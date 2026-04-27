“Asuma el fracaso de su gestión”: Centro Democrático se va contra Petro por lo que dijo sobre foto de Uribe con Daniel Noboa

Una dura crítica fue lo que hizo el Centro Democrático en contra del presidente Gustavo Petro por lo que ha dicho sobre una fotografía en la que se ve al Álvaro Uribe junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Álvaro Uribe desmiente a Gustavo Petro por foto con el presidente de Ecuador: “No tuve ningún encuentro”

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado colombiano compartió la imagen y sostuvo que se estaría dando un “complot” para incidir en las elecciones presidenciales del 2026.

“Decían que no, pero sí. Un expresidente colombiano de amigo de quién destruye la economía del sur de Colombia e insulta la Colombianidad. El mismo lobby de Miami para hacer daño a Colombia“, señaló.

Ante esto, el partido liderado por el expresidente no dudó en salir a responder y le lanzó una fuerte crítica. El movimiento dejó en claro que esa fotografía es de años anteriores y no de los últimos días, tal y como se ha dicho en las redes sociales.

“Señor Gustavo Petro: deje de torcer la narrativa para evadir su responsabilidad. Señalar al expresidente Álvaro Uribe por una foto con Daniel Noboa de noviembre de 2024 en Guayaquil es una manipulación burda“, apuntó.

En ese sentido, el Centro Democrático le exigió a Petro no compartir esta información falsa y asumir las responsabilidades de lo que ha hecho mal a lo largo de estos años en la Casa de Nariño.

“Deje de confundir a la opinión pública y asuma el fracaso de su gestión en la crisis económica y diplomática con Ecuador“, señaló.

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Por último, el movimiento manifestó: “Gobernar es asumir responsabilidades, no crear cortinas de humo“.

A esto se le suma lo que dijo el propio expresidente Uribe, quien dejó en claro que no ha tenido ninguna reunión con el máximo mandatario de Ecuador, por lo que estas informaciones son totalmente falsas.

“En enero de este año estuve en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, Ecuador. No tuve ningún encuentro con el presidente Noboa, tampoco conversación telefónica. Hace unas dos semanas, casi tres, estuve en Cuenca, también en un acto académico. Tampoco hablé con el presidente Noboa, ni me vi con él, ni hablamos por teléfono”, explicó.

Al igual que su partido, el exjefe de Estado indicó que la foto corresponde a finales del 2024, cuando estuvo presente en Quito y en Guayaquil.

Pese a estas aclaraciones que se han hecho, el presidente Petro ha mantenido su discurso sobre un supuesto plan para incidir en las elecciones del 2026.