistemáticamente los derechos humanos, encarcelado a más de 800 opositores y provocado el éxodo de nueve millones de venezolanos, además de auspiciar a grupos armados de toda índole”, señaló el partido en una publicación en la red social X.

Política

Gustavo Petro habló telefónicamente con Donald Trump, una llamada en medio de la crisis con Venezuela

Política

Iván Cepeda arremete contra Álvaro Uribe desde España: “Construyeron su poderío económico en estrecha relación con los narcotraficantes”

Política

Embajada de EE. UU. en Colombia lanza alerta por manifestaciones en favor de Petro: “Tienen el potencial de volverse violentas”

Política

Atención: Juan Carlos Pinzón participará en la Gran Consulta por Colombia

Política

“No son discursos, son hechos”: Iván Cepeda advierte que la operación de EE. UU. en Venezuela responde al petróleo

Política

Álvaro Uribe habla de la Gran Consulta y advierte: “El país no puede correr el riesgo de que Cepeda gane en primera vuelta”

Política

“Daré órdenes a soldados, soldadas y patrulleros y patrulleras de la Policía”: el anuncio del presidente Petro en medio de las tensiones con EE.UU.

Política

“Estado criminalizado”: las duras denuncias que marcaron el debate del Centro Democrático tras captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa

Política

Uribe habla con Paloma Valencia y Andrés Felipe Arias del salario mínimo: “No nos oponemos a la remuneración”

Política

Paloma Valencia recuerda a Miguel Uribe: “Desde entonces, el mundo parece en blanco y negro”

Incluso, afirmaron que entre los aliados de Cepeda figuran “Iván Márquez, de la Segunda Marquetalia, señalado como presunto responsable del magnicidio de Miguel Uribe”.

También aseguraron que la intención de Cepeda al llegar al poder es, entre otras cosas, silenciar a la oposición y proteger a sus “antiguos amigos” de la guerrilla.

“Es evidente que usted, aferrado a ideas anacrónicas de la URSS, busca el poder para silenciar la oposición, proteger a sus antiguos amigos de la guerrilla y los nuevos del paramilitarismo, amordazar a la prensa y profundizar reformas estatizantes que hoy despojan de salud, seguridad, educación a millones de colombianos”, se lee en la respuesta del partido.

Iván Cepeda arremete contra Álvaro Uribe desde España: “Construyeron su poderío económico en estrecha relación con los narcotraficantes”

Finalmente, el partido señaló que el candidato del petrismo a la Presidencia “apela al respeto”, pero olvida que el mismo Gustavo Petro fue el que les pidió a los soldados de Estados Unidos desobedecer a Donald Trump.

“Usted apela al respeto, pero fue su propio jefe, el presidente Petro, quien en Nueva York vulneró la soberanía de Estados Unidos al exhortar a sus soldados a desobedecer las órdenes del presidente Trump”, concluyó.

Desde España, Cepeda rechazó la posibilidad de una intervención militar en Colombia: “Que nadie se haga ilusiones, que no se equivoquen. A nuestro Gobierno y a nuestro pueblo no lograrán arrodillarlo ni doblegarlo mediante insultos, amenazas y acciones militares. No somos una colonia ni un protectorado de los gobiernos incondicionales de esta potencia en nuestra región”.

Más de Política

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Gustavo Petro habló telefónicamente con Donald Trump, una llamada en medio de la crisis con Venezuela

Álvaro Uribe e Iván Cepeda.

Uribismo responde a señalamientos de Iván Cepeda: “Busca poder para silenciar la oposición y proteger a sus amigos de la guerrilla”

ED 2264

Iván Cepeda arremete contra Álvaro Uribe desde España: “Construyeron su poderío económico en estrecha relación con los narcotraficantes”

El trámite para el visado humanitario se realiza en la Embajada de EEUU en Colombia

Embajada de EE. UU. en Colombia lanza alerta por manifestaciones en favor de Petro: “Tienen el potencial de volverse violentas”

Juan Carlos PInzon, Precandidato presidencial, partido oxigeno.

Atención: Juan Carlos Pinzón participará en la Gran Consulta por Colombia

Donald Trump, Iván Cepeda y Gustavo Petro.

“No son discursos, son hechos”: Iván Cepeda advierte que la operación de EE. UU. en Venezuela responde al petróleo

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe habla de la Gran Consulta y advierte: “El país no puede correr el riesgo de que Cepeda gane en primera vuelta”

El presidente Gustavo Petro se refirió al secuestro de más de 30 soldados.

“Daré órdenes a soldados, soldadas y patrulleros y patrulleras de la Policía”: el anuncio del presidente Petro en medio de las tensiones con EE.UU.

.

Álvaro Uribe da preocupante respuesta sobre si Trump podría actuar en Colombia como en Venezuela: “Las circunstancias se van pareciendo”

Las autoridades mantendrán seguimiento a las marchas convocadas por Gustavo Petro.

Gustavo Petro recurre a la plaza pública en medio del choque con Donald Trump: esta es la jugada con la que busca mover a sus bases

Noticias Destacadas