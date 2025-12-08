Suscribirse

Vicky Dávila habla de Juan Carlos Pinzón: “Un candidato con experiencia, un hombre decente. Lo han querido desprestigiar”

La precandidata propone una alianza “sin Abelardo y hasta Fajardo”. Y dice lo que piensa de sus competidores.

Redacción Semana
8 de diciembre de 2025, 12:49 p. m.
Vicky Dávila ed 2265
Vicky Dávila y Juan Carlos Pinzón | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En su entrevista con SEMANA, Vicky Dávila dijo sin tapujos lo que piensa del poder, la política y la carrera por el 2026. Y también se refirió a algunos protagonistas de esa competencia.

La precandidata lanzó una propuesta llamativa. Ante la negativa de Abelardo de la Espriella de participar en una consulta y los reparos que ella ha hecho públicos sobre el penalista, Dávila ajustó la frase de Álvaro Uribe, que ha hecho carrera como propuesta para derrotar al petrismo, así: “Sin Abelardo y hasta Fajardo”.

Vicky soltó algunos nombres de quienes podrían sumarse a esa coalición. “Estoy abierta, escuchando, conversando con mucha gente. Hay gente muy buena. Puedo resaltar a las precandidatos del Centro Democrático, a Juan Carlos Pinzón, a Sergio Fajardo, a Juan Manuel Galán, a David Luna, a Enrique Peñalosa, a Aníbal Gaviria, solo por mencionar algunos nombres. Se puede lograr una gran unión”.

Y, específicamente, sobre Juan Carlos Pinzón dijo: “Es un candidato con mucha experiencia, un señor también decente, lo han querido desprestigiar y demás, pero es una persona que está capacitada, con la cual también se podría trabajar. Lo que hay es gente buena y que quiere al país”

Habla VICKY DÁVILA: &quot;Hay que derrotar a la dupla diabólica de Petro y Cepeda&quot; | Semana Noticias

Vicky DávilaJuan Carlos PinzónElecciones 2026

