Postulan a Alirio Barrera como precandidato presidencial del Centro Democrático

El Centro Democrático recibió una comunicación este 19 de noviembre para que se incluya al senador Alirio Barrera como precandidato presidencial, luego de que Andrés Guerra diera un paso al costado y quedaran cuatro aspirantes (María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe y Paola Holguín).

El activista Josías Fiesco fue uno de los firmantes de la carta: “Invitamos a nuestro partido a que incluya como precandidato presidencial al senador Alirio Barrera, ante la decisión del precandidato Andrés Guerra de renunciar. Alirio Barrera es un senador que tiene el contacto, el cariño con el pueblo colombiano, y debe incluirse dentro de los cinco precandidatos”.

Alirio Barrera y Josías Fiesco. | Foto: Semana/Suministrada a Semana.