Suscribirse

Confidenciales

David Barguil encabezará la lista al Senado del Partido Conservador; congresistas buscan repetir curul

La presidenta del partido, Nadia Blel, ocupará el segundo renglón del catálogo de candidatos.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 8:05 p. m.
david barguil Precandidato por el Partido Conservador
David Barguil es la cabeza de lista al Senado del Partido Conservador. | Foto: juan carlos sierra

El exprecandidato a la Presidencia, David Barguil, encabezará la lista al Senado del Partido Conservador para las elecciones de 2026.

El segundo puesto de ese catálogo de aspirantes estará ocupado por la actual presidenta de la colectividad, la senadora Nadia Blel, y varias figuras que ya están en el Congreso o que han ocupado roles destacados dentro del sector buscarán un escaño en los comicios.

La lista completa se conocerá el jueves y esta estará integrada por congresistas actuales como Liliana Benavides, Miguel Ángel Barreto, Wadith Manzur, Marcos Daniel Pineda, Juan Carlos Wills, Soledad Tamayo, Óscar Mauricio Giraldo y Germán Blanco.

Contexto: Andrés Forero será la cabeza de lista al Senado del Centro Democrático; estos nombres estarán en los primeros cinco lugares

En los nombres revelados por el partido no figura el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, quien se inscribió como precandidato a la Presidencia, una disputa en la que, por lo pronto, compite contra la representante Juana Carolina Londoño.

No obstante, está por presentarse la aspiración del excontralor Felipe Córdoba, quien oficializaría su candidatura al aval del partido el próximo 10 de diciembre. Los conservadores revelarán su lista de aspirantes al Congreso este jueves.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Panini presentó el álbum oficial del Mundial 2026: cuándo sale, cómo será y más detalles

2. Así violentaron la vivienda de la directora saliente del Dapre, Angie Rodríguez: SEMANA muestra los videos de la residencia en Bogotá

3. Mejor amiga de Amaia Montero rompió el silencio tras revelar importante secreto de la cantante: “Puedo meter la pata, pero soy leal”

4. Incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no rectificar sus declaraciones

5. Estados Unidos sanciona a modelo y DJ venezolana por vínculos con el Tren de Aragua; trabajaba en discotecas en Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Partido ConservadorElecciones 2026

Noticias Destacadas

david barguil Precandidato por el Partido Conservador

David Barguil encabezará la lista al Senado del Partido Conservador; congresistas buscan repetir curul

Redacción Semana
Entrevista Armando Benedetti, ministro del Interior.

Armando Benedetti confirma a SEMANA que quiere ser alcalde de Barranquilla y afirma que no peleará con los Char: “El pueblo es petrista”

Redacción Confidenciales
Armando Benedetti.

Armando Benedetti habla sobre la consulta del Frente Amplio: “Es posible que se empiece a deshacer”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.