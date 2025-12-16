Confidenciales
Vicky Dávila se sumaría a la consulta de David Luna, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán
En ese sector se han ido sumando candidatos que se medirían en marzo para elegir un aspirante único.
En las próximas horas, se podría dar una noticia que movería el tablero político del país de cara a las elecciones presidenciales del 2026. Según reveló la periodista Darcy Quinn de La FM, Vicky Dávila entraría a competir a la consulta que están conformando en la centroderecha Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y David Luna.
Además, mencionó otros nombres que podrían estar allí, como Juan Daniel Oviedo y Daniel Palacios.
En los últimos días, Dávila presentó 1,3 millones de firmas ante la Registraduría que avalan su candidatura. Allí, hizo un llamado a la unión con otros candidatos y abrió la puerta a esa posibilidad. Palacios, que radicó las firmas ese mismo día, también insistió en organizar ese proceso.
Se espera que Dávila se pronuncie en las próximas horas sobre esta movida.