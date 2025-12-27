Uribe acusa a Petro de manipular la justicia y usar la condena de su hermano para ocultar escándalos del Gobierno

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó este sábado una nueva y dura acusación contra el presidente Gustavo Petro, a quien señaló de “manipular la justicia” y de utilizar la reciente condena contra su hermano, Santiago Uribe, como una cortina de humo para desviar la atención de los principales escándalos del actual Gobierno.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Uribe afirmó que no se referirá a la familia del mandatario, pero sostuvo que el jefe de Estado estaría aprovechando decisiones judiciales para ocultar hechos que calificó como graves. “No romperé la norma de no referirme a la familia de Petro. El aventajado Petro manipula la justicia, aprovecha la injusta condena contra mi hermano para tapar los robos de su gobierno”, escribió el exmandatario.

En su declaración, Uribe enumeró una serie de hechos que, según él, el Gobierno nacional estaría intentando ocultar con ese debate público. Entre ellos mencionó el uso de recursos públicos para pagar a parlamentarios, el incremento de la violencia y el deterioro de la seguridad en el país. “La plata que su Gobierno pagó a parlamentarios, las 75 masacres de este año, los secuestros, cerca de 600, el récord de coca, etc.”, agregó.

Álvaro Uribe y Gustavo Petro Foto: Colprensa/Presidencia

El exjefe de Estado insistió en que la condena contra su hermano es injusta y la enmarcó dentro de lo que considera una estrategia política y judicial para afectar su imagen y la de su sector político. En su mensaje, volvió a cuestionar el manejo del orden público y el aumento de economías ilegales durante el actual gobierno, temas que ha reiterado en sus intervenciones públicas recientes.

Horas antes, el exmandatario también se refirió a la situación del país en sus redes sociales. El expresidente hizo varias afirmaciones: sostuvo que la población más pobre se ha quedado sin acceso a medicamentos y que el sistema de salud está quebrado. Además, aseguró que la situación de seguridad ha empeorado, con lo que calificó como 75 masacres en el año y más de 575 secuestros.

También mencionó que el país supera las 300.000 hectáreas de cultivos ilícitos, cifras que presentó como parte del balance de la actual administración. Uribe no solo presentó cifras. En el mismo mensaje señaló que los estudiantes se han quedado sin acceso a los créditos del Icetex y sin posibilidades universitarias. También afirmó que los jóvenes son condenados, según sus palabras, a irse al extranjero, a vincularse a economías ilegales o a sobrevivir en la informalidad.