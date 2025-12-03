Suscribirse

Política

Andrés Forero será la cabeza de lista al Senado del Centro Democrático; estos nombres estarán en los primeros cinco lugares

La colectividad está confeccionando las listas con las que enfrentarán la contienda de 2026.

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 6:20 p. m.
Representante a la cámara Andrés Forero Partido Centro Democrático
Andrés Forero es actualmente representante a la Cámara del Centro Democrático. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En el Centro Democrático están definiendo la composición de las listas al Congreso para enfrentar las elecciones que se harán el 8 de marzo de 2026.

Por esa razón, se han adelantado diferentes reuniones para definir la composición de las listas y hacer la inscripción antes del 8 de diciembre, fecha máxima, según el calendario electoral.

En el caso de los aspirantes al Senado, se definió que el representante Andrés Forero será la cabeza de lista al Senado y estará en el número uno del Centro Democrático.

Contexto: “El tiempo me dio la razón”: Andrés Guerra, del Centro Democrático, fue quien reveló la desconfianza que generó Miguel Uribe Londoño en el uribismo

Además, quedó claro que Rafael Nieto Loaiza, Margarita Zuleta, Hernán Cadavid y Julia Correa Nuttin estarán del segundo a quinto lugar en la lista, respectivamente.

La sede nacional del Centro Democrático en Bogotá será escenario de la convención de enero, donde se definirá si la colectividad lanza un solo aspirante o dos a la presidencia.
Logo del Centro Democrático. | Foto: Colprensa

Las directivas de la colectividad están analizando otros nombres para definir los puestos en la lista ya que será cerrada y está claro que Álvaro Uribe estará en el renglón número 25.

Forero es un congresista que llegó a la Cámara por Bogotá y se ha destacado en su trabajo legislativo desde la Comisión Séptima de esa corporación.

Además, ha defendido desde diferentes escenarios los postulados del Centro Democrático y lideró una férrea defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez durante todo su proceso judicial.

Forero, quien nació el 28 de abril de 1985 en la capital, es economista de la Universidad Católica de Chile y magíster en Gestión Pública de la Universidad de los Andes.

Contexto: ¿Nuevo precandidato presidencial en el Centro Democrático? Esta es la propuesta que llegó al partido

Fue miembro fundador del Partido Centro Democrático, en el año 2016 fue elegido como concejal de Bogotá, siendo el miembro más joven de la bancada y, posteriormente, en 2020 fue elegido nuevamente al Concejo de Bogotá obteniendo la votación más alta de la lista. Ejerció como vicepresidente de la corporación en 2017 y como presidente de la comisión de plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en 2016.

Fue elegido como representante a la Cámara por la Circunscripción de Bogotá en el Periodo Constitucional 2022-2026, obtuvo 83.114 sufragios.

Antes del asesinato de Miguel Uribe Turbay, Forero estuvo acompañándolo en todas las correrías políticas que adelantó el entonces precandidato presidencial y manifestó públicamente su respaldo a dicha aspiración que se frenó por cuenta de la violencia en Colombia.

En las próximas horas se darán a conocer más nombres de integrantes de esta lista que buscará obtener 25 curules para el periodo 2026-2030.

