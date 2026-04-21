Desde el Consejo de Ministros de este martes 21 de abril, el presidente Gustavo Petro volvió a atacar a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, en medio de las grandes tensiones que atraviesan los dos países por los cruces de declaraciones y medidas arancelarias impuestas por ambos gobiernos opuestos ideológicamente.

Gustavo Petro habla del supuesto éxito de su Gobierno en la lucha contra los cultivos ilícitos

“Hoy tenemos un presidente ecuatoriano acusándonos de lo que no hicimos, porque Duque es su amigo, porque son de derecha extrema y porque están ligados a una red de Miami de extremas derechas mundiales, es decir, a una internacional de la extrema derecha, que hace que nos insulten como si fuéramos narcos y ellos son aliados de Uribe, que sí fue aliado del narco”, aseguró el mandatario.

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