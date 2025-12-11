Vicky Dávila radicó 1,3 millones de firmas para avalar su candidatura presidencial: “Nos inspira la lucha de años de María Corina Machado”

La precandidata presidencial Vicky Dávila presentó en la Registraduría 1,3 millones de firmas para avalar su aspiración presidencial.

En su discurso exaltó el trabajo que ha hecho la premio nobel de Paz, María Corina Machado, entre otros temas.

“Nuestro movimiento ciudadano es una realidad. El Movimiento Valientes existe y es de carne y hueso. Hoy entregamos un 1.300.000 firmas con la frente en alto. Sin estridencias ni la parafernalia de esa cultura traqueta que tenemos que derrotar. Hoy los colombianos tenemos una responsabilidad histórica. O recuperamos el país o lo perdemos, quién sabe hasta cuándo. Libertad y democracia o neocomunismo y miseria”, dijo.

Es cierto —añadió— que “Iván Cepeda es un peligro para Colombia. Si Cepeda es elegido presidente se consolida el narcoestado. El presidente de los EE. UU. acaba de decir que Petro será el siguiente, pues Cepeda es el siguiente después de Petro. No podemos condenar a Colombia a esa tragedia".

Pero Cepeda, según Dávila, no es al único al que tienen que derrotar.

“Es que no podemos estar condenados a elegir entre el diablo y el demonio. Tendremos que derrotar también a las mafias y a los criminales. La cocaína y la corrupción y la plata sucia del Cartel de los Soles, de Maduro y Saab, infiltrada en las elecciones del 2026. Por eso, no descansaré en buscar la union de los candidatos de oposición, que nunca han sido petristas y que hoy se mantienen en que quieren ir a una gran consulta. El camino no es fácil, pero, siendo diferentes, si estamos juntos, seremos más fuertes. El tiempo se agota. Y los ciudadanos tienen derecho a una candidatura sólida y decente. Tenemos que elegir un gobierno intachable. Esa es nuestra obligación moral con los colombianos”, manifestó.

Dávila afirmó que las firmas de los valientes que radicó este jueves en la Registraduría son una demostración de fuerza ciudadana.

Inscripción de firmas de la precandidata presidencial Vicky Dávila en la Registraduria. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Aquí no hay estructuras políticas, ni maquinarias, no hay favores. No hay cuestionados. Los colombianos valientes no tenemos precio ni le ponemos precio a nadie. Hoy nos levantamos contra aquellos que hacen una política que dejó de servir a los ciudadanos. No nos resignamos, tenemos convicciones y principios sólidos, no nos arrodillamos, bajo ninguna circunstancia”, enfatizó.

Y anunció: “Como presidenta vengo a enfrentar a los corruptos, no a aliarme con ellos. Pagarán sus penas completas y en cárceles normales. A los corruptos y a los narcos les quitaremos plata que se han robado y los bienes. Sea quien sea. Tendremos un bloque de búsqueda anticorrupción. Y los internos trabajarán obligatoriamente”.

Reiteró que, como presidenta, acabará la paz total de Gustavo Petro, extraditará de manera exprés a los narcos y les envió un contundente mensaje a Iván Mordisco, Calarcá Córdoba, Iván Márquez, Antonio García, Chiquito Malo, entre otros: “Empezaré por ustedes”.

También anunció que recuperará la inteligencia, “fumigaremos la coca, tenemos que bombardear y recuperar la seguridad ciudadana, con recompensas, trabajo serio con alcaldes y gobernadores, tecnología y un plan de choque contra la impunidad. Trabajaremos con EE. UU. en un plan Colombia 2.0, y regresará Israel el 7 de agosto del 26″.

Dijo que quienes la respaldaron con sus firmas son trabajadores, madres que luchan de sol a sol por sus hijos, jóvenes que buscan sus sueños y hombres recios que enfrentan una a una las dificultades.

“Soy como ustedes. Vengo de donde viene la mayoría de ustedes. Nací en un pueblo, en medio de la pobreza y con el futuro en pronóstico reservado. Así viven más de 16 millones de colombianos pobres”, dijo.

Por eso, “creo en un Estado austero, más pequeño y más eficaz, que recupere la confianza inversionista y donde las oportunidades rompen los círculos de miseria, y en eso trabajaré incansablemente”.

Propuso dos millones de soluciones de vivienda para los más vulnerables, muy especialmente madres cabeza de hogar. “Los jóvenes necesitan una oportunidad para estudiar carreras técnicas (inteligencia artificial, programación, inglés, turismo) y lograr, con la compañía del Estado, su primer empleo”.

Y siguió: “Como presidenta, si Dios quiere y ustedes lo deciden, nos aseguraremos de que los colombianos tengan sus medicamentos. Hoy quienes tienen problemas cardíacos, los diabéticos, los pacientes renales, quienes padecen cáncer, VIH, además de otras enfermedades huérfanas, están en riesgo de muerte. A los colombianos, pacientes y médicos y enfermeras, todo el personal de la salud, les digo: vamos a recuperar el sistema”.

Insistió en que el Movimiento Valientes nació para jugársela por la verdad, para decir las cosas como son, aunque no sea políticamente correcto, para enfrentar a quienes han usado el poder para robar, mentir y someter al país. “No les debemos nada y no les tenemos miedo”, dijo.

Recordó a grandes de las últimas décadas como Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara Bonilla, entre otros, quienes entregaron su vida con tal de no unirse a las mafias del narcotráfico, según afirmó.

“Enfrentaron a las mafias y su legado está vivo. Jamás olvidaremos el sacrificio de Miguel Uribe Turbay. El narcotráfico, que está más vivo que nunca, y los intereses políticos lo asesinaron”.

Volviendo a sus propuestas, manifestó que pondrá en marcha un plan de crecimiento sólido, exploración y explotación de petróleo, fracking y se recuperará la suficiencia energética.

“Hoy empieza una etapa distinta: convertir esta fuerza ciudadana en una victoria indiscutible. Vamos a defender a Colombia con carácter, pero con decencia. Este movimiento nació libre. Y va a gobernar libre. Porque cuando un liderazgo les pertenece a los ciudadanos, el pueblo manda. Y eso es lo que estamos haciendo hoy”, afirmó.