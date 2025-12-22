Desde Bucaramanga, Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, oficializó su ingreso a la Gran Consulta por Colombia. En el evento aseguró que la decisión se produjo tras una deliberación interna en la colectividad.

“Puse en consideración de mi partido, durante muchas horas, donde hemos debatido profundamente en un partido de gente pensante, de gente inteligente, de gente deliberante, la decisión en torno a si hacíamos parte de la Coalición por Colombia”, dijo.

De acuerdo con Valencia, la coalición está “oyendo el clamor de muchos colombianos que piden unidad, que piden que no nos disgreguemos, que piden que depongamos los egos y entendamos que hoy tenemos un propósito superior que es defender a Colombia”.

Valencia también convocó al uribismo en el país para respaldar el rumbo que tomó su candidatura presidencial.

“Yo quiero invitar a todos los uribistas de Colombia a que me acompañen porque nuestro propósito no es solamente derrotar la continuidad de Petro y su heredero, sino proponerle a los colombianos sacar este país adelante. Construir una Colombia como la que nos merecemos. Una Colombia segura, una Colombia con libertad a la hora de escoger la salud y el fondo de pensiones. El colegio de los niños”, dijo.

De esa forma, la candidata lanzó la propuesta al uribismo: “Que nos permita elegir la primera mujer presidenta de Colombia, que será uribista”.

A través de un comunicado, la candidata aseguró que la decisión se toma al escuchar un clamor popular que pide unidad sin vetos.

De izquierda a derecha: Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo, integrantes de la Gran Consulta por Colombia. Foto: Suministrada a Semana A.P.I.

“Tenemos que preservar nuestra democracia contra aquellos que quieren destruirla; defender la libertad y el mercado ante quienes quieren el estatismo; recuperar la seguridad frente a quienes creen que la paz se consigue con complacencias con los criminales y entregando el territorio a los violentos”, se lee en el documento.

El Centro Democrático ratificó que la decisión se tomó de manera colectiva.

“Adoptada con la bancada del Congreso, candidatos al Congreso y las directivas del partido, con el propósito de avanzar hacia una gran unión que enfrente al candidato del gobierno actual”, comunicó la colectividad.

Y agregó: “El Centro Democrático reafirma su respaldo a Paloma Valencia y su compromiso con una alternativa seria y honesta para devolverle a Colombia el rumbo, la seguridad y la confianza”.

Valencia se une a una consulta constituida por seis candidatos de centroderecha: Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna y Aníbal Gaviria.

Aún se espera una decisión de Juan Carlos Pinzón, candidato de Verde Oxígeno, frente un posible ingreso a la coalición.