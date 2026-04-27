La propuesta del uribismo para reemplazar Familias en Acción

El expresidente Álvaro Uribe anticipó en su cuenta de X que, en dado caso de que Paloma Valencia gane la elección por la Casa de Nariño, reemplazaría el programa de Familias en Acción, una de las políticas del Departamento de Prosperidad Social.

“A Paloma le brillan los ojos cuando propone el subsidio a la mujer cabeza de familia pobre que predomina en el 36 por ciento de los hogares. El programa reemplazará a Familias en Acción, con el cual tantos colombianos pudieron alimentarse y estudiar”, dijo Uribe.

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El exmandatario ha sido clave en la campaña de Valencia y ha usado su influencia para atraerle votos. En sus redes sociales, diariamente, comparte apartados del plan de gobierno que impulsaría la senadora junto a Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial.