Política

Defensa de Santiago Uribe Vélez insiste en que se mantiene su presunción de inocencia: “Como cualquier ciudadano”

Jaime Granados, apoderado del hermano del expresidente Álvaro Uribe, aseguró que no existe vínculo con Carlos Guillermo y Omar Darío Torres.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
27 de diciembre de 2025, 5:16 p. m.
Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe.
Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe. Foto: El País

Jaime Granados, líder del equipo de la defensa de Santiago Uribe Vélez, emitió un comunicado en el que reafirma que el hermano del expresidente Álvaro Uribe “goza plenamente de la presunción de inocencia”.

“El señor Santiago Uribe Vélez, como cualquier ciudadano, goza plenamente de la presunción de inocencia, la cual se mantiene incólume hasta tanto no exista una sentencia condenatoria en firme que declare lo contrario”, informó Granados.

Y agregó: “Este principio constituye una garantía fundamental consagrada en la Constitución Política de Colombia y ha sido reiteradamente desarrollada y protegida por múltiples tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado colombiano”.

Granados recordó que Uribe Vélez fue absuelto en primera instancia. Frente a la decisión de segunda instancia, “se ejercerá el mecanismo de impugnación especial, a fin de que el caso sea sometido a estudio por parte de la honorable Corte Suprema de Justicia”.

Política

Cancillería confirma que Rumichaca será el único paso internacional habilitado entre Colombia y Ecuador

Política

Andrés Felipe Arias le responde a Petro por revaluación del peso colombiano: “Un boom de exportaciones de clorhidrato de cocaína”

Política

Pacto Histórico respalda la declaratoria de emergencia económica y culpó al Congreso: “Bloqueo”

Política

Advierten los supuestos motivos por los que Petro quiere convocar una Asamblea Nacional Constituyente: “Engaño peligroso”

Política

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia rechazan nuevo intento de constituyente del Gobierno Petro: “No necesitamos un dictador”

Política

Paloma Valencia recuerda a Miguel Uribe: “Desde entonces, el mundo parece en blanco y negro”

Política

Uribe acusa a Petro de manipular la justicia y usar la condena de su hermano para ocultar escándalos del Gobierno

Confidenciales

Así reaccionó Gustavo Bolívar a la condena de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe: “No lo celebro”

El Debate

“Con los 12 Apóstoles pasa algo, como ocurre con la leyenda del jinete sin cabeza, que se vuelve un tema popular, pero la verdad no existe”

Confidenciales

“Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”: expresidente Álvaro Uribe

De esa forma, explicó que la decisión contra el hermano del expresidente “no constituye tránsito a cosa juzgada, por lo que no puede ser presentada como una decisión definitiva ni como la culminación del proceso judicial”.

Además, la defensa aclaró que en ningún momento se estableció vínculo alguno con Carlos Guillermo y Omar Darío Torres.

Uribe acusa a Petro de manipular la justicia y usar la condena de su hermano para ocultar escándalos del Gobierno

“Por ello, resulta improcedente y carente de fundamento que, transcurridos más de treinta (30) años, se intente asociar a mi representado con los hechos referidos mediante publicaciones periodísticas que no cuentan con soporte probatorio suficiente, tratándose de un asunto que corresponde exclusivamente al ámbito de competencia de la administración de justicia y que continúa siendo objeto de debate judicial”, expuso Granados en un comunicado.

Igualmente, defendió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de las supuestas vinculaciones con los hechos.

“En esa misma línea, debe precisarse que el señor Álvaro Uribe Vélez, a quien igualmente represento, no ha sido requerido ni vinculado por la justicia en relación con estos hechos. Por tanto, los señalamientos que intentan asociarlo resultan infundados”, sostuvo Granados.

Finalmente, explicó que la comparecencia en el proceso de Santiago Uribe por parte del expresidente fue solo en función de testigo por su vínculo familiar.

Mas de Política

Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue absuelto de una investigación de hace 20 años.

Defensa de Santiago Uribe Vélez insiste en que se mantiene su presunción de inocencia: “Como cualquier ciudadano”

-

Cancillería confirma que Rumichaca será el único paso internacional habilitado entre Colombia y Ecuador

Andrés Felipe Arias y Gustavo Petro

Andrés Felipe Arias le responde a Petro por revaluación del peso colombiano: “Un boom de exportaciones de clorhidrato de cocaína”

La mayoría de integrantes del Pacto Histórico llegaron al Legislativo sin experiencia alguna y poco a poco han ido conociendo la Ley 5 de 1992, que es el reglamento del Congreso.

Pacto Histórico respalda la declaratoria de emergencia económica y culpó al Congreso: “Bloqueo”

El presidente, Gustavo Petro, el 28 de noviembre de 2025, en Bogotá

Advierten los supuestos motivos por los que Petro quiere convocar una Asamblea Nacional Constituyente: “Engaño peligroso”

La Gran Consulta por Colombia

Candidatos de la Gran Consulta por Colombia rechazan nuevo intento de constituyente del Gobierno Petro: “No necesitamos un dictador”

Paloma Valencia recuerda a Miguel Uribe.

Paloma Valencia recuerda a Miguel Uribe: “Desde entonces, el mundo parece en blanco y negro”

Álvaro Uribe y Gustavo Petro

Uribe acusa a Petro de manipular la justicia y usar la condena de su hermano para ocultar escándalos del Gobierno

AVION PRESIDENCIAL Gustavo Petro

Revelan la millonada en dólares que se ha gastado Petro durante viajes internacionales: “A manos llenas de los impuestos”

El presupuesto para el 2025 ha generado gran controversia.

La emergencia económica de Petro llega al Congreso: las preguntas de fondo que pondrán a prueba al Gobierno

Noticias Destacadas