La precandidata a la Presidencia Vicky Dávila aseguró que el gobierno de Gustavo Petro seguirá “metiendo la mano” en las elecciones. La aspirante a la Casa de Nariño acusó a la administración Petro de estar buscando “comprar” los comicios del próximo año, en los que se elegirá a su sucesor.

Dávila hizo esas afirmaciones compartiendo un proyecto de decreto del Ministerio de la Igualdad que modificaría la norma que había publicado esa cartera en 2023 para crear el Programa Nacional de Jóvenes en Paz, el mismo con el que el poder ejecutivo buscó apoyos económicos para los menores de edad con el compromiso de que los beneficiarios de ese programa dejaran las armas.

“El Gobierno les va a seguir metiendo la mano a las elecciones. Están publicando un proyecto de decreto que modifica el programa Jóvenes en Paz”, advirtió la precandidata.

En la versión publicada en 2023 se hacía referencia a que los beneficiarios de ese subsidio serían los jóvenes entre los 14 y 28 años que cumplieran con cinco criterios, el primero de ellos “estar en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios”.

El proyecto de decreto cambia la redacción de ese punto, estableciendo que esos giros aplicarían para aquellos que estén “en pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios”.

Sumado a ese punto, la precandidata advirtió: “Con este proyecto de decreto podrán recibir apoyo quienes tengan ‘orden de captura o aprehensión’”, lo que llevaría a que presuntos delincuentes sean beneficiarios de los giros del Gobierno nacional.

El proyecto de decreto fue publicado por el Ministerio de la Igualdad para comentarios en julio y estuvo abierto para comentarios de la ciudadanía durante 15 días calendario. “Este gobierno corrupto empeñado en comprar las elecciones de 2026″, alertó Dávila.

