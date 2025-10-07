Empresas
Banco Contactar da recomendaciones para aprovechar correctamente Bre-B
Esta alternativa entró en vigencia en los últimos días en el país.
Este mes llega con la semana de receso escolar, una fecha en la que millones de familias se desplazan, organizan viajes y aumentan el uso de canales bancarios. En este escenario, la entrada en vigencia de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, se convierte en una herramienta clave para realizar transferencias interbancarias en tiempo real, 24/7, de manera ágil y segura.
Con este en mente, diferentes bancos, como Banco Contactar han anunciado la integración de Bre-B en sus canales digitales, lo que le permitirá a sus clientes enviar y recibir dinero de manera más ágil a través de la aplicación y el Portal Transaccional, sumando una alternativa que se adapta a las necesidades actuales de los colombianos.
El sistema funciona a través de una “llave” personalizada, que puede ser el número de cédula, celular, correo electrónico o un código alfanumérico, facilitando el acceso a quienes buscan rapidez y practicidad en sus transacciones.
Además, Banco Contactar complementa este avance digital con su presencia en 97 oficinas en 18 departamentos del país y su red de aliados como Efecty, ATH, SuChance, Gana Gana y Superservicios Nariño, que continúan garantizando cobertura nacional para clientes en zonas urbanas y rurales.
Recomendaciones para aprovechar Bre-B
Banco Contactar comparte algunas recomendaciones para que los usuarios usen Bre-B de manera fácil y segura:
- Seleccione con cuidado la “llave” que más le convenga (cédula, celular, correo o código).
- Verifique los datos del destinatario antes de confirmar cualquier envío.
- Realice sus operaciones únicamente desde la App o el Portal Transaccional.
- Mantenga actualizados sus datos para recibir notificaciones en tiempo real.
- Active las alertas de seguridad en la app para tener control de sus movimientos.