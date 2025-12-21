Las 10 frases más contundentes de Paloma Valencia en su entrevista con SEMANA y su arremetida contra Iván Cepeda y la JEP

Paloma Valencia se convirtió esta semana en la mujer que representará al partido Centro Democrático en las elecciones presidenciales que se desarrollarán en 2026 en Colombia. La senadora, quien superó en la consulta interna a María Fernanda Cabal y Paola Holguín, está analizando el camino que seguirá rumbo a la Casa de Nariño.

En entrevista con Yesid Lancheros, director de SEMANA, la aspirante presidencial del uribismo se refirió a diferentes temas, entre ellos la posibilidad de sumarse en los próximos meses a la Gran Consulta por Colombia, que la integran Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria.

“Pienso entrar en la consulta”: Paloma Valencia destapa sus cartas para las elecciones de 2026. Niega que vaya a ser fórmula vicepresidencial y advierte que puede dar la sorpresa en las urnas

Sin embargo, Valencia todavía no está segura de unirse a esta coalición, porque Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo no estarán en esa consulta. Lo que sí tiene claro la aspirante del Centro Democrático es que no será fórmula vicepresidencial de nadie y no descarta llegar sola a primera vuelta.

La candidata del Centro Democrático también se refirió a su triunfo en la elección interna del partido, donde superó a María Fernanda Cabal, entre las favoritas, y Paola Holguín. Por eso considera que dio la sorpresa y que su candidatura buscará también sorprender si llega a primera vuelta.

A continuación les presentamos las frases más representativas de Paloma Valencia durante su entrevista con SEMANA, en donde arremetió contra Iván Cepeda, Gustavo Petro y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

1. “He sido una opositora muy férrea del Gobierno Petro, y diría que nadie tiene tantos logros como yo en ese sentido”

Paloma Valencia aseguró que su triunfo en el Centro Democrático se debió, en gran medida a la oposición que ha marcado durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro y los logros que ha alcanzado como congresista frente a los proyectos de ley presentados por el ejecutivo.

“He sido una opositora muy férrea del Gobierno Petro, y diría que nadie tiene tantos logros como yo en ese sentido: logré hundirle el Ministerio de la Igualdad; paré muchísimos proyectos en el Congreso; tumbé, por ejemplo, la usurpación de la Universidad Nacional con un rector impuesto arbitrariamente”, destacó la senadora.

Valencia agregó que “en este tiempo hemos hecho litigio estratégico, pero también he sido la senadora con la que se logran acuerdos: viabilizamos la jurisdicción agraria, la jurisdicción indígena. Faltaba comunicarle a la ciudadanía lo que estábamos haciendo y eso se mejoró“.

Paloma Valencia gana en las encuestas internas y se queda con la candidatura presidencial del Centro Democrático

La candidata del uribismo también destacó sus cualidades: “Soy una mujer llena de ideas, me gusta pensar en el futuro de Colombia y nuestro mensaje empezó a generarle a la ciudadanía un sentimiento de que hay futuro, de que sí se puede sacar a Colombia adelante”.

2. “No creo que el partido haga trampa. Aquí he estado siempre y he visto al partido proceder absolutamente de forma transparente”

Al ser consultada frente los reparos que tiene María Fernanda Cabal por la transparencia del partido en la competencia interna que se definió a su favor, Valencia fue clara en asegurar que no considera que se haya presentado trampa alguna e invitó a la senadora a continuar unidos.

“Este fue un proceso muy difícil, estuvo atravesado por el asesinato de Miguel Urbe Turbay, por tensiones de todo tipo y que, por supuesto, fueron muy difíciles para todos. No creo que el partido haga trampa. Aquí he estado siempre y he visto al partido proceder absolutamente de forma transparente. Las dos encuestadoras ni siquiera tienen vínculos con Colombia. Ninguno de nosotros las conocía", señaló.

Y aclaró: “Lo que pasa es que es difícil cuando tú has trabajado tanto, como el caso de María Fernanda, y no ganas. No quiero decir la palabra perder, porque es que aquí no perdió ninguna. Vuelvo y repito: esta candidatura nos pertenece a todos”.

Sobre María Fernanda Cabal aseguró que “ella sabe cuánto la quiero y la admiro. Entiendo que cuando uno asume una candidatura en un partido como el mío uno está parado en una escalera en la que muchos peldaños los han hecho otros. En este caso, María Fernanda, Paola, Andrés y, por supuesto, Miguel. Esta candidatura es de todos”.

3. “Lo de Miguel es de las cosas más horribles que a uno le puede tocar vivir en la política”

La candidata se refirió al asesinato de Miguel Uribe Turbay, así como a la posterior inclusión de Miguel Uribe Londoño en la precandidatura del Centro Democrático. Aseguró que las puertas están abiertas.

Paloma Valencia tiene claro por quién votaría en una hipotética segunda vuelta presidencial en 2026: “Sin duda alguna”

“Lo de Miguel es de las cosas más horribles que a uno le puede tocar vivir en la política, y es que uno esté en una emulación con una persona con la que tiene una relación muy cercana y la maten. Ver a su familia, a su esposa, a sus hijos, me rompe el corazón. Me parece que el partido actuó con generosidad hasta donde se podía... Cuando Miguel estuvo en la clínica, estaba convencida de que él se iba a levantar. Se lo digo sinceramente: siempre creí que se iba a levantar y decidimos que todos lo apoyaríamos si él podía llevar la candidatura”, manifestó la aspirante presidencial.

Sobre las disputas, Valencia aseguró que “luego vinieron las tensiones con lo que pasó con el papá, pero pienso que uno no puede ponerse a juzgar eso porque son circunstancias fuera de lo ordinario, representa a una persona en circunstancias estresantes”. Además, le envió un mensaje: “Que lo queremos mucho. Si él quiere venir aquí, siempre será recibido. Toda su familia, todos sus seguidores siempre serán recibidos en mi gobierno. La gente de Miguel no necesita que la inviten porque tienen un lugar ganado”.

4. “Estoy muy agradecida con la invitación que me hicieron los integrantes de la consulta... estamos evaluándolo”

La candidata presidencial del Centro Democrático se refirió a una posible participación en la Gran Consulta por Colombia y agradeció a Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria por la invitación a participar del mecanismo.

“Estoy muy agradecida con la invitación que me hicieron los integrantes de la consulta y estoy consultándolo, estamos evaluándolo. Todos ellos son amigos míos, personas con las que comparto un deseo de que este país salga adelante. En todos reconozco una gran capacidad y con todos he tenido un contacto muy directo en diferentes momentos de la vida. De manera que me siento muy cómoda con todos ellos y no descarto ir a esa consulta. Pero lo estamos evaluando. Digamos que el problema es que yo acabo de asumir una candidatura y tengo que decidir este lunes 22 de diciembre si vamos o no a esa consulta. El tiempo es el que me tiene mortificada", señaló Valencia.

Aunque no lo descartó, fue enfática en que “hay que pensarlo”. Además, aseguró que la consulta ”entrega un mensaje poderoso, de equipo, de unidad, que realmente esta contienda no es entre la derecha y la izquierda. Esta es una contienda entre quienes somos demócratas y quienes quieren destruir la democracia. Entre quienes tienen afán de complacer a los violentos y les están entregando este país a ellos, y quienes creemos que la ley hay que respetarla. Entre quienes creemos en el libre mercado, en el desarrollo de la sociedad a través de la economía, y quienes creen en el estatismo".

5. “Si no vamos a la consulta, vamos a la primera vuelta. No vamos a hacer encuestas ni vamos a buscar mecanismos alternativos”

Valencia manifestó que todavía la hace dudar de entrar en la consulta la no participación de Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, por lo que explicó que si no hace parte del mecanismo en el mes de marzo, va directo a la primera vuelta como candidata del Centro Democrático.

“Que no haya unidad de todos, que Abelardo y Fajardo no estén, eso me hace dudar. Si estuvieran todos, no tendría ninguna duda. La unidad es buena si todos estamos juntos. Pero si va a haber ruedas que están en otro lado, pues no sé si realmente estamos todos juntos…“, señaló.

María Fernanda Cabal responde en vivo si va a dejar, o no, el Centro Democrático tras perder contra Paloma Valencia: “Exijo altura”

Y agregó: “Nuestra decisión sería: si no vamos a la consulta, vamos a la primera vuelta. No vamos a hacer encuestas ni vamos a buscar mecanismos alternativos. Esta sí es una decisión absolutamente tomada”. Además, dejó claro que no será fórmula vicepresidencial. “Voy a buscar la presidencia. Tengo una candidatura de apenas unos días, y así como di la sorpresa (en la competencia en el Centro Democrático), les puedo dar la sorpresa (en las elecciones presidenciales)”.

6. “Lo dejo por algo en lo que creo y es tratar de ser la primera mujer presidenta de Colombia y transformar este país”

Al ser interrogada sobre sí le daba duro dejar el Congreso de la República, la senadora y candidata del Centro Democrático fue clara en que quiere buscar nuevos horizontes pensando en ser la primera mujer presidenta de Colombia.

“Lo dejo por algo en lo que creo y es tratar de ser la primera mujer presidenta de Colombia y transformar este país. Me vengo preparando para esto, para hacerlo bien. En Colombia se piensa mucho en ganar las elecciones y no tanto en tener buenos presidentes. Lo que quiero ser es una buena presidenta. Siempre le pido a Dios: si no puedo ser una gran presidenta, no me vayas a dejar serlo", manifestó.

7. “Viendo el comportamiento del senador Cepeda, su Gobierno va a ser igual. Un Gobierno desafiante con la prensa, con las cortes, con el Congreso”

La candidata del Centro Democrático arremetió contra el Gobierno de Gustavo Petro, al que señaló que le molesta la democracia, y aseguró que el de Iván Cepeda iría en la misma línea, una cantidad de mentiras.

“En el Gobierno Petro he descubierto que a ellos les molesta mucho la democracia, y la democracia no es simplemente que usted gane las elecciones. Es que hay límites, contrapesos, hay un Estado de derecho donde otros poderes públicos pueden decirle a usted ‘no, no le vamos a aprobar su reforma laboral o no le vamos a aprobar la reforma tal’, o que la Corte diga ‘le vamos a tumbar su reforma pensional’, con mi demanda, que seguramente puede ocurrir. Petro sale a decir que si las cortes le tumban la pensional, son los jefes de la oposición”, explicó.

“Ellos dicen también una cantidad de mentiras de que les quiero quitar los subsidios a los viejitos... el problema de los Gobiernos que no entienden que la democracia tiene límites es que a usted no lo eligen emperador, a usted no lo eligen rey, eso es lo que quisiera Petro. “Yo mando porque yo gané”. No, usted ganó y tiene derecho a unas cosas y hay unos límites en el Estado de derecho", indicó frente a la pregunta de los riesgos de un gobierno de Cepeda.

“Viendo el comportamiento del senador Cepeda, su Gobierno va a ser igual. Un Gobierno desafiante con la prensa, con las cortes, con el Congreso. Esa tensión institucional daña mucho la democracia. Hoy las instituciones colombianas aguantan, pero ocho años de eso… Cae como cayó Venezuela", sentenció.

8. “Que nos cuente la verdad. Este país merece saber si ellos tienen un pacto con esas estructuras criminales”

Al ser cuestionada sobre sus palabras a Iván Cepeda si lo tuviera en frente, la candidata del Centro Democrático no dudó en asegurar que le pediría “que nos cuente la verdad. Este país merece saber si ellos tienen un pacto con esas estructuras criminales”.

Paloma Valencia, la nueva carta de la derecha para las elecciones presidenciales

Y agregó: “Uno puede decir que han sido muy negligentes. Yo al principio tenía esa visión. Decía: ‘Este es un Gobierno muy torpe, no se está dando cuenta de lo que está pasando’. Se lo decía al ministro Iván Velásquez en varios debates de control político: ‘Ministro, mire el Cauca, nos están entregando a la criminalidad’. Ahí están los debates para que vean que no miento. Mire los máximos históricos en homicidios en varios municipios. Y él me contestaba que el Cauca estaba perfecto. Entonces yo decía: ‘Pero esta gente, ¿qué es lo que no está viendo?’. Yo les decía: ‘Las cifras me las dieron ustedes. O sea, no me estoy inventando nada. Por Dios, miren lo que está pasando’. Y nunca se dieron cuenta. Decía: ‘Bueno, es como una terquedad loca’“.

Sin embargo, resaltó que “después de lo de Calarcá, a mí lo que me empieza a parecer es que aquí hay no solamente un Pacto de La Picota, sino un pacto con las disidencias de las Farc. Y yo me pregunto, ¿ese pacto es para las elecciones?"

9. “Uno tiene que ser muy tacaño con los recursos del Estado y muy cuidadoso con cada centavo”

Frente a si está de acuerdo con recortar el tamaño del Estado y fusionar ministerios, Paloma Valencia señaló que “totalmente”, que le pasaría “un machete”, porque eso está “muy enmalezado”. Entre las propuestas es que de los 19 ministerios se pase a 12.

“Se fusionan. Vamos a reducir el 20 por ciento de cada ministerio. ¿Sabe cuánto nos ahorramos solamente reduciendo ese porcentaje en cada ministerio? 30 billones de pesos al año. Tenemos que buscar que eso se pueda hacer y lograr una reducción drástica", indicó.

Y frente al tema de la corrupción, Valencia fue clara en que hay que dar el ejemplo. “Uno tiene que ser muy tacaño con los recursos del Estado y muy cuidadoso con cada centavo. Quiero tener un correo personal donde toda la gente denuncie. A mí me envían muchas denuncias", dijo.

10. “Modificarla. Ya tengo un proyecto de modificación de la JEP, un primer borrador. He sido la mayor enemiga de la JEP desde su origen”

A la pregunta de si quiere eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz, la candidata presidencial fue clara: “Modificarla. Ya tengo un proyecto de modificación de la JEP, un primer borrador. He sido la mayor enemiga de la JEP desde su origen. Recogí firmas para tumbarla, en una misión con la senadora Paola Holguín y Álvaro Hernán Prada”.

Gráfica revela detalles de la victoria de Paloma Valencia en el Centro Democrático; siempre estuvo arriba en el resultado

Manifestó que “aquí nos dijeron que iba a haber un tratamiento simétrico y simultáneo para las Fuerzas Armadas y para las guerrillas. ¿Se acuerda que la palabra mágica era diferenciada? Nunca llegó esa diferenciación. ¿Sabe en qué consistió? En que hoy le ponen penas más grandes a la fuerza pública, al menos cinco años de cárcel, y las Farc no pagan un solo día de prisión".