Política

Paloma Valencia se suma a la Gran Consulta por Colombia que elegirá a su candidato presidencial el 8 de marzo. Estos son los detalles

La candidata escogida por el Centro Democrático se medirá en la consulta del próximo 8 de marzo de 2026. Ya confirmó su decisión a los demás precandidatos.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 9:38 p. m.
Paloma Valencia
Paloma Valencia Foto: COLPRENSA-lina gasca

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció este lunes, 22 de diciembre, desde Bucaramanga que será parte del equipo de la Gran Consulta por Colombia, de la que ya hacen parte los precandidatos Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas.

Valencia ya se había reunido en la mañana del pasado domingo con los integrantes de la Gran Consulta por Colombia y allí les habría manifestado su intención de ser parte de esa consulta, que se votará el próximo 8 de marzo de 2026.

El Centro Democrático presentó su lista a la cámara por Bogotá.
Paloma Valencia, candidata única a la presidencia por el Centro Democrático. Foto: Paloma Valencia

“Esta mañana de domingo, 21 de diciembre, los seis integrantes de la Gran Consulta por Colombia nos reunimos con la candidata presidencial Paloma Valencia. Ella expresó su interés de hacer parte de esta consulta del próximo 8 de marzo de 2026″, expresaron los integrantes en sus redes sociales.

Valencia consultó su decisión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el líder máximo del Centro Democrático, y él vio con buenos ojos el acercamiento del uribismo con los candidatos de centroderecha. Al fin y al cabo, a todos los une el objetivo de ganarle al candidato que represente la continuidad en el poder de Gustavo Petro.

Política

Daniel Quintero se suma a la consulta del Pacto Amplio: “Tenemos un reto grande”

Política

“No me haga reír”: el exministro Andrés Felipe Arias sugirió el candidato de Juan Manuel Santos en 2026 y refutó a Martín Santos

Política

Piden revocar la candidatura al Senado de Jaime Andrés Beltrán por supuesta doble militancia

Política

Candidata presidencial Paloma Valencia presentó oficialmente lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Bogotá

Política

Petro justificó su emergencia económica: la deuda “es insostenible”; arremetió contra el Banco de la República y habló de la Corte

Política

“Le voy a ganar a Cepeda”: Roy Barreras confirma consulta en marzo y define estrategia para derrotar a sus contrincantes

Política

Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, los primeros en confirmar su participación en la consulta del Pacto Amplio en marzo, que reunirá al petrismo

Política

“Si Abelardo de la Espriella gana la Presidencia generará el regreso de la izquierda descarada de Petro en 2030”: Andrés Guerra, del Centro Democrático

Política

Paloma Valencia pidió que la aceptaran en la Gran Consulta por Colombia, le dieron la bienvenida y anunció que “tomará una decisión”

Política

Las 10 frases más contundentes de Paloma Valencia en su entrevista con SEMANA y su arremetida contra Iván Cepeda y la JEP

Álvaro Uribe, Andrés Forero y Paloma Valencia.
Álvaro Uribe, Andrés Forero y Paloma Valencia. Foto: SEMANA

“Por pedido de nuestra candidata Paloma Valencia, ayer hubo un diálogo intenso con la bancada parlamentaria y algunos candidatos a corporaciones. En la mañana continuará con la coordinación del director del Partido. De mi parte acataré la decisión final de nuestra candidata la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo”, informó Uribe.

El expresidente, por ejemplo, ha dicho abiertamente que un solo sector político difícilmente gana la presidencia en 2026. Por eso, desde el primer semestre de 2025 ha sido uno de los principales impulsores de una gran alianza de derecha y centroderecha que se ha visto reflejada en los foros sobre la crisis en la salud, seguridad y relaciones internacionales que ha convocado virtualmente.

Paloma Valencia se reunió con los integrantes de la Gran Consulta por Colombia Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo.
Paloma Valencia se reunió con los integrantes de la Gran Consulta por Colombia Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo. Foto: Semana/Suministrada a Semana

SEMANA confirmó que Paloma Valencia ya les informó a los precandidatos de la Gran Consulta que hará parte de ella y a las 5:00 de la tarde de este lunes hará oficial su decisión.

En esa Gran Consulta también esperan al exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

La movida de Valencia hacia la Coalición es estratégica y fortalece a la derecha y la centroderecha de cara al 2026 que promete llegar con un candidato único a la presidencia en la primera vuelta presidencial.

En el Centro Democrático la decisión de Paloma Valencia no cayó bien en un sector radical que aún cree que el uribismo- con todas las críticas que enfrenta Petro por su forma de gobernar- tiene vocación de poder y puede crecer aún más.

Otro sector más moderado estima que el aterrizaje de la candidata uribista a la Gran Consulta por Colombia era el objetivo de Álvaro Uribe con el fin exclusivo de unir a la derecha y la centroderecha.

“Paloma invita, motiva, incluye, vincula, une, sucastinges el ideal. Le da un aire de optimismo a la consulta de marzo de 2026, creería que, obligatoriamente, debe está allí. Será brutal como candidata”, le dijo a SEMANA el candidato a la Cámara por Antioquia, Andrés Guerra.

Mas de Política

Daniel Quintero, precandidato presidencial.

Daniel Quintero se suma a la consulta del Pacto Amplio: “Tenemos un reto grande”

Juan Manuel Santos, Andrés Felipe Arias y Martín Santos.

“No me haga reír”: el exministro Andrés Felipe Arias sugirió el candidato de Juan Manuel Santos en 2026 y refutó a Martín Santos

“Este fue un proceso muy difícil, estuvo atravesado por el asesinato de Miguel Urbe Turbay, por tensiones de todo tipo y que fueron muy difíciles para todos”.

Paloma Valencia entra a formar parte del equipo de la Gran Consulta por Colombia

“Parece que el presidente le hubiera dado la espalda a Santander”, dijo el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

Piden revocar la candidatura al Senado de Jaime Andrés Beltrán por supuesta doble militancia

El Centro Democrático presentó su lista a la cámara por Bogotá.

Candidata presidencial Paloma Valencia presentó oficialmente lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Bogotá

El presidente Gustavo Petro ha buscado apoyo internacional en medio de las fuertes tensiones con Donald Trump.

Petro justificó su emergencia económica: la deuda “es insostenible”; arremetió contra el Banco de la República y habló de la Corte

Roy Barreras, anuncia su precandidatura presidencial desde Monserrate.

“Le voy a ganar a Cepeda”: Roy Barreras confirma consulta en marzo y define estrategia para derrotar a sus contrincantes

Camilo Romero, Iván Cepeda y Roy Barreras.

Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, los primeros en confirmar su participación en la consulta del Pacto Amplio en marzo, que reunirá al petrismo

De izquierda a derecha: Martín Santos y Juan Manuel Santos.

¿Quién es el candidato presidencial de Juan Manuel Santos? Su hijo Martín lo dejó claro en un mensaje

El cantante colombiano Yuri Buenaventura durante un evento cultural en el Teatro Colón, de Bogotá, el 23 de enero de 2017

Yuri Buenaventura le reclama en vivo al presidente Petro, antes de llegar a la Feria de Manizales 2026: “un momentico, eso no es así”

Noticias Destacadas