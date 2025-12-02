Este es el estratega venezolano de Nayib Bukele, cuyas decisiones lesionaron la campaña de Miguel Uribe Londoño en el Centro Democrático

A Miguel Uribe Londoño se le acabó su campaña presidencial en el Centro Democrático por orden del expresidente Álvaro Uribe. Y como consecuencia de sus últimas movidas políticas que, sin duda, generaron una implosión al interior del uribismo. La última: una llamada a Abelardo de la Espriella donde el candidato de 72 años, al parecer, le anunció que renunciaría a su candidatura y lo apoyaría en cuestión de horas.

Varias voces al interior del Centro Democrático concluyeron que más allá del exprecandidato presidencial, quien se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para el partido, fue su asesor: Lester Toledo, el estratega venezolano que asesoró a Nayib Bukele, presidente de El Salvador, el mismo que brindó apoyo a María Corina Machado y a Edmundo González, en Venezuela.

Uribe Londoño copió al pie de la letra las recomendaciones del asesor, quien, sin calcularlo, terminó por desatar la furia de Uribe y sepultando la aspiración presidencial.

Miguel Uribe Londoño y Álvaro Uribe. | Foto: SEMANA

Toledo terminó enredado en la campaña de Miguel Uribe Londoño, porque quien lo contrató fue su hijo, el exsenador Miguel Uribe Turbay.

Su contrato generó polémica en su momento porque fue financiado por varios empresarios antioqueños, entre ellos, Manuel Santiago Mejía, cercano a Uribe Vélez. Se estimó, en su momento, que el costo mensual de la asesoría alcanzó los 100.000 dólares.

Lester Toledo— a quien señalan de dividir al uribismo y enfrentar a Miguel Uribe (papá) con María Fernanda Cabal— nació en Maracaibo, Venezuela, es abogado, activista político y uno de los más destacados consultores políticos de la actualidad como especialista en el área de organización territorial y control electoral, ha encabezado proyectos y campañas exitosas en España y varios países de América Latina. Es miembro y profesor de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (Alacop); la International Association of Political Consultants (IAPC) y el MPR Group, se lee en su página web.

Miguel Uribe Londoño y la encuesta del Centro Democrático donde no aparece su nombre. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: CORTESÍA.

Toledo y sus asesores fueron mencionados cuando estalló una batalla campal en el Centro Democrático porque, al parecer, sus asesores se contactaron con la firma encuestadora AtlasIntel, pese a que había sido contratada por el partido para escoger al candidato único de la colectividad a la Presidencia. Ese lobby generó desconfianza al interior del uribismo.

Miguel Uribe Londoño negó que él se hubiera contactado con el personal de AtlasIntel, pero no descartó que lo hayan hecho sus asesores.

María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Andrés Guerra estallaron de la ira en una reunión virtual presidida por el director del partido, Gabriel Jaime Vallejo, donde le reclamaron fuertemente a Uribe Londoño.

“Son chismes de pasillo”, le respondió Toledo a W Radio, quien le preguntó si se había comunicado con AtlasIntel.

“No he tenido en mi historia profesional ninguna relación con alguien distinto a Miguel Uribe Turbay. Fue mi primer y único trabajo en este país”, añadió. Según él, AtlasIntel se retiró del proceso de selección por su cuenta.

Miguel Uribe Londoño y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Foto 1: @migueluribel / Foto 2: Semana

Una de las personas del Centro Democrático que habló de frente contra los asesores de Uribe Londoño fue el exprecandidato presidencial Andrés Guerra en diálogo con SEMANA.

“La actuación de los asesores de don Miguel Uribe Londoño, difícil; pareciera que tuvieran más peso que los propios precandidatos. Eso ha generado una molestia permanente y continua. Cuando estábamos definiendo la encuestadora, querían saber mucho más que la firma encuestadora que iba a hacer el ejercicio y querían aplicar todas sus herramientas. Cuando se dieron cuenta de que no había esa posibilidad y cercanía, empezaron a vetar a la empresa internacional. Esas son conductas que lo ponen a uno a reflexionar”, afirmó.

SEMANA confirmó que varios políticos que Miguel Uribe Turbay tenía de su lado en su campaña presidencial terminaron alejados de su padre. Y no precisamente por sus actuaciones, sino las de sus asesores políticos.