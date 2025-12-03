El exprecandidato a la Presidencia, David Barguil, encabezará la lista al Senado del Partido Conservador para las elecciones de 2026.

El segundo puesto de ese catálogo de aspirantes estará ocupado por la actual presidenta de la colectividad, la senadora Nadia Blel, y varias figuras que ya están en el Congreso o que han ocupado roles destacados dentro del sector buscarán un escaño en los comicios.

La lista completa se conocerá el jueves y esta estará integrada por congresistas actuales como Liliana Benavides, Miguel Ángel Barreto, Wadith Manzur, Marcos Daniel Pineda, Juan Carlos Wills, Soledad Tamayo, Óscar Mauricio Giraldo y Germán Blanco.

En los nombres revelados por el partido no figura el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, quien se inscribió como precandidato a la Presidencia, una disputa en la que, por lo pronto, compite contra la representante Juana Carolina Londoño.