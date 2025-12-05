Política
Centro Democrático revela su lista al Senado: Álvaro Uribe regresa a la contienda electoral
El partido político reveló los nombres y ubicaciones de las personas que competirán por el Senado de la República en 2026.
El Centro Democrático reveló la lista cerrada con la que competirá por las curules del Senado en 2026. Tal como se había anticipado, el expresidente Álvaro Uribe espera volver al Congreso y se ubicará en la última casilla.
El partido político contó que la conformación de la lista fue producto de un proceso riguroso que incluyó la revisión de perfiles, entrevistas y análisis de las necesidades expresadas por las bases de la organización en todo el país.
“Esta decisión reafirma el compromiso del partido con la coherencia programática, la unidad interna y la construcción de una agenda legislativa sólida. La lista cerrada busca combatir prácticas clientelistas asociadas al voto preferente y fortalecer el debate basado en ideas, no en maquinarias”, dijo Gabriel Vallejo, presidente del partido.
El Centro Democrático estableció como sus prioridades para esta legislatura el trabajo, la salud, educación y vivienda; la seguridad y el orden público; la eficiencia del Estado; la economía y el empleo; y la seguridad energética.
Así quedó conformada la lista con 25 cupos, el último reservado para Álvaro Uribe: 1) Andrés Forero - Bogotá; 2) Rafael Nieto - Bogotá; 3) Claudia Margarita Zuleta - Cesar; 4) Hernán Cadavid - Antioquia; 5) Julia Correa - Antioquia; 6) Carlos Meisel - Atlántico; 7) Christian Garcés - Valle del Cauca; 8) María Clara Posada - Antioquia; 9) Honorio Enríquez - Magdalena; 10) Josué Alirio Barrera - Meta.
Los restantes se ubicaron de esta manera: 11) Esteban Quintero - Antioquia; 12) Enrique Cabrales - Bolívar; 13) Óscar Leonardo Villamizar - Santander; 14) Juan Fernando Espinal - Antioquia; 15) María Angélica Guerra - Bogotá; 16) Juan Fernando Caicedo - Tolima; 17) Zandra Bernal - Boyacá; 18) Lizeth Reina - Cundinamarca; 19) José Vicente Carreño - Santander; 20) Marelen Castillo - Valle del Cauca; 21) Carolina Restrepo - Bogotá; 22) Estefanía Colmenares - Norte de Santander; 23) Amalia Salgado - Meta; 24) Camilo Gaviria - Caldas; 25) Álvaro Uribe - Antioquia.
Frente a la aspiración del exmandatario, el Centro Democrático describió: “Su experiencia, su capacidad de trabajo y su liderazgo moral continúan siendo referentes para el partido y para millones de colombianos. Sus prioridades legislativas incluyen la seguridad democrática, la defensa del ahorro pensional, la protección del sistema de salud frente a la estatización, la austeridad del Estado, el apoyo al campo y la promoción del crecimiento económico. Su presencia simboliza la continuidad de una visión basada en autoridad democrática, solidaridad y prosperidad”.
En cuanto a Andrés Forero, la cabeza de lista, la colectividad lo definió de la siguiente manera: “Su control político en temas de salud ha tenido impacto nacional, denunciando irregularidades, alertando sobre fallas en la implementación de políticas públicas y defendiendo la sostenibilidad del sistema. En el Congreso ha advertido los riesgos de reformas improvisadas y ha impulsado decisiones que garantizan equilibrio institucional. Su liderazgo combina rigor, independencia y responsabilidad, representando una oposición que defiende la salud de los colombianos y la democracia”.