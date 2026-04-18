Presidente Petro responde a señalamientos de Daniel Noboa en entrevista con SEMANA: “No conozco el tal Fito ni a sus amigos”

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió este sábado a los señalamientos que hizo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en entrevista con SEMANA, sobre una presunta reunión del mandatario colombiano con personas que tienen nexos con alias Fito.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, habló en exclusiva con SEMANA de la crisis con Colombia: “Quien está que baila merengue con la mafia es Gustavo Petro”

En diálogo con este medio, el mandatario ecuatoriano señaló que se está adelantando una investigación para esclarecer qué hizo el jefe de Estado colombiano en la ciudad de Manta, luego de conocerse versión, que fueron desmentidas por la Casa de Nariño, de un presunto encuentro con alias Fito.

La polémica se remonta al 24 de mayo de 2025 cuando Petro viajó a Quito, Ecuador, para asistir a la posesión de Noboa. Tras los actos protocolarios, el mandatario colombiano se desplazó a la ciudad de Manta y donde estuvo durante varios días.

Medios internacionales especularon sobre un presunto encuentro entre Petro y Fito en esa estadía, pero la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores negaron esas versiones, advirtiendo que el mandatario no conoce al delincuente, comparado por algunos sectores con Pablo Escobar.

En conversación con SEMANA, Noboa se refirió a este episodio, al ser interrogado por las acusaciones que ha hecho Petro sobre las visitas de Álvaro Uribe Vélez a ese país. La versión del presidente colombiano es que la imposición de aranceles por parte de Noboa tendría relación con una visita de Uribe.

“Simplemente, no. El expresidente Uribe fue a una conferencia en una universidad. Él visita mucho (Ecuador), especialmente Guayaquil, y estuvo ahí. Yo ni siquiera lo vi personalmente, no tuve ninguna reunión con él”, respondió Noboa, al negar que la imposición de aranceles por parte de Ecuador tenga relación con una visita de Uribe.

“En cambio, (Petro) cuando vino a mi posesión, se fue a Manta y se metió en una casa tres días, supuestamente, a escribir un libro. Casas y caletas (...). Los dueños de esas están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico. Entonces, de nuevo, siempre quiere echar la pelotita para acá, pero nunca tiene explicaciones reales de las cosas que él mismo hace”.

Frente a estas afirmaciones, el jefe de Estado Colombiano fue enfático en asegurar que "no conozco el tal Fito ni a sus amigos" y que solo ha ido a Ecuador “para asistir a la posesión de sus presidentes”.

“A Noboa le pasa lo que le pasó a Trump, se dejan llenar de mentiras la cabeza de nuestra extrema derecha colombiana que es asesina y narcotraficante", manifestó el presidente en un mensaje en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro respondió al presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Foto: Captura de pantalla

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