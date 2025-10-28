Suscribirse

Política

Vicky Dávila propone que se acabe la tasa de usura: pide que se abra el debate en el país

La periodista aseguró que si llega a la Presidencia será una alianda del sistema bancario.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 9:53 p. m.
Vicky Dávila campaña Movimiento Valiente
Vicky Dávila adelanta su campaña por el movimiento Valientes | Foto: Movimiento Valiente

La precandidata presidencial Vicky Dávila lanzó varias propuestas para mejorar la economía del país y el acceso de los colombianos a créditos a través de la banca.

Según dijo, si llega a la Presidencia, buscará que se abra el debate para acabar la tasa de usura, pues considera que así los colombianos tendrían mejores oportunidades para acceder a créditos y al sistema bancario.

“Yo quiero, como presidente de Colombia, que la banca sea próspera, sólida. Nuestra economía no tendría ningún sentido ni ningún futuro, ni creceríamos si la banca no es próspera”, reconoció.

Y lanzó la propuesta: “Les quiero dejar un tema de discusión que a veces causa resquemor, hablemos de la tasa de usura, ¿por qué no acabamos con la tasa de usura?", preguntó Dávila, quien reconoció que se trata de una propuesta que genera debate, pues algunos no estarían de acuerdo.

Dávila propuso que se pueda dar esa discusión en el país para que la bancada tradicional y las fintech puedan debatir sobre esa posibilidad. Pidió que se pueda llegar a acuerdos y consensos, ya que eso beneficiaría al sistema financiero del país.

La precandidata presidencial afirmó que busca que el sistema financiero sea próspero para que le vaya bien a la nación y que entiende la carga tributaria que actualmente tienen los bancos, por lo que propuso que se pueda ir bajando, pero aclaró que eso dependerá del crecimiento económico del país.

Vicky Dávila
Vicky Dávila inscribió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil su movimiento Valientes | Foto: Guillermo Torres / Semana

Dávila reconoció que la banca va a ser primordial en las alianzas público-privadas (APP) y que por eso se debe revisar lo que dejará el Gobierno del presidente Gustavo Petro, por lo que afirmó que se debe hacer un corte de cuentas y empezar a sacar adelante esos proyectos.

La precandidata respaldó la idea de Roy Barreras de vender los bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que están siendo improductivos y no descartó que se adelante una reforma tributaria.

“Ojalá pudiéramos echar mano de ese dinero para no asfixiar más a los empresarios, entre otros, a los bancos, que ya no dan más”, dijo.

Contexto: Medida que afecta a Bre-B sigue generando polémica: “Gobierno prefiere sacrificar avance de inclusión financiera”, dice Anif

Dávila aseguró que se debe enfrentar al ‘gota a gota’ que afecta a unos 3 a 8 millones de colombianos, que están atrapados en ese sistema. “Es una barbaridad porque eso es mafia, es crimen, es delito, es esclavizar al ciudadano más pobre”, cuestionó.

Por eso, propuso que las fintech y la banca tradicional se pongan de acuerdo y se incluya a las cajas de compensación para que haya mayores accesos a créditos; y puso de ejemplo a Brasil, que ha logrado resultados en ese sentido, por lo que considera que Colombia también lo puede lograr.

Vicky Dávila campaña Movimiento Valiente
La precandidata presidencial lanzó la propuesta para que más colombianos puedan acceder a créditos. | Foto: Movimiento Valiente

La precandidata presidencial reconoció que Bre-B es una buena estrategia, pero dijo que había empezado “chueco” y criticó que quieran cambiar las reglas de juego para acabarlo con el denominado 15 x 1.000.

“Vamos por la digitalización, vamos por la competencia y seamos más prósperos y tengamos una mejor economía para todos”, afirmó.

Dávila criticó que, actualmente, no hay oportunidades de crédito reales para los jóvenes menores de 30 años, por lo que no encuentran alternativas para emprender o adquirir bienes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Piden abrir incidente de desacato contra Petro por no retractarse con las periodistas que llamó “muñecas de la mafia”

2. Maduro castiga a líder político de América Latina por ayudar a EE. UU. a desplegar buques de guerra: “Persona non grata”

3. “Aquí lo que hay es un pirómano que quiere incendiar a Colombia”: Juan Carlos Pinzón al recibir el aval de Oxígeno

4. Solicitan medida cautelar ante el CNE para que Daniel Quintero no pueda registrarse como precandidato ante la Registraduría

5. Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en acabar con su vida por las deudas: “A veces uno quiere”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tasa de usuraBancosVicky Dávila

Noticias Destacadas

Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026.

“Aquí lo que hay es un pirómano que quiere incendiar a Colombia”: Juan Carlos Pinzón al recibir el aval de Oxígeno

Redacción Semana
Rueda de prensa del precandidato Daniel Quintero en la entrada principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Solicitan medida cautelar ante el CNE para que Daniel Quintero no pueda registrarse como precandidato ante la Registraduría

Redacción Semana
Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026. Ingrid Betancourt.

“Aquel que nos rescató de las garras de las Farc tiene hoy la misión de rescatar a Colombia”: Ingrid Betancourt, al darle el aval a Juan Carlos Pinzón

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.