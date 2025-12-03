El Partido Conservador no logra ponerse de acuerdo sobre su lista de precandidatos a la Presidencia de la República. El Directorio Nacional de esa colectividad aplazó por segunda ocasión la fecha límite para la inscripción de los aspirantes a las elecciones de 2026.

El plazo vencía el 10 de noviembre. No obstante, los directores extendieron ese lapso hasta el 1.º de diciembre y ahora decidieron ampliar la fecha hasta el 10 de diciembre, casi al mismo tiempo del momento en el que deben oficializarse las listas al Congreso.

El Directorio Nacional avaló esa decisión con 11 votos a favor y 9 en contra, proporción que muestra la marcada división que se vive dentro de las filas godas. Incluso, hay polémica porque uno de los integrantes del directorio, que está suspendido, participó en la votación de esa decisión.

“El Directorio Nacional Conservador busca garantizar la más amplia participación democrática de sus militantes y líderes, atendiendo el interés manifestado por diversos sectores del Partido en torno a la presentación de una candidatura propia para la contienda presidencial de 2026”, se lee en la resolución publicada por ese partido, que fue firmada por su presidenta, la senadora Nadia Blel.

En el catálogo de precandidatos ya están inscritos el senador Efraín Cepeda, la representante Juana Carolina Londoño, el exministro Rubén Darío Lizarralde y el coronel retirado Carlos Alberto Velásquez. A ese listado se sumaría el excontralor Felipe Córdoba, quien prevé oficializar su aspiración ante el partido el próximo 10 de diciembre.

Como resultado de esos cambios de fecha para la inscripción de candidatos, el senador Cepeda ha denunciado una supuesta toma del petrismo al partido, que algunos comentan estaría representada por el excontralor Córdoba.

Esa hipótesis tomó fuerza después de que entre los militantes circulara una carta firmada por una veintena de congresistas que han apoyado la agenda de la administración de Gustavo Petro en la que estos respaldaron la aspiración de Córdoba y sugirieron designarlo como candidato oficial.

