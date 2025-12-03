Andrés Forero será la cabeza de lista al Senado del Centro Democrático; estos nombres estarán en los primeros cinco lugares

En el Centro Democrático están definiendo la composición de las listas al Congreso para enfrentar las elecciones que se harán el 8 de marzo de 2026.

Por esa razón, se han adelantado diferentes reuniones para definir la composición de las listas y hacer la inscripción antes del 8 de diciembre, fecha máxima, según el calendario electoral.

En el caso de los aspirantes al Senado, se definió que el representante Andrés Forero será la cabeza de lista al Senado y estará en el número uno del Centro Democrático.

Además, quedó claro que Rafael Nieto Loaiza, Margarita Zuleta, Hernán Cadavid y Julia Correa Nuttin estarán del segundo a quinto lugar en la lista, respectivamente.

Logo del Centro Democrático. | Foto: Colprensa

Las directivas de la colectividad están analizando otros nombres para definir los puestos en la lista ya que será cerrada y está claro que Álvaro Uribe estará en el renglón número 25.

Forero es un congresista que llegó a la Cámara por Bogotá y se ha destacado en su trabajo legislativo desde la Comisión Séptima de esa corporación.

Además, ha defendido desde diferentes escenarios los postulados del Centro Democrático y lideró una férrea defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez durante todo su proceso judicial.

Forero, quien nació el 28 de abril de 1985 en la capital, es economista de la Universidad Católica de Chile y magíster en Gestión Pública de la Universidad de los Andes.

Fue miembro fundador del Partido Centro Democrático, en el año 2016 fue elegido como concejal de Bogotá, siendo el miembro más joven de la bancada y, posteriormente, en 2020 fue elegido nuevamente al Concejo de Bogotá obteniendo la votación más alta de la lista. Ejerció como vicepresidente de la corporación en 2017 y como presidente de la comisión de plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en 2016.

Fue elegido como representante a la Cámara por la Circunscripción de Bogotá en el Periodo Constitucional 2022-2026, obtuvo 83.114 sufragios.

Antes del asesinato de Miguel Uribe Turbay, Forero estuvo acompañándolo en todas las correrías políticas que adelantó el entonces precandidato presidencial y manifestó públicamente su respaldo a dicha aspiración que se frenó por cuenta de la violencia en Colombia.