Vicky Dávila habla de Juan Carlos Pinzón: “Un candidato con experiencia, un hombre decente. Lo han querido desprestigiar”

En su entrevista con SEMANA, Vicky Dávila dijo sin tapujos lo que piensa del poder, la política y la carrera por el 2026. Y también se refirió a algunos protagonistas de esa competencia.

La precandidata lanzó una propuesta llamativa. Ante la negativa de Abelardo de la Espriella de participar en una consulta y los reparos que ella ha hecho públicos sobre el penalista, Dávila ajustó la frase de Álvaro Uribe, que ha hecho carrera como propuesta para derrotar al petrismo, así: “Sin Abelardo y hasta Fajardo”.

Vicky soltó algunos nombres de quienes podrían sumarse a esa coalición. “Estoy abierta, escuchando, conversando con mucha gente. Hay gente muy buena. Puedo resaltar a las precandidatos del Centro Democrático, a Juan Carlos Pinzón, a Sergio Fajardo, a Juan Manuel Galán, a David Luna, a Enrique Peñalosa, a Aníbal Gaviria, solo por mencionar algunos nombres. Se puede lograr una gran unión”.