Vicky Dávila da la bienvenida a Paloma Valencia a la Gran Consulta por Colombia: “Unidos somos más fuertes”

La senadora se suma al mecanismo que ya integran Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y David Luna, y que se realizará el 8 de marzo

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 1:36 a. m.
Vicky Dávila y Paloma Valencia.
Vicky Dávila y Paloma Valencia. Foto: SEMANA

La precandidata presidencial del Movimiento Valientes, Vicky Dávila, celebró la adhesión de la senadora y candidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia, a la Gran Consulta por Colombia, un mecanismo político que busca unificar distintos liderazgos de cara a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo.

Dávila calificó la llegada de Valencia como un hecho de alto impacto político. “Bienvenida Paloma Valencia, a la Gran Consulta por Colombia. Tu lucha, nuestra lucha, es la lucha de millones de colombianos”, afirmó la precandidata, al destacar que la hoy senadora se suma a un proyecto que apunta a la unidad de sectores diversos alrededor de un mismo propósito.

La gran consulta por Colombia: Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Paloma Valencia.
De izquierda a derecha:La gran consulta por Colombia: Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón. Foto: SEMANA

Según explicó Vicky Dávila, la adhesión de Paloma Valencia fortalece la apuesta por una consulta amplia, concebida como un espacio de convergencia entre precandidatos con trayectorias y visiones distintas, pero con coincidencias en temas estructurales del país. En ese sentido, sostuvo que la llegada de la senadora representa “una gran noticia para los colombianos”.

La Gran Consulta por Colombia ya cuenta con la participación de Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y David Luna, quienes han manifestado su disposición a someter sus aspiraciones a un mecanismo ciudadano que defina una candidatura única para la primera vuelta presidencial.

De acuerdo con Dávila, el proceso busca demostrar que es posible construir acuerdos políticos desde la diferencia. “Somos diferentes, pero nos podemos unir en la diferencia teniendo como propósito superior a Colombia”, señaló, al subrayar que la consulta se articula alrededor de una agenda común.

Entre los ejes que, según la precandidata, orientan este proyecto político, mencionó la seguridad, el fortalecimiento del sistema de salud, la garantía de acceso a medicamentos, la lucha contra la corrupción y el rechazo al despilfarro de los recursos públicos. Dávila insistió en que estos puntos constituyen la base programática sobre la cual se está construyendo la consulta.

La precandidata reiteró que el objetivo central es ofrecer a los ciudadanos una alternativa unificada y clara en el escenario electoral. “Creemos que unidos somos más fuertes y que en equipo podemos llegar más lejos”, afirmó, al invitar a seguir avanzando en la consolidación de la Gran Consulta por Colombia.

La jornada de consulta está programada para el 8 de marzo y será el mecanismo mediante el cual los participantes definirán una candidatura única, en un intento por llegar con mayor fortaleza a la contienda presidencial.

