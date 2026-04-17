El presidente Gustavo Petro prendió las alarmas por un posible atentado en contra de Iván Cepeda, información que ya estaría en manos de la CIA en Estados Unidos.

“Este es un hecho sin lugar a dudas serio, grave, al cual presto toda la atención”, aseguró Cepeda, quien confirmó que solicitará a las autoridades se le informe los detalles de estos hechos.

Negó que vaya a dejar la campaña presidencial. “No voy a abandonar mi trabajo político, mucho menos la campaña electoral; y de manera decidida llamo a mis seguidores, a mis equipos, a la ciudadanía que va a votar por mi, a que redoblemos nuestros esfuerzos y a que no cedamos frente al terror y ante las fuerzas que quieren acabar con el proceso de cambio en Colombia”, aseguró Cepeda.

El candidato del Pacto Histórico agregó que durante la campaña presidencial ha recibido múltiples denuncias de supuestas amenazas y atentados en su contra, pero que hasta el momento no había querido hacerles eco.

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El presidente Gustavo Petro confirmó las amenazas y dijo que la información ya se encuentra en manos de la CIA. “Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano”, aseguró el presidente.

Petro le pidió ayuda a su homólogo en ese país, Donald Trump, para que avancen las investigaciones. “Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres. Recordar que el origen del asesinato de Charlie Kirk y el (atentado) que recibió el mismo Donald Trump vienen del mismo lado: una extrema derecha que usa el estado para matar unus la muerte para buscar votos”(sic), dijo Petro.

El presidente Gustavo Petro dijo que la información ya está en manos de la CIA. Foto: Presidencia.

En Estados Unidos ya hay alerta por posibles amenazas en conta de los candidatos presidenciales en el país. Durante una audiencia del Subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, la representante María Elvira Salazar preguntó al gobierno de Donald Trump por las amenazas en contra de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado para América Latina, advirtió “terribles consecuencias” para quienes atenten contra los candidatos en el país en medio de la jornada electoral.

“Quienes estén pensando en hacerles daño se enfrentarán a un castigo terrible si tan solo lo intentan”, afirmó Kozak, según informó El Tiempo. Y agregó que el objetivo de ese país es que nadie se acerque lo suficiente para “siquiera intentarlo”.