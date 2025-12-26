Política

Álvaro Uribe envía un contundente mensaje en apoyo a Paloma Valencia: "A ganar"

El expresidente envió el mensaje a la candidata presidencial a través de su cuenta en X.

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 2:51 p. m.
Álvaro Uribe envía contundente mensaje de apoyo a la candidata presidencial Paloma Valencia.
Álvaro Uribe envía contundente mensaje de apoyo a la candidata presidencial Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA / NurPhoto via Getty Images

La carrera presidencial en Colombia se intensifica ad portas del inicio de 2026, un año decisivo para la política en el país.

En medio de esa contienda, la ahora candidata presidencial Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático desde 2014, recibe un apoyo fundamental del expresidente Álvaro Uribe, quien ha mostrado su respaldo a través de redes sociales.

Valencia ha forjado una carrera marcada por su defensa férrea de la seguridad democrática y la línea dura contra el narcoterrorismo. Nacida en Popayán hace 47 años, es abogada de profesión y nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia.

Bancada del Centro Democrático respalda decisión de Paloma Valencia de unirse a la Gran Consulta por Colombia
Paloma Valencia.
Paloma Valencia. Bogotá Diciembre 17 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Valencia estudió derecho y filosofía en la Universidad de Los Andes, realizó una especialización en Economía en la misma universidad y estudió la Maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York.

En 2006 intentó sin éxito llegar a la Cámara de Representantes por el partido Alas Equipo Colombia, pero su ingreso al Senado en 2014 la convirtió en una de las figuras más visibles del Centro Democrático durante más de 12 años.

Valencia, quien ya había sido precandidata presidencial en 2018, ha demostrado su proyección nacional al lado de líderes como María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

Paloma Valencia expone las “10 mentiras” de Gustavo Petro en su última alocución presidencial

Valencia destaca por su énfasis en temas como la generación de ingresos dignos, la lucha contra la pobreza, la protección ambiental y un sistema integral de cuidados para madres cabeza de familia, siempre alineada con los valores de institucionalidad y libertad económica promovidos por el expresidente Uribe.​

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador del Centro Democrático, ha brindado un respaldo rotundo a Valencia tras su elección el 15 de diciembre de 2025.

A través de su cuenta de X, el expresidente envió un contundente mensaje de apoyo a Valencia, en el cual aseguró que “nuestras tesis siempre derrotaron al neocomunismo de Petro y Cepeda. No dejamos el país perfecto, pero mejoró. Mejoró en seguridad para todos”.

Uribe continuó afirmando que “mejoró en recuperación de la confianza y el desempeño económico. Redujo la pobreza sustancialmente. Redujimos el Estado para poder ampliar las coberturas sociales. Pero lo único que tienen es la infamia“.

Álvaro Uribe
Colombia's former president Alvaro Uribe Velez takes part during an event announcing the candidates for Bogota's council of the Political Party, Centro Democratico, on August 10, 2023. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) Foto: NurPhoto via Getty Images

Asimismo, envió palabras de apoyo a Valencia: “Seguiremos recorriendo el país para ganarle con Paloma Valencia a este desastre al cual conducen a Colombia”.

En el escenario electoral colombiano para 2026 también se encuentran los candidatos Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila y Sergio Fajardo, entre otros.

