YESID LANCHEROS: Vicky, hemos visto que le ha formulado una serie de preguntas al precandidato presidencial Iván Cepeda. ¿Cuál es su preocupación con él?

VICKY DÁVILA: Si Iván Cepeda gana la presidencia, definitivamente se consolida el narco-Estado; ese que nos quiere imponer Gustavo Petro. La verdad es que Cepeda representa lo que hemos visto a lo largo de su trayectoria pública. Lo hemos visto rodeado de los peores criminales de Colombia. Siempre digo: por favor, hagan el ejercicio, consulten Google, pongan el nombre de Iván Cepeda y ahí lo encuentran. Las imágenes muestran simpatía, camaradería. Así que Cepeda representa un peligro muy grande para Colombia y por eso unidos vamos a derrotarlo. Vamos a derrotar la dupla diabólica de Petro y Cepeda.

Y.L.: ¿Por qué la llama una “dupla diabólica”?

V.D.: Porque eso son. Usted solamente tiene que ver lo que ha sido el Gobierno de Petro. Un desastre. Acabó con la seguridad, los criminales solo han tenido beneficios, los narcos están mejor que nunca, estamos inundados de coca y cocaína, destruyó el sistema de salud. A los ciudadanos no les dan sus medicamentos. El déficit está disparado, lo mismo que la deuda, no se cumple la regla fiscal. La corrupción nos tiene del cuello. Petro no se inventó la corrupción, pero sí ha gobernado con ella. Entonces, toda esa porquería es la que representa esa dupla diabólica de Petro y Cepeda.

Y.L.: Según la más reciente encuesta de Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, Cepeda puntea en la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026…

V.D.: Pero es que tiene todo el aparato y la plata del Estado a su servicio. Yo le hice varias preguntas a él y no me las ha contestado. Por ejemplo, ¿perteneció o ha pertenecido, de alguna manera, a la estructura criminal de lo que el país ha conocido como las Farc? ¿Es un comandante urbano? ¿Con qué plata está haciendo su campaña? ¿Es cierto que la está haciendo con plata de los colombianos? ¿Es cierto que todo el aparato del Estado está en su campaña y a su servicio? Es que vemos a Petro hacer campaña a favor de Cepeda, y sin vergüenza alguna. Otras: ¿por qué apareció su nombre en los computadores de Raúl Reyes? ¿Por qué un frente de las Farc se llamó como su papá, Manuel Cepeda Vargas? Son cosas que los colombianos tienen que saber.

Vicky Dávila dice que Iván Cepeda es un político sin moral. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Y.L.: ¿Qué representa Cepeda para Colombia?

V.D.: Es un político sin moral porque hoy nos está diciendo que va a recortar el gasto, que va a acabar el despilfarro, que va a hacer un recorte republicano; mentira. Cepeda es un político sin autoridad moral. Le pregunto: ¿dónde estaba cuando con la redacción de SEMANA denunciamos toda la corrupción de este Gobierno? ¿Dónde estaba cuando denunciamos los ‘petrovideos’; lo de Nicolás Petro y Day Vásquez; lo de Marelbys Meza, la niñera de Laura Sarabia, y los audios de Benedetti? Ahí estaba, con simpatía, apoyando (al Gobierno), eso se llama complicidad política. Cepeda es un cómplice político de Petro, de este Gobierno corrupto y, por tanto, representa exactamente la misma porquería que Petro.

Y.L.: Vicky, hace ya más de un año usted renunció a la dirección de SEMANA para incursionar en la política. ¿Cómo ha sido la experiencia?

V.D.: Por un lado, magnífica y fantástica. Soy privilegiada de poder tener esta oportunidad. La política, en sí misma, significa poder servirle al otro, poder transformar su vida. Para mí ha sido volver a recorrer el país desde otra perspectiva. He estudiado los temas a profundidad. Estar aquí ha sido una bendición. Pero, por el otro lado, estoy conociendo el infierno…

Y.L.: ¿Sí? Y lo llama “el infierno”.

V.D.: Sí…

Y.L.: ¿Qué ha conocido en ese infierno?

V.D.: Excúseme que utilice esta palabra, pero el sistema está podrido y es una mierda.

Y.L.: Esa es una frase que uno escucha de personas que entran a la política y advierten: “Esto está podrido”.

V.D.: Pero hay gente buena, maravillosa en la que puedes confiar, que conoce el Estado; pero también está toda la porquería.

Y.L.: ¿Por qué dice que el sistema está podrido?

V.D.: Porque hay corrupción, hay criminales, hay mafias, hay toda clase de entramados corruptos. Hay pactos, plata sucia, toda la porquería que usted pueda imaginar. Todo eso es lo que creo que tenemos que transformar. Si soy presidenta de Colombia, el país empieza a ser diferente porque soy diferente, soy intachable, no soy corrupta, no transo, soy firme, tengo principios, no tengo flexibilidad moral. Esa flexibilidad moral de Iván Cepeda que, por ejemplo, apoya a este Gobierno corrupto, pero ahora dice que va a acabar la corrupción, ¡mentira, mentira! Él ha formado, para bien o para mal, parte de la misma porquería.

Y.L.: ¿Qué no le ha gustado de la política?

V.D.: Me gusta hacer la salvedad de que he encontrado a gente buena, linda, muy especial en este mundo. Encontrarse con la gente, abrazarla, escucharla, construir juntos un plan de gobierno, esa es una experiencia que ojalá todos los colombianos pudieran vivir. Pero, por el otro lado, me he encontrado con gente traicionera, sin palabra, capaz de decirte una cosa ahora, pero le ponen un micrófono a las horas y va y dice otra. Gente que es capaz de transar, que tiene intereses personales, que se vende, que tiene precio. Eso ha sido asqueroso.

Y.L.: Dice usted que es un “infierno”.

V.D.: Sí, es el infierno

Y.L.: Se alista para entregar las firmas a la Registraduría con el fin de avalar su inscripción como candidata presidencial. ¿Cuántas serán?

V.D.: En el último conteo, para el momento de esta entrevista, estábamos llegando a 1.200.000 firmas. Ese es el mandato que tengo de los ciudadanos para que luchemos juntos, los valientes, por un país seguro, que recupere su sistema de salud, que tenga oportunidades para todos, que luche de frente contra la corrupción. Por un país en el que la persona que esté en la presidencia no sea ladrona, que no esté puesta por las mafias, ni por la plata de Maduro, ni por la de Saab, ni por la de la cocaína, los carteles y los grupos criminales. Ese es el mandato. Por eso aprovecho para decirles: Dios les pague. Vamos a entregar las firmas este próximo 11 de diciembre. Gracias por la confianza, por confiar en mí, por respaldarme, por no dejarme sola. Ustedes saben que yo soy diferente y que nuestro gobierno será diferente.

Y.L.: Usted inscribirá su candidatura a nombre del Movimiento Valientes. ¿De dónde surgió ese concepto?

V.D.: Cuando menciono la palabra valientes, de verdad se me llena el alma. Valientes somos millones de colombianos que hemos tenido que padecer todo. Piense usted, reponernos a Pablo Escobar, al narcotráfico, a las Farc, al ELN, a los paramilitares, a los desastres naturales, al terrorismo, a la cocaína, a la corrupción, ¡a todo eso! Y a la pobreza. Eso me da pie para decirle algo, Yesid, yo nací en Tuluá, me crie en Buga, en Bugalagrande, en Cali, en una familia muy pobre, como la mayoría de los colombianos. Cuando nací, mi futuro tenía pronóstico reservado. Con mucho amor de la familia, con oportunidades, talento, trabajo, esfuerzo, ¡hombre!, pude romper ese círculo vicioso de la miseria. Y eso me hace sentir muy conectada con todos aquellos que siguen esperando una oportunidad.

Por eso, le digo: Iván Cepeda es un fraude, Petro es un fraude. Nosotros estamos proponiendo un país con oportunidades, donde los jóvenes puedan estudiar y tener su primer empleo. A mi mamá le tocó guerrear con sus tres hijos, hoy tiene cinco, se volvió a casar, pero le tocó sola por mucho tiempo y nos sacó adelante. ¿Qué necesita, por ejemplo, una mujer cabeza de hogar? Un Estado que le diga: la ayudo a conseguir empleo, la preparo, pero además le doy un subsidio y el sistema financiero le presta a un precio para que pueda pagar su crédito. Solo así, atendiendo a los más pobres, vamos a sacar a Colombia adelante.

Y.L.: Usted es una de las personas con mayor reconocimiento en el país, según las encuestas. En las calles, en las regiones, ¿qué le dice la gente?

V.D.: Muchos me recuerdan, entre otras, por la sección de ‘La cosa política’ (de Noticias RCN). Tienen muy presente mi paso por Telepacífico, TV Hoy, QAP, La W, SEMANA, mi cubrimiento del terremoto del Eje Cafetero, mi entrevista a Hugo Chávez. Luego de eso, cuando se rompe el hielo en el contacto con la gente, los colombianos saben que soy como ellos, que vengo de donde viene la mayoría de ellos, que tuve que sufrir y padecer muchas cosas que ellos padecen y viven a diario. Por eso estoy comprometida con ellos y los llevo en mi corazón. Entiendo que hay que llenar este país de oportunidades para que los colombianos no solo puedan soñar, sino hacer realidad esos sueños. Ese abrazo, ese beso, ese tomarnos de las manos, ha sido recargarme de energía. Cuando todo esto termine, y con el favor de Dios, y si los ciudadanos deciden que ganemos las elecciones, le digo una cosa: voy a ser una mejor persona y una mejor profesional.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, en entrevista con la precandidata presidencial, Vicky Dávila. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Y.L.: La inseguridad es uno de los principales problemas del país. Lo que pasa en las ciudades, pero también la amenaza de las disidencias de las Farc, del ELN, del Clan del Golfo. ¿Usted qué propone para enfrentar la criminalidad?

V.D.: Lo primero que tenemos que tener es firmeza y claridad de que hay que recuperar la autoridad y la fuerza legítima del Estado para utilizarla sin complejos y sin abusos. Es muy importante lo que digo de sin abusos, siempre enmarcados en la Constitución y la ley. Siendo Gobierno, el 7 de agosto de 2026, acabaremos con la paz total. Trabajaremos con Estados Unidos, recuperaremos el aparato de inteligencia, no solo policial y militar, sino que le meteremos inteligencia artificial a la lucha contra el crimen en Colombia. Traeremos tecnología y le presentaremos al presidente Donald Trump un Plan Colombia 2.0. Vamos a reincorporar algunos miembros de la fuerza pública que fueron retirados y que son claves, estratégicos, para recuperar especialmente ese aparato de inteligencia. El 7 de agosto de 2026 vamos a instalar un consejo de oficiales y suboficiales retirados, con lo mejor de la experiencia, que no se ponen el uniforme pero que nos ayudarán a guiar a nuestras Fuerzas Armadas.

Le vamos a declarar la guerra al narcotráfico, vamos a fumigar, a usar el avión fantasma, a bombardear de manera técnica el crimen. Vamos a darles garantías a nuestros policías y militares, eso es algo muy importante para nosotros. El 7 de agosto de 2026 presentaremos un proyecto para nuestros policías y militares, ellos necesitan garantías jurídicas que les permitan defender la vida y los bienes de los ciudadanos. Hoy están indefensos, empobrecidos, vueltos nada. Van a volver las recompensas y las extradiciones. En esto último, voy a proponerle a la Justicia que sean extradiciones exprés, en casos muy particulares. Por ejemplo, a Mordisco lo capturamos y al otro día está en el avión de la DEA.

Vamos a luchar contra el crimen de la mano de los alcaldes, de los gobernadores, de los ciudadanos, vamos a acabar con esa mentalidad de derrotados que tenemos hoy.

Y.L.: Es decir, ¿usted no se mostraría dispuesta a abrir una mesa de paz con ninguna organización criminal?

V.D.: ¿Pero eso para qué ha servido? ¿Vamos a seguir en lo mismo? Eso es lo que quiere hacer Iván Cepeda. Él, según un titular de La Silla Vacía, que lo llamaba “arquitecto de la paz total”, quiere seguir en esos diálogos, en esas tales conversaciones que solo han beneficiado a la cocaína, a los narcos y por lo cual el presidente de Colombia está hoy en la Lista Clinton, se quedó sin visa y estamos desertificados. No. Cero diálogos.

Para arrancar, vamos a recuperar el territorio con autoridad, con la fuerza legítima del Estado, y llevando ese Estado a los diferentes territorios con salud, educación, oportunidades, emprendimientos, préstamos, créditos y acompañamiento. No podemos seguir dejando a los ciudadanos solos, abandonados. Hoy están secuestrados. El Cauca está secuestrado, Putumayo está secuestrado, el Chocó está secuestrado. Estamos secuestrados, en manos del hampa.

Y.L.: ¿Y frente a la inseguridad ciudadana qué plantea?

V.D.: Hay que trabajar de la mano con alcaldes y gobernadores. Aquí tenemos que hacer equipo. En esa primera semana de gobierno, nos vamos a reunir con los mandatarios y empezaremos a trabajar para solucionar este problema de la inseguridad ciudadana. ¿Qué requerimos? Inteligencia. ¿Dónde están las bandas? Hay que trabajar con el sector Justicia en un plan de choque contra la impunidad. No podemos seguir permitiendo que los bandidos queden libres. Van, roban, atracan, matan y luego quedan libres. Tenemos que subsanar esa falencia en la Justicia.

Los policías llevarán cámaras en su pecho para grabar esos momentos de flagrancia. Ahí habrá una prueba. Vamos a tener tecnología, cámaras que de verdad sirvan. Si soy presidenta, voy a trabajar con la Policía, voy a respaldar a la institución, voy a estar de su lado, voy a ser una más de ustedes. Pero eso sí, me tienen que dar resultados, le tienen que dar resultados a la ciudadanía.

El caso de Jean Claude, ocurrido en Bogotá, no se puede repetir. Es el dolor de un padre que viene a celebrar el cumpleaños de su hijo y lo que hace es enterrarlo porque unos bandidos, entre ellos un muchacho de 16 años, un asesino, sencillamente decidió quitarle la vida a su hijo. Tenía toda la vida por delante. Y ese es otro tema crucial, el de los menores…

Y.L.: Frente a esos menores de edad involucrados en hechos criminales, ¿qué haría?

V.D.: Aquí el hampa se llenó de menores. Muchos de esos muchachos no tienen oportunidades, no tienen a unos padres que respondan por ellos, no están estudiando. No hay una política de gobierno que en realidad evite la deserción escolar, que esté vigilante de que sí estén cumpliendo sus metas académicas y, entonces, terminan metidos en grupos criminales. El que mató a Miguel Uribe Turbay era también un muchacho de 15 años. Y a ellos hay que castigarlos de acuerdo con el tamaño del daño. Tenemos que acabar ese cuentico de que son niños. A pesar de eso, son asesinos peligrosos que tienen que irse muchos años a la cárcel.

Vicky Dávila asegura que Álvaro Uribe es un hombre que ha dado todo por este país. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Y.L.: ¿Qué mensaje les envía hoy a los militares y policías?

V.D.: A nuestros héroes les digo: estoy con ustedes y sé que ustedes están conmigo. Los voy a respaldar, los voy a cuidar, vamos a luchar juntos contra el crimen, vamos a recuperar el territorio, a combatir a los narcos, la cocaína, a volver a fumigar y que nuestras Fuerzas Armadas sean grandes, inmensas. Si pudimos en su momento con Pablo Escobar, si hemos dado batallas tan grandes, si logramos dar de baja a Alfonso Cano, que era el jefe de las Farc en su momento, podemos lograrlo todo y lo vamos a lograr. Solo necesitamos ganar las elecciones. Nuestras Fuerzas Armadas van a volver a ser grandes, a tener inteligencia, a estar dotadas de todo lo que necesitan, a tener tecnología y van a contar con una comandante en jefe que nunca los va a humillar como Petro los ha humillado, haciendo efectiva su venganza. Yo estoy con ustedes y sé que ustedes están conmigo.

Y.L.: Vicky, hablemos de política, de mecánica electoral…

VD.: Ay, ya se metió usted a lo más problemático…

Y.L.: Usted ha dicho que no está de acuerdo en formar parte de una coalición con el precandidato Abelardo de la Espriella. ¿Cuáles son sus razones?

V.D.: Creo que he sido muy clara. Este es un momento de unidad, soy consciente de eso. Les propongo a los colombianos valientes, que somos millones, que vayamos juntos. Sé que dentro de los aspirantes presidenciales también hay esa conciencia de que se necesita la unidad. Hoy quiero decirles a los colombianos que estoy comprometida con esa unidad. Usted me pregunta por una persona en particular y déjeme decirle lo siguiente: el país ya sabe qué pienso, ya hice las advertencias, el país sabe a qué se enfrenta. Les pido que recapaciten, que entiendan de qué estamos hablando. No estamos hablando de un invento, no estamos hablando de una mezquindad, no estamos hablando de una rabia. Estamos hablando de qué le conviene a Colombia. Así que no creo que sea necesario decir nada más.

Unidos vamos a derrotar a la dupla diabólica Petro-Cepeda. Lo vamos a hacer juntos, lo vamos a lograr. Y vamos a derrotar a las mafias, la corrupción, la cocaína, a Maduro, a Saab, a toda esa porquería la vamos a derrotar. Vamos a tener un país que empiece un nuevo rumbo a partir del 7 de agosto de 2026. A Abelardo solo le digo: nos vemos en la primera vuelta en mayo del próximo año.

Y.L.: Abelardo de la Espriella anunció que va directo a la primera vuelta. Pero el expresidente Uribe lleva meses insistiendo en una coalición que vaya desde Fajardo hasta Abelardo. Y ese llamado ya tiene dos resistencias, el del propio Fajardo y el suyo...

V.D.: Pero no es contra el expresidente Álvaro Uribe, bajo ninguna circunstancia. Uribe es un hombre que ha dado todo por este país, que sigue luchando, que está buscando la unidad, la unión; todo el reconocimiento para el expresidente Uribe, todo el honor, todo el cariño. Tengo que decirle que entonces hay que mirar qué está pasando. Probablemente lo que está pasando es que Abelardo llegó a dividir la derecha.

Y.L.: ¿Usted cree eso?

V.D.: Sí. Y más que a dividir la derecha, a dividir la oposición. Porque entre los demás no hay problema. Si Abelardo no está, entonces podemos pensar en una gran consulta que sea sin Abelardo y hasta Fajardo.

Y.L.: Usted está cambiando la frase: “Sin Abelardo hasta Fajardo”.

V.D.: Sin Abelardo hasta Fajardo.

Y.L.: ¿Por qué considera que Abelardo de la Espriella llegó a dividir la derecha?

V.D.: Por lo que es y por lo que representa, en lo cual no voy a ahondar. Yo le he hecho unas preguntas, no las ha respondido, y el país tiene que conocer toda la verdad acerca de lo que representa Abelardo, de lo que es él, y, sobre todo, de que es un candidato inviable, eso nos lo mostró Invamer. Según Invamer, Abelardo no le gana a Cepeda en segunda vuelta, Cepeda le saca 20 puntos de ventaja. Entonces, ¿tenemos miedo de que se quede este Gobierno? ¿No queremos que se quede este Gobierno representado en el otro de la dupla diabólica, Iván Cepeda? Pues entonces tenemos que mirar a un candidato o una candidata viable. Aquí hay gente muy buena, decente, correcta, que puede llevar los destinos de Colombia. Y eso es lo que digo, y eso es lo que propongo.

Y.L.: ¿Con quiénes sí estaría dispuesta a hacer una alianza?

V.D.: Estoy abierta, escuchando, conversando con mucha gente, hay gente muy buena. Puedo resaltar a las precandidatos del Centro Democrático, a Juan Carlos Pinzón, a Sergio Fajardo, a Juan Manuel Galán, a David Luna, a Enrique Peñalosa, a Aníbal Gaviria, solo por mencionar algunos nombres. Se puede lograr una gran unión. En el caso de Claudia López, lo que pasa es que ella es petrista, entonces no entraría acá. Ella votó por Petro en 2018; en 2022 celebró la victoria, estuvo con Petro y piensa como Petro, entonces no la cuento aquí. De resto, podemos llegar a un gran acuerdo con todos. Si no, pues también existe la posibilidad de seguir este camino de la mano de los ciudadanos valientes, y, bueno, ver a dónde nos llevan Dios y los ciudadanos.

Y.L.: Es decir, ¿usted no descarta llegar sola a la primera vuelta en mayo de 2026?

V.D.: Sí, no lo descarto. No podemos no abrirnos a la unidad, yo estoy abierta a la unidad, quiero la unidad, la unión, creo que juntos vamos a ser más poderosos, pero pues esa otra posibilidad también está y siempre va a estar.

Y.L.: ¿Qué opina de Sergio Fajardo?

V.D.: Para él, mucho respeto. Creo que es una persona decente, que ha dado una lucha de mucho tiempo buscando transformar el país. Como todo en la vida, tenemos diferencias, distancias. Pero para él, todo mi respeto, sin lugar a dudas.

Y.L.: ¿Juan Carlos Pinzón?

V.D.: Es un candidato con mucha experiencia, un señor también decente, lo han querido desprestigiar y demás, pero es una persona que está capacitada, con la cual también se podría trabajar. Lo que hay es gente buena y que quiere al país.

Y.L.: Usted elaboró un documento que resume sus propuestas en 100 puntos. Quiero preguntarle por lo social, por salud, educación y vivienda. ¿Cuáles son sus propuestas en esos tres frentes?

V.D.: Propongo dos millones de soluciones de vivienda para los colombianos más humildes, para las mujeres cabeza de hogar, para las madres comunitarias, para los jóvenes menores de 30 años que están luchando por emprender. Cuando era niña, yo nunca tuve casa. Por eso, estoy proponiéndole al país la revolución de la vivienda, se adjudica un subsidio, que sea generoso, pero que el sistema financiero, con un corazón inmenso, siendo próspero, preste a tasas de interés que sean cómodas. Incluso he planteado que acabemos con la tasa de usura para que ese crédito irradie a los más pobres y donde la garantía esté en el Estado.

No queremos unos bancos quebrados, no queremos fintechs quebradas, queremos un sistema financiero sólido y fuerte, próspero, pero lo necesitamos con un corazón inmenso que nos permita que a todos les llegue una oportunidad.

A los jóvenes, es importante que puedan prepararse de manera rápida, técnica, que sean programadores, expertos en inteligencia artificial y turismo, bilingües y muchos otros oficios que les permita tener rápidamente ese primer empleo. El Estado tiene que ayudarles a conseguirlo, en una gran bolsa de empleo nacional, en la empresa privada, claro. Los jóvenes necesitan compañía, no podemos seguir con casi tres millones de jóvenes a los que llaman ‘ninis’, no estudian, no trabajan. Me duele que les digan ‘ninis’. Seguro no han tenido una oportunidad.

Cuando era niña, nunca tuve casa. Fue luego cuando tuve un buen trabajo y cuando el sistema financiero confió en mí y me prestó. Entonces pudimos juntar esfuerzos y mi mamá pudo tener por primera vez una casa. Sé que si a 1.800.000 madres cabeza de hogar en situación vulnerable les damos esa oportunidad y empleo para que puedan sacar a sus familias adelante, este país empieza a ser diferente.

Y.L.: La crisis del sector salud no da espera. ¿Cuáles serían sus decisiones?

V.D.: El sistema fue víctima de la doctora muerte, la doctora Carolina Corcho, que estuvo por aquí, y del presidente Petro. Asfixiaron el sistema, lo acabaron a su manera. No lo pudieron hacer a través de la reforma, entonces hubo una asfixia mecánica de la cual la doctora muerte se vanagloriaba en su momento porque lo estaban planeando y lo ejecutaron. Entonces, el sistema no funciona, hay millones de personas que no tienen sus medicamentos. No hay citas, no hay procedimientos, es un caos y la deuda cada vez es más grande.

Y.L.: ¿Qué hacer?

V.D.: Lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos el 7 de agosto de 2026 al Gobierno es que va a quedar solucionado el tema de los medicamentos. Como presidenta de Colombia me voy a encargar de pagarles a las farmacéuticas para que nunca más un colombiano vuelva a mendigar los medicamentos en una ventanilla. Las personas diabéticas, cardíacas, con problemas hepáticos, los que tienen tensión alta, cáncer, VIH o enfermedades huérfanas o renales están en peligro de muerte. O sencillamente están dejando de comer para poder comprar los medicamentos.

Conocí el caso de un señor que se reúne con otros pacientes con problemas renales, compran una cajita de pastillas y se la reparten para evitar estar todo el mes sin el medicamento. Eso es una infamia. No sabemos hoy cuántas personas en realidad se han muerto porque no les han dado los medicamentos. Cuando sea presidenta, voy a destapar esa dolorosa verdad. Los únicos responsables van a ser los de este Gobierno corrupto.

Hay que pagar la deuda, vamos a hacer una auditoría que nos permita saber de verdad qué debemos. Ahí hay mucha corrupción, esa es una realidad y vamos a pagar con títulos o con una subasta inversa. O vamos a hacer lo que está proponiendo José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, un ahorro programado de la administración, o vender un bien del Estado o buscar más alternativas, pero vamos a pagar, eso es un hecho. El sistema será de aseguramiento mixto, donde las mejores EPS se van a quedar, van a prestar el mejor servicio y las que no sirven se van a liquidar. Este Gobierno, por corrupto, lo que hizo fue intervenir las EPS, la situación empeoró porque lo que quería era el manejo de la plata para comprar las elecciones de 2026.

Nosotros vamos a sacar a esas EPS que no sirven y vamos a tener un Estado leal con sus obligaciones, vigilante, que cuide cada peso de la salud de los colombianos, que cumpla con sus obligaciones y que ponga las reglas. Y van a regresar los técnicos, tienen que volver al Invima, al Ministerio de Salud, a todo el Gobierno. La Superintendencia de Salud no puede ser una policía política, tiene que ser más decente que los decentes, vigilar cada peso y hay que tener una política farmacéutica de compras centralizadas.

Hay que cumplirles a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, a todo el personal de la salud, tenemos una deuda con ellos. Pasaron de ser héroes, los aplaudimos en la pandemia, en los balcones, nos salvaron la vida a millones de colombianos, y ahora son unos tomadores de tinto en la 93, según Petro. Yo les voy a restablecer su honor. Tengo marido médico, sé lo que sufre un médico, sé lo que viven, sé de su sacrificio, sé lo que están pasando, duermo con ese sacrificio ahí en mi cama, es mi esposo, un hombre bueno y trabajador, sé lo que viven los médicos y todo el sector. Entonces voy a cumplirles y una cosa sencilla, una cosa más, la UPC que ha generado tanta controversia…

Vicky Dávila dice que está convencida de que el próximo gobierno debe ser de equipo. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Y.L.: Sí, ahí está la discusión del aumento de la UPC (unidad de pago por capitación), que es ese valor anual que se reconoce por cada afiliado...

V.D.: Lo que nosotros vamos a hacer es crear una comisión independiente, como el Banco de la República, que no obedezca al Gobierno y sus intereses, ni tampoco a los intereses de los empresarios, que se encargue de fijar esa UPC de manera técnica, con suficiencia, pero finita.

Y.L.: ¿Y usted acoge lo que le recomiende esa comisión?

V.D.: Claro, porque sería independiente. La prevención será muy importante también. Y voy a decir algo muy polémico. Por poner un ejemplo, a usted le hacen una cirugía y solo paga un bono de 40.000 pesos. Eso no se justifica, usted gana un buen salario, puede pagar un millón. Es decir, las personas con más capacidad económica pueden pagar más.

Los subsidios tienen que llegar a quienes los necesitan, muy especialmente a los estratos 1, 2 y 3, a los más pobres. ¿Por qué hay que darle un subsidio a una persona que tiene un gran salario? ¿Por qué hay que regalarle una cirugía completa? Que pague un poquito más.

El sistema va a volver a ser digno, serio, a estar en manos de los técnicos, no va a ser una policía política y no soy una loca que juegue con la vida y la salud de los colombianos, como lo ha hecho este Gobierno corrupto.

Y.L.: En educación, hemos visto una preocupación suya por el Icetex. ¿Qué haría con esa entidad?

V.D.: Mire, a los muchachos los engañaron, les dijeron que les iban a condonar las deudas. Queremos, de entrada, aliviar los intereses porque les quitaron los subsidios; es decir, las deudas van a bajar. Estamos pensando en generar soluciones para miles de estudiantes, hay que revisar caso por caso porque condonar toda la deuda es una mentira, este Gobierno no lo cumplió. Tenemos que reformar el Icetex. Ni el Estado se puede lucrar de la necesidad de los estudiantes, ni tampoco los jóvenes pueden empeñar el resto de su vida y su futuro en una deuda impagable.

Y.L.: ¿Usted con quién gobernaría? ¿Bajo qué criterio escogería a sus ministros?

V.D.: No vengo de la política, del sistema, de los partidos, pero soy consciente de que el próximo Gobierno tiene que ser de equipo. Sola no lo voy a lograr. No creo en esos candidatos que dicen: “Soy Dios, soy el salvador, Dios me mandó”. Dios nos acompaña, soy creyente, pero necesitamos trabajar en equipo, con los técnicos, con la clase política, ahí hay gente muy buena, en los partidos, tendremos a los mejores, a los más conocedores del Estado.

Soy capaz de traer a gente mejor que yo, lo puedo hacer, no tengo esos complejos. Gente que no sea corrupta, esa es la característica principal, que trabaje durante 24 horas y siete días a la semana, que no haga siesta a las cuatro de la tarde, que cumpla con los requisitos, que tenga las credenciales y que no tenga pretensiones personales.

Lo que quiero es ser la mejor directora de gobierno, intachable, vigilante de que se hagan las cosas, que se cumplan las metas, se cree empleo, que los muchachos sí puedan estudiar, que las madres cabeza de hogar sí puedan tener su platica, su empleo, su casita, eso es lo que quiero. Que los emprendedores puedan realmente recibir un crédito barato para que puedan pagarlo y salir adelante.

Trabajaría con estas manos limpias que usted ve acá. Tengo las mejores intenciones en mi corazón y el mejor conocimiento posible sobre esa Colombia que está esperando que alguien le resuelva los problemas. Cuando usted va a las regiones, no están pendientes de las peloteras, para serle sincera. Están pendientes de si va a haber acceso a la salud, si las personas podrán enviar a sus hijos al colegio, si podrán ingresar a la universidad, si las familias tendrán casa, si el banco les podrá hacer un préstamo, si habrá comida en la mesa, de eso me voy a ocupar.

¿Sabe por qué? Porque formo parte de ese sector de los colombianos que se criaron a punta de arroz con huevo, sopa de letras, sopa de hueso, de hueso blanco, de fríjoles; tocaba mucho frijolito y de vez en cuando la carne. Entonces, me voy a preocupar por que la gente pueda comer mejor, por que a los niños les llegue su comida; el PAE se lo están robando, se roban la plata del transporte escolar.

Soy una mamá y como una mamá me voy a ocupar de que a los niños, así como he cuidado a mis hijos, se les desarrolle bien su cerebro, su inteligencia, que crezcan como tienen que crecer y tengamos una mejor sociedad en el futuro.

Y.L.: ¿Está de acuerdo con recortar el tamaño del Estado, eliminar ministerios o fusionarlos?

V.D.: Sin lugar a dudas. Necesitamos que el Estado sea más pequeño, más eficaz. El 7 de agosto de 2026 vamos a presentar un proyecto de ley que recorte del Estado. Lo que podamos hacer por decreto, lo vamos a hacer. Y claro que vamos a fusionar algunos ministerios y entidades, pero de manera responsable, no caprichosa.

Por eso, no creo en ese cuentico de la austeridad republicana de Iván Cepeda. Han despilfarrado, la primera dama vive en Estocolmo, lo dice la prensa de Suecia, como una reina. ¿De dónde saca tanta plata? Por favor, este Gobierno ha derrochado toda la plata de los colombianos. Nosotros sí vamos a acabar con el despilfarro y lo vamos a hacer porque no vamos a manejar la plata de los colombianos como si fuera nuestra, la vamos a cuidar y a vigilar.

Vamos a hacer equipo con los empresarios para recuperar la confianza inversionista y, algo muy importante, tenemos listo un plan de crecimiento que es sólido. Y que va de la mano de abrir las compuertas de la exploración y explotación de petróleo a partir del 7 de agosto de 2026. Haremos fracking inmediatamente, buscaremos gas, recuperaremos nuestra autosuficiencia energética; yo sí voy a bajar los precios de las tarifas de energía en la Costa Caribe, sí lo voy a hacer.

Vicky Dávila ve como muy peligrosos los enfrentamientos de Gustavo Petro con Donald Trump. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Y.L.: Es un dolor de cabeza para la gente allí…

V.D.: Pero perdóneme, este Gobierno lo que ha hecho es ir a protestar junto con las víctimas, porque son víctimas, es que les han sacado la plata del bolsillo, los han robado. Voy a acabar con eso. ¿Cómo? Dando seguridad y estabilidad jurídica a los inversionistas, cumpliendo con las obligaciones del Estado, que los subsidios lleguen a donde tengan que llegar. No como ocurre ahora, que nadie sabe realmente a dónde llega gran parte de esos subsidios. También sancionaremos el no pago. Usted no puede cobrarle al que paga lo que otro no paga. Eso es injusto, tenemos que acabar con eso.

Generaremos más puntos de conexión, habrá competencia, para que bajen los precios y mejore la calidad. La revolución de la vivienda y las obras de infraestructura formarán parte de ese plan de crecimiento. Me va a decir usted que no hay plata, pero a través de las APP se puede. Entonces vamos a hacer todo lo que esté pendiente en los aeropuertos, en los puertos, vamos a hacer 40.000 kilómetros de vías terciarias, vamos a generar ahí mucho empleo para los estratos 1, 2 y 3.

Y, por supuesto, la minería es fundamental. Yo sí quiero carbón, petróleo, cobre, claro que sí, vamos a sacarlo todo y lo vamos a vender. No vamos a abusar, vamos a cuidar los páramos, el agua, el bosque, la selva, pero de una manera técnica, no ideologizada.

Turismo, comercio y agro forman parte de esos sectores que vamos a impulsar para que generemos mucho empleo y prosperidad, y muy rápido estemos creciendo a los niveles que deberíamos. El equipo económico lo tiene muy claro y lo que tenemos presupuestado es que queremos llevar al país a crecer al 8 por ciento, al 10 por ciento, y muy rápido al 5, al 6, para que la saquemos del estadio.

Y.L.: ¿Cómo ve ese enfrentamiento casi a diario del presidente Petro con Donald Trump?

V.D.: Muy peligroso. Si hay algo que tenemos que recuperar es la relación entrañable, estrecha, histórica, bicameral, bipartidista, con el Gobierno de Estados Unidos. Me voy a preocupar por recuperar esa relación, que incluye también a Israel. El 7 de agosto de 2026 restableceremos las relaciones diplomáticas con ese país.

Con Estados Unidos hay que entender que necesitamos que sea nuestro aliado para luchar juntos contra el monstruo de siete cabezas del narcotráfico. Aquí se han sacrificado miles de vidas de nuestros policías y militares, de tantos civiles, por culpa del narcotráfico. ¿Vamos a echar todo eso a la basura como lo ha hecho este Gobierno? Claro que no.

Le digo hoy al presidente Donald Trump: yo sería su aliada incondicional. Cuando sea presidenta, voy a trabajar con usted incansablemente en un Plan Colombia 2.0. Cuente conmigo para fumigar, para combatir el narcotráfico, para tener el mejor cerco de seguridad en los dos océanos que tiene Colombia. Cuente conmigo, cuente con Colombia. Los colombianos somos personas buenas y trabajadoras. Por eso, le doy la razón al presidente Trump al haberle quitado la visa e incluido en la Lista Clinton y descertificado al presidente Petro.

Y.L.: ¿Qué opina de eso? Petro quedó sin visa, desertificado e incluido en la Lista Clinton.

V.D.: Se lo merece

Y.L.: ¿Por qué?

V.D.: Él ha querido desviar la opinión diciendo que no es un narco. El tema es que no están diciendo que él mande cocaína a Estados Unidos. Están diciendo que beneficia a quienes mandan la cocaína a Estados Unidos y eso es verdad. Cuando usted tiene a una fiscal general expidiendo una directiva que dice que quienes sean negociadores de paz y sean capturados en flagrancia hay que dejarlos libres, eso es favorecer el narcotráfico.

Hoy Calarcá está libre y gozando de privilegios después de asesinar a siete militares, secuestrar a cinco más, de bajar un helicóptero y asesinar a 13 héroes policías. Ha tenido infiltrada la inteligencia de Colombia. Eso es favorecer el narcotráfico. Por todo eso, Petro está pagando. Con eso voy a cortar inmediatamente, tan pronto me haga elegir presidenta de los valientes de Colombia. Yo sí voy a luchar contra el narcotráfico porque no tengo simpatías con el narcotráfico, Petro sí desde que era terrorista del M-19. Yo no.

Y.L.: ¿Qué piensa de Petro? Le quedan pocos meses para dejar el poder. En estos últimos cuatro años, primero en su rol de periodista, denunciándolo, y ahora en la oposición, como aspirante presidencial, ha tenido una fuerte confrontación con él…

V.D.: Pero porque lo denunciamos… Pienso que, gracias a Dios, ya se va a ir. Tiene fecha de vencimiento, que es el 7 de agosto de 2026, y la verdad es que vamos a ser muy felices los valientes de Colombia cuando veamos esa imagen en la cual él se aleja de la Casa de Nariño y nosotros llegamos porque va a llegar la transformación, el nuevo rumbo, la decencia, el Gobierno intachable que va a trabajar para los ciudadanos. Eso es lo que va a suceder.

Petro le ha hecho mucho daño a Colombia, ha generado mucho odio, resentimiento, rabia. Voy a trabajar para que ese odio se acabe. Cuando las familias empiecen a tener oportunidades, a ver que el Estado sí se interesa por ellas, que no las utiliza políticamente para que voten, ese ciudadano va a empezar a transformar su rabia en algo proactivo, en trabajar, producir, en emprender. Eso es lo que sueño. Entonces, Petro es un incorregible, un dañino absoluto, un irresponsable y un presidente que todos quisiéramos olvidar.

Y.L.: ¿Cómo se lo imagina de expresidente?

V.D.: Como presidenta de Colombia, sí voy a hacer un corte de cuentas para saber quiénes hicieron qué y vamos a llevar eso ante las autoridades competentes. No voy a perseguir a Petro. Él puede estar tranquilo, no lo voy a perseguir. Lo que voy a hacer es mirar qué hicieron, y si él tiene algo de responsabilidad, que asuma jurídicamente, disciplinariamente; las autoridades lo definirán, no yo. No vengo a ser una dictadora, vengo a ser una presidenta democrática. Nunca voy a amenazar a Petro, ni lo voy a perseguir.

Dicen que están planeando que, si no ganan, van a alborotar la calle, y a llevar a la primera línea a que destruya locales y que aterrorice. Como presidente, no permitiría eso, ni los bloqueos, ni el vandalismo, ni el terrorismo. La protesta sí, pero pacífica. Aquí no me van a venir a disfrazar la protesta pacífica en terrorismo, en vandalismo, en aterrorizar a la gente. Eso no va a pasar con el Gobierno de los valientes, con el Gobierno de la victoria, de la Victoria Eugenia. ¿Sabe que creo? Que si a Petro lo quieren poner a responder, se vuela, se escapa, como Carlos Ramón González, todos ellos son iguales. Mire que el hijo de Petro estaba planeando volarse, según la Fiscalía.

Y.L.: ¿Qué opina de Nicolás Petro, el hijo del presidente?

V.D.: Espero que la Justicia actúe. Creo que las pruebas son contundentes. Day Vásquez fue muy valiente al denunciar. No me referiré al defensor de Nicolás Petro, que es una vergüenza. El hijo del presidente tiene que enfrentar la Justicia. Hace más de un año y medio y el juicio no ha podido empezar, no es normal. Acuérdese de que el juicio al expresidente Uribe, en el que salió inocente, lo hicieron en meses y al despacho no llegaban más casos y había una voluntad extrema de que esto caminara muy rápido. Pero en el caso de Nicolás no. No importa que sea el hijo del presidente, importa qué fue lo que hizo. No soy juez, no soy fiscal, pero estoy convencida de que la Justicia de Colombia va a actuar. Yo solamente actué con el equipo periodístico, como una periodista, nada más.

Y.L.: ¿Y qué piensa de Verónica Alcocer y las denuncias de la prensa en Suecia por su vida rodeada de lujos?

V.D.: Más que una opinión, también son hechos. Nicolás Petro, en su confesión ante los fiscales, la relacionó a ella con contratos, con coimas, con corrupción, con cargos, con burocracia. El general Ricardo Díaz, quien murió en medio de una presión muy grande cuando se atrevió a denunciar, habiendo sido viceministro de Defensa de Petro, también habló de la entonces primera dama. Bueno, no sé si es primera dama o si es una ex. No tengo ni idea. Pero lo cierto es que son impúdicos. Ellos no tienen una ética del manejo de lo público. Y Verónica Alcocer se está dando la gran vida, según la prensa de Estocolmo. ¿De qué vive? ¿Cuánto hace que no trabaja? ¿Quién la mantiene? ¿De dónde saca la plata? ¿Por qué está rodeada de esos catalanes tan raros que llegaron a la campaña de Petro y sobre los cuales hay tantos cuentos rodando, que sé que usted como periodista los conoce todos?

Y entonces ahí se entrelaza el tema de Venezuela y la campaña, y Maduro y lo que dijo el Pollo Carvajal, que supuestamente hubo plata del régimen de Maduro, del cartel de los Soles, en la campaña de Petro. Todo eso está por investigarse.

Soy una esperanzada incorregible que cree que algún día, por lo menos, se hará justicia y se sabrá la verdad. Siempre he trabajado para que se sepa la verdad. En el caso de Verónica, hicimos muchas denuncias, como lo hicimos con Nicolás Petro. Y mire que el tiempo a la larga nos ha ido dando la razón. Ahí están en la Lista Clinton tanto Verónica como Nicolás Petro.

Vicky Dávila considera que a Nicolás Maduro hay que sacarlo del poder por las buenas o por las malas. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Cuando sea presidenta, voy a dar buen ejemplo, Yesid. La familia presidencial tiene que ser intachable y vivir de manera austera. Mis hijos no se van a enriquecer, mi marido no se va a meter, no se va a enriquecer, va a seguir operando pacientes para que puedan volver a ver. Mis hijos no andarán haciendo negocios ni husmeando en el Gobierno. Si ustedes me eligen, me eligen a mí, a esta persona que está lista para servirle a Colombia.

Y.L.: ¿A usted le gustaría ver una intervención militar de Estados Unidos que lleve a que Nicolás Maduro sea retirado del poder a la fuerza?

V.D.: Creo que a Maduro hay que sacarlo por las buenas o por las malas. Ya se ha intentado todo, se robó las elecciones. Esa dictadura, ese régimen, ese cartel de los Soles se tienen que acabar.

Edmundo González, quien ganó las elecciones, se tiene que posesionar, el pueblo venezolano debe ser guiado por Edmundo y por la gran María Corina Machado, una heroína, una mujer con una valentía que admiro profundamente. Ese Nobel de Paz se le queda pequeño al lado de lo que ella ha hecho por su pueblo y las luchas que ha dado. Esa es la Venezuela que debemos soñarnos, porque el día en que Venezuela acabe con ese régimen y regrese la democracia, vamos a poder luchar juntos contra el crimen y Colombia se va a volver la despensa de la recuperación de Venezuela. Allí va a haber una gran oportunidad para combatir el crimen y una gran oportunidad económica. Sueño con que regrese la democracia a Venezuela y que en Colombia no la perdamos.

Y.L.: Usted dice en sus videos “Trump, haz lo tuyo”. ¿Qué quiere decir?

V.D.: Hombre, que les dé la orden a los buques. Si a Maduro le están dando la oportunidad de dejar el poder con garantías, que se vaya, es que el señor es el jefe del cartel de los Soles, es un narcotraficante. Por eso es que es tan indignante que Petro sea el mejor amigo de Maduro, que lo defienda, que haya llegado a decir que nuestras Fuerzas Armadas, heroicas y valientes, tienen que mezclarse con todas esas Fuerzas Armadas corruptas del jefe del cartel de los Soles. Por eso, he dicho que no pueden obedecer a Petro esa orden de ir a trabajar para el cartel de los Soles y para la cocaína. Cuando digo “Trump, haz lo tuyo”, lo que quiero decir, en un lenguaje coloquial, es que acabe con esa dictadura. Lo necesitamos por el bien de la región, del continente, por la lucha antinarcóticos, por nuestros niños que se están enviciando con la droga, por tantos estadounidenses que están muriendo de sobredosis, por todo lo que está pasando en el mundo con la droga, porque ese es el combustible del crimen.

Tenemos que acabar con ese cartel de los Soles, es un grupo terrorista ya, así lo ha denominado el Gobierno de Estados Unidos, y por supuesto yo le diría que eso, seguramente, ya está cerca…

Y.L.: El presidente Trump planteó la posibilidad de realizar ataques en territorio colombiano contra el narcotráfico. ¿Qué opina?

V.D.: Algunos se han ido contra el presidente Trump por esta advertencia, pero tenemos que concientizarnos del daño que le ha hecho Petro a Colombia, del daño que le haría Iván Cepeda, del daño que le haría la dupla diabólica Petro-Cepeda.

Lo que le pediría al presidente Trump es que ya este Gobierno se va a acabar, tengo toda la fe en que los colombianos van a elegir bien. Ojalá podamos llegar al Gobierno y trabajemos juntos, presidente Donald Trump, antes de que esto pueda ocurrir. Él ha sido paciente, ha entendido que Colombia no es Petro y en esta oportunidad le diría lo mismo: Colombia no es Petro.

Pero luego, cuando lleguemos al nuevo Gobierno, trabajemos juntos, ayúdennos no solo en materia económica, sino en armamento, en inteligencia, con la DEA, con la CIA, con el FBI, estamos listos para recibir toda esa ayuda y luchar juntos del mismo lado contra el narcotráfico, la cocaína y el fentanilo.

Y.L.: Usted ha sido una dura crítica de la gestión de la fiscal Luz Adriana Camargo. ¿Qué evaluación hace de la gestión de ella?

V.D.: A ella, la Corte Suprema de Justicia le dio una gran oportunidad para que hiciera la mejor Fiscalía posible, en un momento en el que la impunidad de muchos delitos llega al 98 por ciento, en un momento en el que estamos inundados de corrupción. Lo de la UNGRD es solamente la punta del iceberg de toda la plata que se están robando. Mientras los corruptos se llenan los bolsillos, los niños en Colombia se mueren de hambre. La gente no puede estudiar, no recibe atención médica, no puede ir a la universidad, entonces ella perdió esa gran oportunidad. Se convirtió, simplemente, en la fiscal de Petro, en una fiscal de bolsillo, en una persona que ha ralentizado los procesos que le interesan al presidente, que tienen que ver con su familia o con sus funcionarios. Ella ha sido una muy mala fiscal.

El caso que más mal parada la deja, sin lugar a dudas, es el denunciado por Ricardo Calderón en Noticias Caracol, donde se revelaron los archivos secretos de alias Calarcá. Hay una infiltración a un alto nivel del Estado por parte del narcotráfico y de las disidencias de las Farc. La pregunta es, señora fiscal de bolsillo, ¿por qué usted no hizo nada?, ¿por qué su Fiscalía no hizo nada?, ¿por qué guardaron esos documentos? No le creo ese cuentico de que conocieron la información hace pocos meses. A mí me cuesta trabajo pensar que la fiscal encargada del caso no le hubiera advertido a su gente. A lo mejor advirtió y no quieren contar. Eso lo tendremos que saber y tienen que actuar y tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias porque usted va a tener que responder y responderles a la Corte Suprema de Justicia y a los honorables magistrados.

Y.L.: Hablemos de Miguel Uribe Londoño y del Centro Democrático. ¿Qué piensa de lo que ocurrió con él en los últimos días al ser retirado de la competencia interna en ese partido?

V.D.: Siempre he sido muy respetuosa del proceso en el Centro Democrático. Le puedo decir que les tengo un inmenso cariño a quienes forman parte del partido; yo no formo parte, no tengo carnet, no soy militante, pero tengo grandes coincidencias con las ideas uribistas. Entonces, no me voy a meter en lo que haya ocurrido allá. Uribe, en su sabiduría, sabrá, ellos lo manejarán. Solo le quiero hacer un comentario en el tema humano, es duro, ¿no? Saber que hace tres meses asesinaron a Miguel, y que hoy su papá ha sido expulsado del partido. En lo humano me da dolor. Hay tantas versiones sobre eso, que le hicieron una trampa a Miguel Uribe Londoño, que en la trampa participó este, el otro, todas esas cosas que dicen, pero no me voy a meter, solamente me solidarizo en el tema humano y ojalá Miguel Uribe Londoño pueda encontrar el consuelo tras el magnicidio de su hijo.

Y.L.: De las precandidatas que quedaron en esa competencia, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, ¿en qué concepto tiene a cada una de ellas?

V.D.: Todas son de las mejores calidades, creo que quieren genuinamente a Colombia, conocen el país, han trabajado tanto, han luchado tanto. Hacer política como mujer es muy difícil, por eso las admiro, a Paloma, a Paola y a María Fernanda. Hacer política siendo mujer es un reto superior a si la hace un hombre. Estamos en una sociedad todavía machista y ojalá les vaya bien, lo que les deseo es que les vaya bien y que logren sus sueños por el bien de Colombia.

Vicky Dávila considera que María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín han sido mujeres valientes y destaca su empatía con ellas. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Y.L.: ¿Tiene alguna simpatía con alguna de ellas tres?

V.D.: Con las tres, ¿sabe? Creo que han sido mujeres valientes y han dado una lucha. Son estudiosas, no sería para mí bonito gesto decir esta o la otra. No. Las tres son unas viejas berracas.

Y.L.: Hablando de mujeres y de política, también quiero preguntarle por la exalcaldesa de Bogotá Claudia López.

V.D.: ¿Qué me va a preguntar?

Y.L.: Pues cómo la ve en esta carrera presidencial…

V.D.: Pues camaleónica, como siempre.

Y.L.: ¿Por qué?

V.D.: Pues porque es petrista y luego dice que no es petrista. Dicen que Peñalosa le dio la gran oportunidad de entrar a la política, o la ayudó a formar, y ahora habla mal de Peñalosa, y así sucesivamente. Ella es así, no es una persona confiable, no es una política confiable.

Y.L.: ¿Y del exvicepresidente Germán Vargas Lleras qué piensa?

V.D.: Todo el cariño para él, y ojalá su tema de salud le permita participar. Este país necesita que una persona como él pueda ser una opción. Es un estadista

Y.L.: ¿Le gustaría verlo en una competencia presidencial?

V.D.: Sí, claro que sí, sería muy bueno.

Y.L.: En economía, los expertos dicen que el consumo está disparado, la inflación está controlada, el dólar está estable. Entonces la gente tiene una sensación de que el país, económicamente, está bien...

Cuando usted tiene un déficit que puede llegar al 8,5 por ciento, es grave. Cuando tiene una deuda que representa más del 60 por ciento del PIB, es grave. Cuando no se está cumpliendo la regla fiscal, es grave. Entonces, ¿por qué el consumo está disparado? Por las remesas, que pueden llegar a 15.000 millones de dólares, la plata del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el gota a gota. Todo eso está generando que haya mucha plata de la mafia circulando por la economía.

Ahora nos quieren meter otra reforma tributaria. Nosotros estamos pensando en no asfixiar a los ciudadanos y a las empresas. Estamos planteando lo siguiente: la Dian tiene una cartera vencida de entre 50 y 60 billones de pesos. Hagamos una amnistía, quitemos las sanciones y recuperamos 25 o 20 billones de pesos, vendamos algunos activos improductivos del Estado, y la SAE, que es un nido de ratas de corrupción, pues vendamos todo eso. Hagamos una gran subasta y ahí vamos a recuperar también unos billones. Con eso, usted tiene la plata de una reforma tributaria.

Ahora, estamos proponiendo cobrar un impuesto de seguridad, pero en forma de préstamo. Le explico: los que paguen ese impuesto lo pueden descontar en 2028 y 2029. O sea, se lo vamos a devolver.

Y.L.: ¿Y con esos recursos qué se haría?

V.D.: Vamos a darles flujo de caja a la Policía, al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea, que no quiero nunca más que se llame la Fuerza Aeroespacial.

Y.L.: ¿Y ese impuesto quiénes lo pagarían?

V.D.: Los que tienen más dinero en el país, por supuesto. He hablado con muchos empresarios, saben que es un sacrificio muy grande, pero están dispuestos.

Y.L.: ¿Usted es optimista frente a lo que viene para el país el próximo año?

V.D.: Sí, soy optimista. Defender la libertad, la democracia, la institucionalidad y el orden es un camino difícil, complejo, pero lo tenemos que hacer. Y vamos a llegar a un buen puerto, y unidos vamos a ganar las elecciones. Ojalá ganemos en primera vuelta. A eso le debemos apuntar. No debemos darle la oportunidad a que la dupla diabólica se presente a la segunda vuelta. En la primera vuelta podemos finiquitar esto y hacer el mejor Gobierno posible.

Luego, tenemos que luchar de frente contra la corrupción, con un bloque de búsqueda anticorrupción que sea interdisciplinario e interinstitucional, que trabaje con las agencias internacionales de inteligencia. Hacer las cuatro cárceles de 10.000 cupos cada una, con APP, no podemos seguir con un Inpec corrupto. Hacer lo que toca hacer: que los corruptos vayan a la cárcel, que paguen sus penas completas y les quitamos la plata como a los narcos. Como presidenta, trabajaré en equipo para lograr que los reclusos de Colombia trabajen obligatoriamente con el fin de que el sistema sea autosuficiente. Que paguen su propia comida y que, si son muy productivos, puedan hasta ahorrar para cuando salgan de la cárcel. No podemos seguir invirtiendo 33 millones de pesos anuales en cada detenido. Esa plata tenemos que invertirla en los niños de Colombia y no en los bandidos. Tengo mucha fe, por eso estoy aquí, por eso no me voy a dejar vencer. Nada está escrito.

Y.L.: Es verdad, en política nada está escrito…

V.D.: Nada. Creo que la encuesta de Invamer fue importante, fue un campanazo, nos está mostrando una foto, y faltan seis meses. ¿O acaso usted está igualito a una foto de hace seis meses? Probablemente no.

Y.L.: En política cada día cuenta y pasan muchas cosas…

V.D.: Pues mire usted: el pasado domingo, a Miguel Uribe Londoño le fue muy bien en la encuesta de Invamer y el lunes ya no era precandidato del Centro Democrático.

Y.L.: Todo puede pasar.

V.D.: Mire lo de Miguel Uribe Turbay, que también es una cosa tan triste que ha pasado en esta contienda. Lo asesinan, sabemos quiénes fueron los autores materiales, pero no quién dio la orden. Nos vamos a quedar en que fue la Segunda Marquetalia, de pronto Iván Márquez, ¿quién está detrás de todo eso? El responsable político es Petro. Todos esos ataques que Petro le hace permanentemente a la oposición, por ejemplo, en mi caso, que tengo tantas amenazas, son muy peligrosos.

Cinco días después de que le dispararon a Miguel, el entonces director de la Policía, el general Triana, vino a decirme que me iban a matar, que había un plan para asesinarme, que hubo una alerta de una agencia internacional, que hubo una reunión en Puerto Boyacá y que me iban a matar.

Cuando uno ve todo eso, uno dice: Petro, por favor, recapacite, entienda que usted puede generar que lo maten a uno. ¿Es que quiere eso? ¿Quiere que mis hijos se queden sin su mamá? Es la pregunta que yo le hago a Petro cuando a él se le olvida que es el presidente de Colombia y es tan poderoso. Lo mismo ha hecho con Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Juan Carlos Pinzón y otros.

Vicky Dávila dice que unirse es la forma de derrotar a Iván Cepeda. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Y.L.: Y con los periodistas, le quiero preguntar sobre eso.

V.D.: Uy, lo de los periodistas es grave.

Y.L.: Es constante ese hostigamiento. Hay una amenaza a la libertad de prensa en Colombia.

V.D.: Sin lugar a dudas, es el Gobierno más peligroso para la libertad de prensa. Nos ha dicho muñecas de la mafia, nazis, todas esas cosas horribles. A usted ya lo tiene también por cuenta propia. Entonces, tenemos que entender como colombianos que hay que defender la libertad de prensa. Que una democracia sin libertad de prensa no existe. Hay que estar alerta: el proyecto político de Abelardo de la Espriella es hostil con la prensa porque lo he oído en muchas entrevistas. Es patán, grosero, atrevido con los periodistas, no respeta. Y Enrique Gómez Martínez, el día en que no le gustó la encuesta de Invamer, empezó a insultar al director de Noticias Caracol y a los periodistas. Es que son igualitos a Petro.

Y.L.: ¿Cuándo vamos a saber si finalmente se une la oposición?