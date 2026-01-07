Política

Iván Cepeda arremete contra Álvaro Uribe desde España: “Construyeron su poderío económico en estrecha relación con los narcotraficantes”

El candidato presidencial del Pacto Histórico dio un discurso sobre las “amenazas” de Estados Unidos a Colombia.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 8:49 p. m.
Iván Cepeda lanza nueva crítica contra Álvaro Uribe Vélez.
Iván Cepeda lanza nueva crítica contra Álvaro Uribe Vélez. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Desde el auditorio de la Unión General de Trabajadores, en España, Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, lanzó este miércoles, 7 de enero, una nueva crítica contra Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y su hermano Santiago.

En medio de un discurso crítico a Estados Unidos y la intervención militar en Venezuela, que dio con la captura de Nicolás Maduro, aseguró que el expresidente es el más “fanático defensor” del país norteamericano.

Luego acusó al expresidente y a su hermano de construir su “poderío económico” de la mano de narcotraficantes.

“Y el colmo de la desvergüenza de esta guerra y sus peores métodos es que su más fanático defensor en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, junto a su hermano Santiago, condenado hoy por la justicia colombiana a 28 años de cárcel, construyeron su poderío económico en estrecha relación con los clanes narcotraficantes”, manifestó.

Lo dijo pese a que la condena contra el hermano del expresidente se impugnará, por lo que, según su defensa, se mantiene su presunción de inocencia.

Cepeda incluso mencionó nombres: “Con el clan Escobar, con el clan Ochoa, con el clan Gallón Henao, con el clan Cifuentes Villa, solamente para mencionar algunos de los socios de Álvaro Uribe Vélez en Colombia”.

El candidato presidencial le reclamó en su discurso a Estados Unidos por no haber dicho “una sola palabra” de sus acusaciones contra el expresidente y señaló al presidente Donald Trump, sugiriendo que es “cómplice” del narcotráfico colombiano.

“No hemos escuchado una sola palabra del presidente Donald Trump ni de su secretario de Estado, Marco Rubio. Mutismo cómplice absoluto con el narcotráfico colombiano”, dijo.

En su discurso también rechazó la posibilidad de que en Colombia también haya una intervención militar por parte de Estados Unidos.

“Que nadie se haga ilusiones, que no se equivoquen. A nuestro Gobierno y a nuestro pueblo no lograrán arrodillarlo ni doblegarlo mediante insultos, amenazas y acciones militares. No somos una colonia ni un protectorado de los gobiernos incondicionales de esta potencia en nuestra región”, dijo.

El candidato asiste a eventos relacionados con su campaña a la Presidencia en España junto a María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico.

