Paloma Valencia se suma a la Gran Consulta por Colombia que elegirá a su candidato presidencial el 8 de marzo. Estos son los detalles

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, anunció este lunes, 22 de diciembre, desde Bucaramanga que será parte del equipo de la Gran Consulta por Colombia, de la que ya hacen parte los precandidatos Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Mauricio Cárdenas.

Valencia ya se había reunido en la mañana del pasado domingo con los integrantes de la Gran Consulta por Colombia y allí les habría manifestado su intención de ser parte de esa consulta, que se votará el próximo 8 de marzo de 2026.

Paloma Valencia, candidata única a la presidencia por el Centro Democrático. Foto: Paloma Valencia

“Esta mañana de domingo, 21 de diciembre, los seis integrantes de la Gran Consulta por Colombia nos reunimos con la candidata presidencial Paloma Valencia. Ella expresó su interés de hacer parte de esta consulta del próximo 8 de marzo de 2026″, expresaron los integrantes en sus redes sociales.

Valencia consultó su decisión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el líder máximo del Centro Democrático, y él vio con buenos ojos el acercamiento del uribismo con los candidatos de centroderecha. Al fin y al cabo, a todos los une el objetivo de ganarle al candidato que represente la continuidad en el poder de Gustavo Petro.

Álvaro Uribe, Andrés Forero y Paloma Valencia. Foto: SEMANA

“Por pedido de nuestra candidata Paloma Valencia, ayer hubo un diálogo intenso con la bancada parlamentaria y algunos candidatos a corporaciones. En la mañana continuará con la coordinación del director del Partido. De mi parte acataré la decisión final de nuestra candidata la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo”, informó Uribe.

El expresidente, por ejemplo, ha dicho abiertamente que un solo sector político difícilmente gana la presidencia en 2026. Por eso, desde el primer semestre de 2025 ha sido uno de los principales impulsores de una gran alianza de derecha y centroderecha que se ha visto reflejada en los foros sobre la crisis en la salud, seguridad y relaciones internacionales que ha convocado virtualmente.

Paloma Valencia se reunió con los integrantes de la Gran Consulta por Colombia Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas y Juan Daniel Oviedo. Foto: Semana/Suministrada a Semana

SEMANA confirmó que Paloma Valencia ya les informó a los precandidatos de la Gran Consulta que hará parte de ella y a las 5:00 de la tarde de este lunes hará oficial su decisión.

En esa Gran Consulta también esperan al exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

La movida de Valencia hacia la Coalición es estratégica y fortalece a la derecha y la centroderecha de cara al 2026 que promete llegar con un candidato único a la presidencia en la primera vuelta presidencial.

En el Centro Democrático la decisión de Paloma Valencia no cayó bien en un sector radical que aún cree que el uribismo- con todas las críticas que enfrenta Petro por su forma de gobernar- tiene vocación de poder y puede crecer aún más.

Otro sector más moderado estima que el aterrizaje de la candidata uribista a la Gran Consulta por Colombia era el objetivo de Álvaro Uribe con el fin exclusivo de unir a la derecha y la centroderecha.

“Paloma invita, motiva, incluye, vincula, une, sucastinges el ideal. Le da un aire de optimismo a la consulta de marzo de 2026, creería que, obligatoriamente, debe está allí. Será brutal como candidata”, le dijo a SEMANA el candidato a la Cámara por Antioquia, Andrés Guerra.