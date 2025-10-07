Suscribirse

Empresas

Banco Contactar da recomendaciones para aprovechar correctamente Bre-B

Esta alternativa entró en vigencia en los últimos días en el país.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 1:44 a. m.
La disponibilidad inmediata del dinero es uno de los principales beneficios de Bre-B.
La disponibilidad inmediata del dinero es uno de los principales beneficios de Bre-B. | Foto: Getty Images

Este mes llega con la semana de receso escolar, una fecha en la que millones de familias se desplazan, organizan viajes y aumentan el uso de canales bancarios. En este escenario, la entrada en vigencia de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, se convierte en una herramienta clave para realizar transferencias interbancarias en tiempo real, 24/7, de manera ágil y segura.

Contexto: Desde hoy cambia la forma de transferir plata en Colombia con Bre-B: ojo a las nuevas recomendaciones

Con este en mente, diferentes bancos, como Banco Contactar han anunciado la integración de Bre-B en sus canales digitales, lo que le permitirá a sus clientes enviar y recibir dinero de manera más ágil a través de la aplicación y el Portal Transaccional, sumando una alternativa que se adapta a las necesidades actuales de los colombianos.

El sistema funciona a través de una “llave” personalizada, que puede ser el número de cédula, celular, correo electrónico o un código alfanumérico, facilitando el acceso a quienes buscan rapidez y practicidad en sus transacciones.

Contexto: ¿Con la llegada de Bre-B se acaba Transfiya? Esto responde la empresa que opera dicha plataforma

Además, Banco Contactar complementa este avance digital con su presencia en 97 oficinas en 18 departamentos del país y su red de aliados como Efecty, ATH, SuChance, Gana Gana y Superservicios Nariño, que continúan garantizando cobertura nacional para clientes en zonas urbanas y rurales.

Recomendaciones para aprovechar Bre-B

Banco Contactar comparte algunas recomendaciones para que los usuarios usen Bre-B de manera fácil y segura:

  1. Seleccione con cuidado la “llave” que más le convenga (cédula, celular, correo o código).
  2. Verifique los datos del destinatario antes de confirmar cualquier envío.
  3. Realice sus operaciones únicamente desde la App o el Portal Transaccional.
  4. Mantenga actualizados sus datos para recibir notificaciones en tiempo real.
  5. Active las alertas de seguridad en la app para tener control de sus movimientos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Anuncio del F.C. Barcelona sobre el nuevo Camp Nou: expectativa de los hinchas en España

2. Walter Mercado: números que lo harían millonario el 8 de octubre y horóscopo para los 12 signos

3. Trump bromea con “fusionar” Canadá a EE. UU. tras reunión con el primer ministro Mark Carney

4. Guns N’ Roses en Bogotá: Los momentos más icónicos del show en la capital

5. Denuncian a Giorgia Meloni ante la CPI por complicidad en genocidio en Gaza

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Bre-BBancos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.