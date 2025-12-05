Suscribirse

“Me sentaría a conversar con el expresidente Uribe sin reservas”: Juan Manuel Santos

“Este país necesita reconciliación, diálogo y grandeza. Debe ser mucho más que los odios y las peleas de un expresidente”, dijo el exmandatario.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 1:49 p. m.
Los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.
| Foto: Semana/Colprensa

En una nota enviada a Caracol Radio, el expresidente Juan Manuel Santos comunicó una respuesta al exmandatario Álvaro Uribe, quien habló en esa emisora. “Me sentaría a conversar con el expresidente Uribe sin reservas. Él mismo intentó, en su momento, avanzar hacia un acuerdo con las Farc bajo parámetros muy similares a los que finalmente permitieron culminar el proceso que lideramos. Este país necesita reconciliación, diálogo y grandeza. Debe ser mucho más que los odios y las peleas de un expresidente”.

En entrevista con SEMANA, el expresidente Uribe había lanzado duros dardos a Santos. “Yo le he refutado algunos temas. Por ejemplo, él dice que el proceso de paz fracasó por el presidente Duque. Yo habría querido que el presidente Duque hiciera desmontes. El presidente Santos dejó fracasado el proceso de paz. Es que en su Gobierno el país llegó a bajar a 48.000 las hectáreas de droga. Luego, se hicieron los anuncios de La Habana, y se fueron filtrando que la droga y el secuestro serían considerados delitos políticos porque las Farc los utilizaba para financiar la rebelión y la sedición. Que no habría cárcel ni extradición, que no habría fumigación, que habría elegibilidad política. Y se les dio, a pesar de la palabra de Santos, a responsables de delitos atroces, y les regalaron curules, a pesar de la palabra que había empeñado Santos”, dijo.

Contexto: “Tenemos que ganar las elecciones”: Álvaro Uribe Vélez advierte que un triunfo de Iván Cepeda en 2026 traería la “destrucción democrática de Colombia”

“Todo eso bajó ese récord de la producción de coca, empezó a revertirse, y el presidente Santos entregó 220.000 hectáreas de droga sin poder fumigar. Entonces, en el Gobierno de él hubo ese salto de 48.000 a 220.000 hectáreas de droga y, además, dejó un proceso de 135 billones de pesos. Como dicen los muchachos de ahora, Yesid, dato mata relato. Esas son cifras que muestran que el proceso de paz que creó Santos era inviable, no fue el presidente Duque el que lo hizo inviable”, agregó.

