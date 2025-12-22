Política

Candidata presidencial Paloma Valencia presentó oficialmente lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Bogotá

Valencia subrayó la importancia de fortalecer la representación del uribismo en la capital, señalando que la nueva lista está conformada por un equipo “sólido”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 7:57 p. m.
El Centro Democrático presentó su lista a la cámara por Bogotá.
El Centro Democrático presentó su lista a la cámara por Bogotá. Foto: Paloma Valencia

En un encuentro realizado este 22 de diciembre en Bogotá, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia presentó la lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por la capital, destacando el compromiso del partido con la unidad y el trabajo conjunto por el futuro del país.

Así quedó conformada la lista a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá
El Centro Democrático presentó su lista a la cámara por Bogotá.
El Centro Democrático presentó su lista a la cámara por Bogotá. Foto: Paloma Valencia

Durante su intervención, Valencia subrayó la importancia de fortalecer la representación del uribismo en la capital, señalando que la nueva lista está conformada por un equipo “sólido, preparado y comprometido con las necesidades reales de la ciudadanía”.

Uno de los nombres centrales del grupo es el de Daniel Briceño, a quien Valencia describió como un líder con “principios, preparación y vocación de servicio”.

El expresidente Álvaro Uribe deja la decisión de unir al Centro Democrático a la Gran Consulta por Colombia en manos de la candidata Paloma Valencia
El Centro Democrático presentó su lista a la cámara por Bogotá.
El Centro Democrático presentó su lista a la cámara por Bogotá. Foto: Paloma Valencia

La senadora afirmó que el Centro Democrático ha defendido históricamente los derechos de los colombianos en áreas clave como salud, pensiones y educación, y expresó su confianza en que Briceño “hará un gran trabajo desde la Cámara de Representantes”.

Política

Daniel Quintero se suma a la consulta del Pacto Amplio: “Tenemos un reto grande”

Política

“No me haga reír”: el exministro Andrés Felipe Arias sugirió el candidato de Juan Manuel Santos en 2026 y refutó a Martín Santos

Política

Paloma Valencia entra a formar parte del equipo de la Gran Consulta por Colombia

Política

Piden revocar la candidatura al Senado de Jaime Andrés Beltrán por supuesta doble militancia

Política

Petro justificó su emergencia económica: la deuda “es insostenible”; arremetió contra el Banco de la República y habló de la Corte

Política

“Le voy a ganar a Cepeda”: Roy Barreras confirma consulta en marzo y define estrategia para derrotar a sus contrincantes

Política

Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, los primeros en confirmar su participación en la consulta del Pacto Amplio en marzo, que reunirá al petrismo

Política

“Si Abelardo de la Espriella gana la Presidencia generará el regreso de la izquierda descarada de Petro en 2030”: Andrés Guerra, del Centro Democrático

Política

Paloma Valencia pidió que la aceptaran en la Gran Consulta por Colombia, le dieron la bienvenida y anunció que “tomará una decisión”

Política

Las 10 frases más contundentes de Paloma Valencia en su entrevista con SEMANA y su arremetida contra Iván Cepeda y la JEP

“La presentación de esta lista reafirma que el uribismo está más vivo que nunca en Bogotá. El partido sigue eligiendo a los mejores colombianos para representar al país en el Congreso”, señaló Valencia, quien agradeció al director del partido, Gabriel Vallejo, y a todos los integrantes de la lista por la confianza y el respaldo recibido.

“Si Abelardo de la Espriella gana la Presidencia generará el regreso de la izquierda descarada de Petro en 2030”: Andrés Guerra, del Centro Democrático
El Centro Democrático presentó su lista a la cámara por Bogotá.
El Centro Democrático presentó su lista a la cámara por Bogotá. Foto: Paloma Valencia

Finalmente, la candidata enfatizó que el Centro Democrático cuenta con la experiencia y la preparación necesarias para asumir los desafíos que implica la Presidencia de la República. “De la mano de nuestro partido haremos historia”, concluyó.

Como ya se había anunciado, Daniel Briceño es la cabeza de lista y es una de las cartas más fuertes para la contienda del 8 de marzo de 2026. En total, son 18 los aspirantes que se inscribieron.

Paloma Valencia tiene claro por quién votaría en una hipotética segunda vuelta presidencial en 2026: “Sin duda alguna”
El Centro Democrático presentó su lista a la cámara por Bogotá.
El Centro Democrático presentó su lista a la cámara por Bogotá. Foto: Paloma Valencia

También aparecen nombres como el de Josías Fiesco, Hassan Nassar, Nelly Patricia Mosquera, José Jaime Uscátegui, Sofía Araujo, Gustavo Niño, David Cote, Luz Marina Gordillo, Jesús Lorduy, Juanita Sanín, Jorge Rodríguez, Claudia García, Gregorio Marulanda, Álvaro Álvarez, Freddy Bustos y Angie Espinel.

Mas de Política

Daniel Quintero, precandidato presidencial.

Daniel Quintero se suma a la consulta del Pacto Amplio: “Tenemos un reto grande”

Juan Manuel Santos, Andrés Felipe Arias y Martín Santos.

“No me haga reír”: el exministro Andrés Felipe Arias sugirió el candidato de Juan Manuel Santos en 2026 y refutó a Martín Santos

“Este fue un proceso muy difícil, estuvo atravesado por el asesinato de Miguel Urbe Turbay, por tensiones de todo tipo y que fueron muy difíciles para todos”.

Paloma Valencia entra a formar parte del equipo de la Gran Consulta por Colombia

“Parece que el presidente le hubiera dado la espalda a Santander”, dijo el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

Piden revocar la candidatura al Senado de Jaime Andrés Beltrán por supuesta doble militancia

El Centro Democrático presentó su lista a la cámara por Bogotá.

Candidata presidencial Paloma Valencia presentó oficialmente lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Bogotá

El presidente Gustavo Petro ha buscado apoyo internacional en medio de las fuertes tensiones con Donald Trump.

Petro justificó su emergencia económica: la deuda “es insostenible”; arremetió contra el Banco de la República y habló de la Corte

Roy Barreras, anuncia su precandidatura presidencial desde Monserrate.

“Le voy a ganar a Cepeda”: Roy Barreras confirma consulta en marzo y define estrategia para derrotar a sus contrincantes

Camilo Romero, Iván Cepeda y Roy Barreras.

Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, los primeros en confirmar su participación en la consulta del Pacto Amplio en marzo, que reunirá al petrismo

De izquierda a derecha: Martín Santos y Juan Manuel Santos.

¿Quién es el candidato presidencial de Juan Manuel Santos? Su hijo Martín lo dejó claro en un mensaje

El cantante colombiano Yuri Buenaventura durante un evento cultural en el Teatro Colón, de Bogotá, el 23 de enero de 2017

Yuri Buenaventura le reclama en vivo al presidente Petro, antes de llegar a la Feria de Manizales 2026: “un momentico, eso no es así”

Noticias Destacadas