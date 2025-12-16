Suscribirse

Confidenciales

Vicky Dávila se sumaría a la consulta de David Luna, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán

En ese sector se han ido sumando candidatos que se medirían en marzo para elegir un aspirante único.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 4:44 p. m.
Rueda de prensa precandidata presidencial Vicky Dávila, en la entrega de firmas a la Registraduria.
Vicky Dávila presentó 1,3 millones de firmas recientemente | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En las próximas horas, se podría dar una noticia que movería el tablero político del país de cara a las elecciones presidenciales del 2026. Según reveló la periodista Darcy Quinn de La FM, Vicky Dávila entraría a competir a la consulta que están conformando en la centroderecha Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y David Luna.

Además, mencionó otros nombres que podrían estar allí, como Juan Daniel Oviedo y Daniel Palacios.

En los últimos días, Dávila presentó 1,3 millones de firmas ante la Registraduría que avalan su candidatura. Allí, hizo un llamado a la unión con otros candidatos y abrió la puerta a esa posibilidad. Palacios, que radicó las firmas ese mismo día, también insistió en organizar ese proceso.

Se espera que Dávila se pronuncie en las próximas horas sobre esta movida.

