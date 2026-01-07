Uribismo responde a señalamientos de Iván Cepeda: “Busca poder para silenciar la oposición y proteger a sus amigos de la guerrilla”

El Centro Democrático respondió al candidato presidencial Iván Cepeda, luego de que desde España acusara, este miércoles, 7 de enero, al expresidente Álvaro Uribe y a su hermano de construir su “poderío económico en estrecha relación con los narcotraficantes”.

En principio, lo calificaron de “cínico” y resaltaron que “Colombia debe dejar de ser una colonia de grupos criminales”.

En España usted repite el mismo libreto por conveniencia: ataca a aliados estratégicos mientras guarda un silencio cómplice frente a la dictadura de Maduro. Ese régimen ha violado sistemáticamente… pic.twitter.com/GN79yCEdlb — Centro Democrático (@CeDemocratico) January 7, 2026

Luego lo acusaron de repetir el “mismo libreto” desde España y de guardar “silencio cómplice” ante el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“En España usted repite el mismo libreto por conveniencia: ataca a aliados estratégicos mientras guarda un silencio cómplice frente a la dictadura de Maduro. Ese régimen ha violado sistemáticamente los derechos humanos, encarcelado a más de 800 opositores y provocado el éxodo de nueve millones de venezolanos, además de auspiciar a grupos armados de toda índole”, señaló el partido en una publicación en la red social X.

Incluso, afirmaron que entre los aliados de Cepeda figuran “Iván Márquez, de la Segunda Marquetalia, señalado como presunto responsable del magnicidio de Miguel Uribe”.

También aseguraron que la intención de Cepeda al llegar al poder es, entre otras cosas, silenciar a la oposición y proteger a sus “antiguos amigos” de la guerrilla.

“Es evidente que usted, aferrado a ideas anacrónicas de la URSS, busca el poder para silenciar la oposición, proteger a sus antiguos amigos de la guerrilla y los nuevos del paramilitarismo, amordazar a la prensa y profundizar reformas estatizantes que hoy despojan de salud, seguridad, educación a millones de colombianos”, se lee en la respuesta del partido.

Iván Cepeda arremete contra Álvaro Uribe desde España: “Construyeron su poderío económico en estrecha relación con los narcotraficantes”

Finalmente, el partido señaló que el candidato del petrismo a la Presidencia “apela al respeto”, pero olvida que el mismo Gustavo Petro fue el que les pidió a los soldados de Estados Unidos desobedecer a Donald Trump.

“Usted apela al respeto, pero fue su propio jefe, el presidente Petro, quien en Nueva York vulneró la soberanía de Estados Unidos al exhortar a sus soldados a desobedecer las órdenes del presidente Trump”, concluyó.

Desde España, Cepeda rechazó la posibilidad de una intervención militar en Colombia: “Que nadie se haga ilusiones, que no se equivoquen. A nuestro Gobierno y a nuestro pueblo no lograrán arrodillarlo ni doblegarlo mediante insultos, amenazas y acciones militares. No somos una colonia ni un protectorado de los gobiernos incondicionales de esta potencia en nuestra región”.