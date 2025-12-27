Defensa de Santiago Uribe Vélez insiste en que se mantiene su presunción de inocencia: “Como cualquier ciudadano”

Jaime Granados, líder del equipo de la defensa de Santiago Uribe Vélez, emitió un comunicado en el que reafirma que el hermano del expresidente Álvaro Uribe “goza plenamente de la presunción de inocencia”.

“El señor Santiago Uribe Vélez, como cualquier ciudadano, goza plenamente de la presunción de inocencia, la cual se mantiene incólume hasta tanto no exista una sentencia condenatoria en firme que declare lo contrario”, informó Granados.

Y agregó: “Este principio constituye una garantía fundamental consagrada en la Constitución Política de Colombia y ha sido reiteradamente desarrollada y protegida por múltiples tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado colombiano”.

Comunicado a la opinión pública del equipo de defensa del señor Santiago Uribe Vélez pic.twitter.com/eicDpa54b9 — Jaime Granados Peña (@JGranadosPena) December 27, 2025

Granados recordó que Uribe Vélez fue absuelto en primera instancia. Frente a la decisión de segunda instancia, “se ejercerá el mecanismo de impugnación especial, a fin de que el caso sea sometido a estudio por parte de la honorable Corte Suprema de Justicia”.

De esa forma, explicó que la decisión contra el hermano del expresidente “no constituye tránsito a cosa juzgada, por lo que no puede ser presentada como una decisión definitiva ni como la culminación del proceso judicial”.

Además, la defensa aclaró que en ningún momento se estableció vínculo alguno con Carlos Guillermo y Omar Darío Torres.

“Por ello, resulta improcedente y carente de fundamento que, transcurridos más de treinta (30) años, se intente asociar a mi representado con los hechos referidos mediante publicaciones periodísticas que no cuentan con soporte probatorio suficiente, tratándose de un asunto que corresponde exclusivamente al ámbito de competencia de la administración de justicia y que continúa siendo objeto de debate judicial”, expuso Granados en un comunicado.

Igualmente, defendió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de las supuestas vinculaciones con los hechos.

“En esa misma línea, debe precisarse que el señor Álvaro Uribe Vélez, a quien igualmente represento, no ha sido requerido ni vinculado por la justicia en relación con estos hechos. Por tanto, los señalamientos que intentan asociarlo resultan infundados”, sostuvo Granados.

Finalmente, explicó que la comparecencia en el proceso de Santiago Uribe por parte del expresidente fue solo en función de testigo por su vínculo familiar.