Medida que afecta a Bre-B sigue generando polémica: “Gobierno prefiere sacrificar avance de inclusión financiera”, dice Anif

Aunque el Ministerio de Hacienda salió a aclarar la propuesta de la retención en la fuente a pagos digitales, el centro de pensamiento económico afirma que los incentivos se ponen en el lugar equivocado.

Redacción Economía
24 de octubre de 2025, 3:46 p. m.
Bre-B | Foto: Getty Images

Una dura crítica a la medida anunciada por el Ministerio de Hacienda, de poner una retención en la fuente a los pagos digitales, lo que impactaría a la recién lanzada herramienta de pagos únicos Bre-B, hizo el centro de pensamiento ANIF.

Advirtieron que “el Gobierno prefiere sacrificar avances en términos de inclusión financiera, en un intento por enfrentar las necesidades fiscales inmediatas”.

Ello, en el entendido en el cual, herramientas como Bre-B, que ha generado una masiva aceptación en el país, estaría enfocada en reducir el uso del efectivo e incentivar la inclusión financiera, que ahora se vería impactada, pues los usuarias saldrían despavoridos para evitar un nuevo costo en los ya onerosos pagos al usar servicios bancarios.

“Sin duda, una decisión desacertada”, concluye Anif.

Para el Centro de Pensamiento Económico, promover la digitalización de los pagos y ampliar la cobertura financiera se mantiene como un objetivo estratégico para aumentar la productividad y avanzar hacia una economía más formal, eficiente y trazable. En tal caso, sería un contrasentido implementar un decreto que, hasta ahora, está en borrador para comentarios.

“Con el decreto que está en desarrollo, el Gobierno pone los incentivos en el lugar equivocado”, señalan los expertos.

