Política

Centro Democrático le responde al expresidente Juan Manuel Santos: “Guárdese su solidaridad cargada de veneno y cinismo”

La colectividad le reclamó al exmandatario, a través de una carta, por varios puntos que expresó.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 3:23 p. m.
Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
El partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe le respondió a Juan Manuel Santos. | Foto: SEMANA

El partido Centro Democrático hizo una arremetida contra el expresidente Juan Manuel Santos por varios hechos. En seis puntos concretos criticaron al exmandatario por recientes declaraciones y aspectos sobre su pasado político que consideran que no han sido resueltos.

Uno de ellos fue el “fracaso del proceso de paz”, en el que consideran que no se logró la reconciliación que prometió el exmandatario; en cambio, dicen que se habría creado un “desequilibrio” que afectó la justicia, reparación y verdad “en favor de una paz que nunca se materializó”.

Otro de los puntos que pusieron sobre la mesa y que tiene que ver con el anterior es que ese proceso habría generado impunidad, dicen desde el Centro Democrático, pues siempre hicieron esa alerta.

Álvaro Uribe
La colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe le reclamó a Santos. | Foto: Álvaro Tavera

“El acuerdo no equilibró justicia y paz. Los responsables de crímenes atroces —incluyendo violadores, reclutadores de menores y secuestradores— no pagaron un solo día de cárcel y hoy ocupan curules en el Congreso. Entre ellos están los principales cabecillas de las Farc, beneficiados con impunidad a pesar de la gravedad de sus delitos”, dijeron.

Igualmente, consideran que eso llevó a que el narcotráfico y el secuestro fueran tratados como delitos políticos, cambiando el paradigma de la lucha contra el “terrorismo” en el país y permitiendo que los responsables no fueran extraditados.

Desde el uribismo consideran que eso llevó a una expansión de los cultivos ilícitos y que se pasó de 48.000 hectáreas de coca en 2012 a cerca de 300.000 en 2025, lo que fortaleció el narcotráfico, dándole espacio a las estructuras criminales y equiparando a las Fuerzas Armadas con los excombatientes.

Contexto: “Me sentaría a conversar con el expresidente Uribe sin reservas”: Juan Manuel Santos

Desde el uribismo cuestionaron que el plebiscito generó una fuerte fractura en la democracia cuando se desconoció la victoria del ‘no’ y criticaron que desde el Congreso se cambiaron las reglas de juego. Cuestionaron que Santos supuestamente solo estaba persiguiendo el Nobel de Paz por encima de la estabilidad del país.

Uno de los puntos claves es que lo interrogaron por los supuestos acercamientos con Odebrecht. “El expresidente ha evitado responder seriamente por las investigaciones sobre la presunta financiación ilegal de sus campañas. Según la Fiscalía, habrían ingresado $3.540 millones de Odebrecht entre 2010 y 2014. El manejo opaco de recursos y la falta de transparencia evidencian un profundo desprecio por la ética pública”, señalaron.

Conversatorio: Colombia y EE.UU.: Una relación en transformación, ¿hacia dónde vamos? Participantes Juan Manuel Santos, Expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz Modera: Roberto Pombo, Director Editorial de Prisa Media en Colombia
El expresidente Juan Manuel Santos había enviado una carta contestándole a Uribe. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Y lo llamaron cínico. “Santos, guárdese su solidaridad cargada de veneno y cinismo —el mismo que usó para traicionar las tesis con las que se le ayudó a llegar a la Presidencia—. No olvide que fue el contratista de su acuerdo con las Farc quien ha perseguido judicialmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez”, aseguraron.

Desde el Centro Democrático criticaron que Santos haya “acabado con el Plan Colombia”, pues consideran que el programa de cooperación que él implementó con Estados Unidos no habría dado los mismos resultados.

La arremetida del uribismo contra Santos se dio luego de que el expresidente enviara una carta a Caracol Radio en la que le contestó varios hechos a Álvaro Uribe, quien previamente había dado una entrevista para ese medio. Allí Santos reclamó por varias de las declaraciones del expresidente relacionadas con todos estos temas.

