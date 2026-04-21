Desde el Consejo de Ministros de este martes 21 de abril, el presidente Gustavo Petro volvió a atacar a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en medio de las grandes tensiones que atraviesan los dos países por los cruces de declaraciones y medidas arancelarias impuestas por ambos gobiernos opuestos ideológicamente.
“Hoy tenemos un presidente ecuatoriano acusándonos de lo que no hicimos, porque Duque es su amigo, porque son de derecha extrema y porque están ligados a una red de Miami de extremas derechas mundiales, es decir, a una internacional de la extrema derecha, que hace que nos insulten como si fuéramos narcos y ellos son aliados de Uribe, que sí fue aliado del narco”, aseguró el mandatario.
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