Las relaciones diplomáticas entre los presidentes de Colombia y Ecuador están en su máxima tensión y ya empiezan a sentirse en la economía. Desde el 1 de mayo, el gobierno ecuatoriano incrementará del 50 al 100% los aranceles a Colombia, una especie de guerra comercial que no parece detenerse.

En la madrugada de este viernes, 10 de abril, Petro respondió a Daniel Noboa, quien afirmó que no puede haber acuerdos con el vecino país “sin compromiso” del mandatario colombiano contra el narcotráfico.

“Los compromisos contra el narcotráfico los hice desde que inicié mi vida de lucha por la justicia social en Colombia. Yo no nací en casa de grandes bananeros o banqueros. Nací dentro del pueblo trabajador que no es narcotraficante ni lavador de dólares. Vive de su trabajo y de su sacrificio. Para mí descubrir los lazos que unen los grandes narcotraficantes colombianos con el poder oligárquico de Colombia que dejó un genocidio en mi país, fue mi imperativo categórico durante 20 años en el congreso de Colombia", respondió Petro desde su cuenta oficial de X.

Gustavo Petro Foto: Jorge Orozco El País

Agregó: “Soy el inventor de la palabra parapolítica y narcopolítica y sé que se extiende por toda Latinoamérica. Arriesgué mi vida y la de mi familia por décadas y sobreviví a varios atentados de los narcos ligados a poderes estatales. A mí nunca me han cogido mercancías con cocaína en barcos mercantes, de ninguna empresa de mi propiedad, no tengo cuentas bancarias en el mundo, ni empresas y mi único bien es la casa patrimonio familiar que aún pago al banco. No me meto en negocios malolientes”.

Al contrario, pidió “que expliquen en Ecuador por qué caen cargamentos de cocaína en esos barcos de negocios malolientes, que expliquen los políticos del Ecuador por qué se debilitó tanto la vigilancia en los puertos marítimos que pasaron a ser los mayores exportadores de cocaína del mundo. Mafias colombianas se juntan con mafias ecuatorianas y con gente de poder político y económico. Les acabamos de entregar un delincuente que al parecer ayudó en el asesinato de un candidato presidencial del Ecuador. Sé por las grabaciones, que se dice son de su gobierno, que mandan ordenes extranjeras buscando capos para que me acusen en la frontera”.

Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: Presidencia / AP

Y siguió: “Sé que he contado con la máxima paciencia para aguantar los insultos del presidente ecuatoriano a mi y a mi pueblo. Mi ayuda a Ecuador ha sido dar energía electrica cuando se ha necesitado y no quiero que, por debilidades de carácter, se derrame la sangre del pueblo del libertador y se ensucie la tricolor de la libertad. La tasa de homicidios se ha desplomado a la tercera parte en Nariño y Putumayo, frontera con Ecuador y allí se desarrollan los programas de sustitución de cultivos de hoja de coca con más éxito y con la participación activa del campesinado colombiano, eso también se se ha extendido al norte del Ecuador".

Dijo que la violencia más alta de Ecuador se construye en otras regiones ajenas a Colombia, en la ruta de la cocaína de Perú hasta sus puertos.

“Anuncié entregarle a Ecuador toda nuestra experiencia en el cuidado de los puertos marítimos. Constituimos con Brasil y presencia de Perú y Ecuador la coordinación de sedes policiales en Manaos, Brasil, para extender el máximo cuidado a la amazonía. Nosotros, con la inteligencia naval, ayudamos a incautar más de 5,9 toneladas de cocaína en los puertos de Manta y Salinas en Ecuador, en Marbella, España”.

Gusatvo Petro y Daniel Noboa. Foto: Presidencia / AP

A su juicio, “insulta el presidente del Ecuador al gobierno colombiano que ha incautado más cocaína en toda la historia del mundo. Insulta el presidente Noboa al presidente colombiano que hoy anuncia al país la disminución de las hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia que no se lograba desde el año 2018. Más de 200.000 colombianos han sido asesinados por el narcotráfico incluidos mis compañeros de lucha, más de 15.000 policías colombianos han sido asesinados luchando contra el narcotráfico desde que se declaró la guerra contra las drogas”.

Y envió un mensaje al presidente de Ecuador: “señor Noboa, respete esos muertos. Nuestra embajadora en Ecuador debe venir de inmediato y el próximo consejo de ministros se realizará en un punto de la frontera con Ecuador”.

En ese orden de ideas, la embajadora María Antonia Velasco temdrá que regresar a Colombia en las próximas horas.