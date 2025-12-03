¿Nuevo precandidato presidencial en el Centro Democrático? Esta es la propuesta que llegó al partido

El Centro Democrático avanza en la selección de su candidatura presidencial con varias novedades. La más importante: Miguel Uribe Londoño fue expulsado del proceso y la aspiración por la Casa de Nariño se definirá entre Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Sin embargo, en medio de ese trámite, el partido político recibió una nueva propuesta.

La colectividad está concentrada en la encuesta interna desarrollada por una empresa chilena para concretar la opinión de su militancia sobre las tres mujeres. Las personas inscritas a la organización política están siendo sondeadas, y los números que se adquieran definirán la ruta para 2026.

El expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, explicó que la dirección podrá tomar la decisión de si será una o dos candidatas presidenciales, pues pretende que las escogidas se midan en una consulta en marzo con varios sectores políticos para que, unificados, puedan enfrentar al aspirante de la izquierda, en este caso, Iván Cepeda.

Nueva propuesta

El nombre del senador Alirio Barrera ya había sido postulado por varios militantes para que fuera considerado como precandidato presidencial, pese a que el partido político ya había iniciado su proceso de selección y cerrado las inscripciones para las participaciones. La noticia es que él ya notificó a la dirección su interés de sumarse a la carrera presidencial, pero con varias consideraciones.

“Para el tema de la precandidatura a la Presidencia de la República, nunca haré algo que perjudique ni al presidente Uribe, ni a mi partido ni mucho menos al país. Para mí es un honor si llego a ser tenido en cuenta ahora, más adelante, en febrero, no sé. Si hay una puerta abierta, donde este campesino pueda participar en algo, estaremos dispuestos a tomar las riendas”, dijo Barrera.

Es decir, él está dispuesto a competir para llegar a la Casa de Nariño, pero siempre y cuando el partido le dé el visto bueno, sin pasar por encima de las precandidatas: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, que son las candidatas oficiales del Centro Democrático y una de ellas, o dos, serán las que irán a la consulta en marzo, según los planes iniciales.

Senador Alirio Barrera. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Estoy en disposición”

En una declaración en sus redes sociales, Barrera narró: “Estoy en disposición de hacerlo, pero respetando las reglas del partido. No podemos llegar a pasar por encima de los que han venido haciendo un trabajo. Si más adelante miran que puedo ser útil en alguna cosa, cargar la maleta, si me toca cargarla, la vamos a cargar; a empujar el carro, lo vamos a empujar”.

También llamó la atención sobre la necesidad de gestionar una alianza para las contiendas presidenciales: “No podemos hacerle el feo a nadie. Hay personas que ayudaron a los de la izquierda, que votaron por ellos, pero que están arrepentidos, que quieren venir hacia acá. No podemos cerrarles las puertas a las personas”.