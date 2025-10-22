El Gobierno pondría en jaque a Bre-B antes de que cumpla un mes de vida

El país aún no ha acabado de entender las ventajas que implica un sistema de pagos inmediatos y gratuito, en términos de menor uso de efectivo y de inclusión financiera, y el Gobierno ya está planeando ponerle un freno tributario.

El pasado 6 octubre arrancó en firme la plataforma Bre-B, que fue desarrollada y es administrada por el Banco de la República, la cual reúne a más de 200 entidades financieras —entre bancos, cooperativas y Fintech—, para que sus clientes puedan hacer envíos y pagos entre sí, en cuestión de segundos y sin pagar un solo peso. Pero, menos dos semanas después, se conoció que el Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto de decreto que gravará los pagos que se hagan por Bre-B y por otros medios digitales.

La idea del Gobierno, que está buscando recursos por todos lados, en especial ante las dificultades de trámite que tiene su ley de financiamiento, es equiparar la cancha en materia de retención en la fuente en los sistemas de pago. Actualmente los comercios que son contribuyentes del impuesto sobre la renta, por concepto de ventas de bienes o servicios y reciben pagos a través de tarjetas de crédito o débito están sometidos a retención en la fuente con tarifa del 1,5 %.

En el Ministerio de Hacienda argumentan que, dado que los sistemas de pago han evolucionado y hoy operan múltiples métodos electrónicos —como los códigos QR, las tarjetas digitales y las transferencias entre depósitos a la vista de bajo monto (billeteras como Nequi, Daviplata, dale! o la recién inaugurada plataforma Bre-B)—, es necesario que estos últimos también estén sujetos a la tarifa de retención en la fuente, ya que actualmente no pagan ese tributo.