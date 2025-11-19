Suscribirse

Postulan a Alirio Barrera como precandidato presidencial del Centro Democrático

Se pidió que el senador ocupe el lugar que dejó Andrés Guerra.

Redacción Semana
20 de noviembre de 2025, 12:33 a. m.
Debate moción de censura Vicepresidenta Francia Márquez y Laura Sarabia directora del Dapre
Senador Alirio Barrera. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El Centro Democrático recibió una comunicación este 19 de noviembre para que se incluya al senador Alirio Barrera como precandidato presidencial, luego de que Andrés Guerra diera un paso al costado y quedaran cuatro aspirantes (María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Miguel Uribe y Paola Holguín).

El activista Josías Fiesco fue uno de los firmantes de la carta: “Invitamos a nuestro partido a que incluya como precandidato presidencial al senador Alirio Barrera, ante la decisión del precandidato Andrés Guerra de renunciar. Alirio Barrera es un senador que tiene el contacto, el cariño con el pueblo colombiano, y debe incluirse dentro de los cinco precandidatos”.

Alirio Barrera y Josías Fiesco.
Alirio Barrera y Josías Fiesco. | Foto: Semana/Suministrada a Semana.

Sin embargo, las reglas de juego dispuestas por el partido político no darían la posibilidad a la inscripción de un nuevo precandidato. De momento, no ha habido respuesta sobre la propuesta de algunos activistas.

