Suscribirse

Finanzas

El Gobierno pondría en jaque a Bre-B antes de que cumpla un mes de vida

En el Ministerio de Hacienda buscan que las transacciones a través de esta plataforma de pagos sean sujetas de tributación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
22 de octubre de 2025, 11:48 p. m.
Freno a Bre-B
Freno a Bre-B, una plataforma que ya integra a más de 200 entidades financieras | Foto: hjmontero@elpais.com.co / Getty Images

El país aún no ha acabado de entender las ventajas que implica un sistema de pagos inmediatos y gratuito, en términos de menor uso de efectivo y de inclusión financiera, y el Gobierno ya está planeando ponerle un freno tributario.

El pasado 6 octubre arrancó en firme la plataforma Bre-B, que fue desarrollada y es administrada por el Banco de la República, la cual reúne a más de 200 entidades financieras —entre bancos, cooperativas y Fintech—, para que sus clientes puedan hacer envíos y pagos entre sí, en cuestión de segundos y sin pagar un solo peso. Pero, menos dos semanas después, se conoció que el Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto de decreto que gravará los pagos que se hagan por Bre-B y por otros medios digitales.

La idea del Gobierno, que está buscando recursos por todos lados, en especial ante las dificultades de trámite que tiene su ley de financiamiento, es equiparar la cancha en materia de retención en la fuente en los sistemas de pago. Actualmente los comercios que son contribuyentes del impuesto sobre la renta, por concepto de ventas de bienes o servicios y reciben pagos a través de tarjetas de crédito o débito están sometidos a retención en la fuente con tarifa del 1,5 %.

En el Ministerio de Hacienda argumentan que, dado que los sistemas de pago han evolucionado y hoy operan múltiples métodos electrónicos —como los códigos QR, las tarjetas digitales y las transferencias entre depósitos a la vista de bajo monto (billeteras como Nequi, Daviplata, dale! o la recién inaugurada plataforma Bre-B)—, es necesario que estos últimos también estén sujetos a la tarifa de retención en la fuente, ya que actualmente no pagan ese tributo.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El fuerte regaño de Petro al viceministro de Agua, Edward Libreros, que terminó con su salida: “Le cree más a Andesco que a nuestro proyecto”

2. Avioneta se estrella al despegar de aeropuerto de Venezuela, el trágico momento fue captado en video

3. Petro presiente que Trump lo va a juzgar por “narcotraficante”. La revelación la hizo ante todo su gabinete

4. Angie Pahola Tovar, la estudiante secuestrada por disidencias de las FARC en el Cauca, fue hallada sin vida

5. Indignación en Caldas: jóvenes campeones de baloncesto son excluidos de los Juegos Intercolegiados Nacionales por MinDeportes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bre-BImpuestosRetención en la fuentaMinisterio de Hacienda

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.