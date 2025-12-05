Suscribirse

Esta es la lista al Senado del Partido Conservador para las elecciones legislativas de 2026

La presidenta de la colectividad, la senadora Nadia Blel, confirmó el interés del partido de participar en la consulta interpartidista a la Presidencia.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 2:24 p. m.
La presidenta del Partido Conservador, la senadora Nadia Blel, presentó su lista de candidatos al Senado.
El Partido Conservador presentó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil su lista de candidatos al Senado para las elecciones legislativas de 2026. El catálogo de candidatos es encabezada por el excongresista y excandidato a la Presidencia, David Barguil, quien toma las riendas de la colectividad para los comicios del próximo 8 de marzo.

Los primeros lugares de esa nómina continúan con las candidaturas de la senadora y presidenta del partido, Nadia Blel Scaff, seguida por Miguel Ángel Barreto, Daniel Restrepo Carmona, Germán Blanco, Soledad Tamayo, Marcos Daniel Pineda, Juan Diego Gómez, Hernán Francisco Andrade y Juan Carlos García Gómez.

A ellos les siguen Juan Carlos Wills Ospina, Liliana Benavides, Johnnatan Alexis Tamayo, Antonio Zabaraín, Rafael André Navarro, Luz Daly González, Mary Yurley Rodríguez, Abelardo Rafael Meza y Juan Camilo Vélez.

David Barguil es la cabeza de lista al Senado del Partido Conservador.
Varios de esos primeros lugares están ocupados por actuales senadores, algunos representantes a la Cámara que esperan cambiar de corporación o políticos que se habían apartado de las tareas legislativas para aspirar en las elecciones regionales de 2023.

El representante a la Cámara Wadith Manzur ocupa el puesto número 100 de la lista al senado de los conservadores y ese catálogo de candidatos está conformado por 65 hombres y 35 mujeres.

“Esta es una lista conformada desde las regiones, integrada por mujeres y hombres que tienen el firme propósito de recuperar el orden en los territorios, un orden que, lastimosamente, se ha ido perdiendo. Sabemos que esta lista integrada por gente valiente, mujeres con talante y jóvenes, porque este es un partido de oportunidades, el Partido Conservador será protagonista en las elecciones de 2026″, afirmó la senadora Blel.

La presidenta de la colectividad apuntó que los objetivos de la colectividad para el próximo Congreso serán trabajar por las familias, la seguridad, la economía y las libertades. Además, Blel confirmó la intención de ese sector político de participar en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026, contienda que se desarrollará a la par de las elecciones legislativas.

El nombre del candidato a la Presidencia de los conservadores se decantaría entre las candidaturas del senador Efraín Cepeda, la representante Juana Carolina Londoño y el excontralor Felipe Córdoba.

