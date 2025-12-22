Candidata presidencial Paloma Valencia presentó oficialmente lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Bogotá

En un encuentro realizado este 22 de diciembre en Bogotá, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia presentó la lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por la capital, destacando el compromiso del partido con la unidad y el trabajo conjunto por el futuro del país.

Así quedó conformada la lista a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá

El Centro Democrático presentó su lista a la cámara por Bogotá. Foto: Paloma Valencia

Durante su intervención, Valencia subrayó la importancia de fortalecer la representación del uribismo en la capital, señalando que la nueva lista está conformada por un equipo “sólido, preparado y comprometido con las necesidades reales de la ciudadanía”.

Uno de los nombres centrales del grupo es el de Daniel Briceño, a quien Valencia describió como un líder con “principios, preparación y vocación de servicio”.

La senadora afirmó que el Centro Democrático ha defendido históricamente los derechos de los colombianos en áreas clave como salud, pensiones y educación, y expresó su confianza en que Briceño “hará un gran trabajo desde la Cámara de Representantes”.

“La presentación de esta lista reafirma que el uribismo está más vivo que nunca en Bogotá. El partido sigue eligiendo a los mejores colombianos para representar al país en el Congreso”, señaló Valencia, quien agradeció al director del partido, Gabriel Vallejo, y a todos los integrantes de la lista por la confianza y el respaldo recibido.

Finalmente, la candidata enfatizó que el Centro Democrático cuenta con la experiencia y la preparación necesarias para asumir los desafíos que implica la Presidencia de la República. “De la mano de nuestro partido haremos historia”, concluyó.

Como ya se había anunciado, Daniel Briceño es la cabeza de lista y es una de las cartas más fuertes para la contienda del 8 de marzo de 2026. En total, son 18 los aspirantes que se inscribieron.

También aparecen nombres como el de Josías Fiesco, Hassan Nassar, Nelly Patricia Mosquera, José Jaime Uscátegui, Sofía Araujo, Gustavo Niño, David Cote, Luz Marina Gordillo, Jesús Lorduy, Juanita Sanín, Jorge Rodríguez, Claudia García, Gregorio Marulanda, Álvaro Álvarez, Freddy Bustos y Angie Espinel.