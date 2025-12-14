El contundente mensaje de Mario Hernández al expresidente Álvaro Uribe: “Estoy listo para ayudarle a pegar ladrillos”

Mario Hernández, uno de los empresarios que más ha opinado en el mundo de la política y gran crítico del gobierno del presidente Gustavo Petro, le envió un contundente mensaje al exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

A través de un video, de menos de 20 segundos, el empresario colombiano fue claro en mostrar su respaldo al trabajo que viene realizando el expresidente Uribe y el partido Centro Democrático de cara al 2026.

“Presidente Uribe, soy Mario Hernández. Estoy listo para ayudarle a pegar ladrillos”, señaló en primera instancia el empresario colombiano, al tiempo que le hizo una propuesta de cara a las elecciones del Congreso en 2026.

“Póngame en el Senado en la lista de número 26 o 27 y jalamos bastante. Vamos para adelante, lo que se le ofrezca”, le manifestó Hernández al expresidente, quien estará en esa lista en el número 25.

El partido político ya había revelado en días pasados los nombres y ubicaciones de las personas que competirán por el Senado de la República en 2026, y el exmandatario se ubica en el puesto 25.

