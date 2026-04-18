El presidente de Ecuador habla de Iván Cepeda y su posible llegada al poder: “Si me preguntas si las cosas van a cambiar, lo dudo”

En conversación con SEMANA, Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, sentó su posición sobre Iván Cepeda, el candidato de la izquierda que compite por la Casa de Nariño, y puso su mirada sobre otros aspirantes como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

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Noboa empezó diciendo que los colombianos van a poder decidir muy pronto (el 31 de mayo, la primera vuelta) si quieren seguir con la línea de Gustavo Petro o tener otra alternativa. Como es de público conocimiento, Noboa tiene descontentos con Petro y libran una guerra comercial.

“Lo que puedo decir es que los colombianos, y en plena democracia, van a poder decidir muy pronto si quieren seguir con esa línea del presidente Petro, o si quieren buscar a un presidente o a una presidenta que luche contra la delincuencia, el narcotráfico, que fomente el empleo, que genere paz, justicia y dignidad”, dijo el mandatario del vecino país.

Al ser indagado sobre la preferencia que tendría en esta elección, respondió que no tiene que escoger y que respetará la decisión que tomen los ciudadanos, anticipando que trabajará de la mano con quien se elija en el cargo: “Pues, que sea alguno de esos dos”, refiriéndose a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, citó la figura de Iván Cepeda como posible jefe de Estado: “Si me preguntas si las cosas van a cambiar con Cepeda, lo dudo, porque viene incluso con un discurso más ideológico y más cargado que el mismo Petro”.

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Sobre las dos personas que se disputarían el segundo lugar en la primera vuelta, según lo muestran las encuestas, el presidente de Ecuador dijo tener una relación cercana con ellas: “Tengo una buena relación con Paloma, con Abelardo, con los dos tengo una buena relación, así que creo que los dos tienen buenas intenciones. Vamos a ver al final qué deciden los colombianos, porque eso tiene que ser una decisión de los colombianos”.