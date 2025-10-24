Medida que afecta a Bre-B sigue generando polémica: “Gobierno prefiere sacrificar avance de inclusión financiera”, dice Anif

Una dura crítica a la medida anunciada por el Ministerio de Hacienda, de poner una retención en la fuente a los pagos digitales, lo que impactaría a la recién lanzada herramienta de pagos únicos Bre-B, hizo el centro de pensamiento ANIF.

Advirtieron que “el Gobierno prefiere sacrificar avances en términos de inclusión financiera, en un intento por enfrentar las necesidades fiscales inmediatas”.

Ello, en el entendido en el cual, herramientas como Bre-B, que ha generado una masiva aceptación en el país, estaría enfocada en reducir el uso del efectivo e incentivar la inclusión financiera, que ahora se vería impactada, pues los usuarias saldrían despavoridos para evitar un nuevo costo en los ya onerosos pagos al usar servicios bancarios.

“Sin duda, una decisión desacertada”, concluye Anif.

Para el Centro de Pensamiento Económico, promover la digitalización de los pagos y ampliar la cobertura financiera se mantiene como un objetivo estratégico para aumentar la productividad y avanzar hacia una economía más formal, eficiente y trazable. En tal caso, sería un contrasentido implementar un decreto que, hasta ahora, está en borrador para comentarios.