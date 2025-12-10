Suscribirse

Vicky Dávila advierte que el Gobierno seguirá “metiendo la mano a las elecciones” e hizo preocupante alerta sobre Jóvenes en Paz

La precandidata a la Presidencia cuestionó que se abra la puerta a darles giros del Estado a jóvenes señalados de cometer delitos.

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 1:40 p. m.
Vicky Dávila, precandidata presidencial
La precandidata a la Presidencia Vicky Dávila aseguró que el Gobierno quiere "comprar" las elecciones. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

La precandidata a la Presidencia Vicky Dávila aseguró que el gobierno de Gustavo Petro seguirá “metiendo la mano” en las elecciones. La aspirante a la Casa de Nariño acusó a la administración Petro de estar buscando “comprar” los comicios del próximo año, en los que se elegirá a su sucesor.

Dávila hizo esas afirmaciones compartiendo un proyecto de decreto del Ministerio de la Igualdad que modificaría la norma que había publicado esa cartera en 2023 para crear el Programa Nacional de Jóvenes en Paz, el mismo con el que el poder ejecutivo buscó apoyos económicos para los menores de edad con el compromiso de que los beneficiarios de ese programa dejaran las armas.

“El Gobierno les va a seguir metiendo la mano a las elecciones. Están publicando un proyecto de decreto que modifica el programa Jóvenes en Paz”, advirtió la precandidata.

Contexto: Vicky Dávila habla de Juan Carlos Pinzón: “Un candidato con experiencia, un hombre decente. Lo han querido desprestigiar”

En la versión publicada en 2023 se hacía referencia a que los beneficiarios de ese subsidio serían los jóvenes entre los 14 y 28 años que cumplieran con cinco criterios, el primero de ellos “estar en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios”.

El proyecto de decreto cambia la redacción de ese punto, estableciendo que esos giros aplicarían para aquellos que estén “en pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios”.

Contexto: “Creo que a Maduro hay que sacarlo por las buenas o por las malas”: Vicky Dávila

Sumado a ese punto, la precandidata advirtió: “Con este proyecto de decreto podrán recibir apoyo quienes tengan ‘orden de captura o aprehensión’”, lo que llevaría a que presuntos delincuentes sean beneficiarios de los giros del Gobierno nacional.

El proyecto de decreto fue publicado por el Ministerio de la Igualdad para comentarios en julio y estuvo abierto para comentarios de la ciudadanía durante 15 días calendario. “Este gobierno corrupto empeñado en comprar las elecciones de 2026″, alertó Dávila.

El Programa Nacional de Jóvenes en Paz estableció una ruta de acompañamiento a los jóvenes durante un periodo mínimo de seis meses que podría prorrogarse hasta 18 meses, según el cumplimiento de los compromisos de los beneficiarios.

